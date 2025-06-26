74% поляків проти перемовин США та РФ щодо війни без участі України, - опитування

Більшість громадян Польщі переконані, що жодні перемовини щодо російсько-української війни між США та Росією не можуть відбуватись без участі України.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.

74% респондентів вважають, що Україна повинна бути стороною будь-яких переговорів між Вашингтоном і Москвою. Лише 14% опитаних допускають формат без участі Києва. Це питання викликало найвищий рівень одностайності серед усіх тем дослідження.

Також 62% поляків вважають, що Україна має вести перемовини з Росією щодо завершення війни. Водночас лише 28% підтримують ідею припинення бойових дій без попередніх безпекових гарантій.

Щодо гарантій безпеки після завершення війни, 40% опитаних вважають, що НАТО має їх надати Україні. Проти виступили 26%, ще 34% не визначилися із позицією.

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