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Новини Опитування про війну в Україні
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74% поляків проти перемовин США та РФ щодо війни без участі України, - опитування

Україна та Польща ведуть

Більшість громадян Польщі переконані, що жодні перемовини щодо російсько-української війни між США та Росією не можуть відбуватись без участі України.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defence24.

74% респондентів вважають, що Україна повинна бути стороною будь-яких переговорів між Вашингтоном і Москвою. Лише 14% опитаних допускають формат без участі Києва. Це питання викликало найвищий рівень одностайності серед усіх тем дослідження.

Також 62% поляків вважають, що Україна має вести перемовини з Росією щодо завершення війни. Водночас лише 28% підтримують ідею припинення бойових дій без попередніх безпекових гарантій.

Щодо гарантій безпеки після завершення війни, 40% опитаних вважають, що НАТО має їх надати Україні. Проти виступили 26%, ще 34% не визначилися із позицією.

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Автор: 

опитування (1986) перемовини (3026) США (23613) війна в Україні (5008)


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Чё за песпредел?небрышить!!!
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26.06.2025 14:39 Відповісти
Ну так они ж идут, многие против так то
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26.06.2025 14:42 Відповісти
Повідомте ще будь ласка скільки білорусів проти перемовин України і США без участі рф?
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26.06.2025 14:48 Відповісти
І, водночас, 46% за припинення поставок озброєння Україні.
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26.06.2025 14:51 Відповісти
от, запитайте мене: що небуть про польщу.
да, мені похєр на ту польшу!
але, запевняю всіх, поляки, ще неодноразово насруть нам в борщ!
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26.06.2025 15:05 Відповісти
Чому нам не доводять результати подібних опитувань в Нікарагуа чи Зімбабве? Чому ми не знаємо як до нас відносяться в Камбоджі або у Венесуелі?
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26.06.2025 16:09 Відповісти
 
 