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Новини Вибори президента в Україні
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Залужний виграє вибори у Зеленського з великим відривом, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Зеленський чи Залужний. За кого проголосували б українці

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то громадяни України переважно б віддали свої голоси за Володимира Зеленського та Валерія Залужного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування СОЦИС.

У громадян запитали, за кого вони б віддали свій голос на президентських виборах, якщо б вони відбулися найближчим часом.

Так, 21,8% респондентів проголосували б за Зеленського, а 19,6% - за ексголовкома Валерія Залужного.

Водночас 24,7% не змогли визначитися із вибором.

Серед тих, хто визначився із вибором 30,9% проголосували б за чинного президента, а 27,7% - за Залужного.

Зеленський чи Залужний. За кого проголосували б українці

Також соціологи змоделювали ситуацію, за якої Зеленський та Залужний виходять до другого туру та знову запитали думку громадян.

У другому турі 41,4% віддали б свій голос за Залужного, а 27% - за Зеленського. 15,7% - проти обох.

Зеленський чи Залужний. За кого проголосували б українці

Опитування проводили 06 - 11 червня 2025 року. Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

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Автор: 

вибори (6724) Зеленський Володимир (24576) опитування (1986) СОЦИС (69) Залужний Валерій (728)


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Топ коментарі
+46
Ні, ну Залужний зрозуміло - легенда, ореол...
Але, курва, Зеленський?
Вам, дебілам, ще мало? Ще що вам треба?! Мало?!
Та, ****, у вікно вигляньте! Ось вона, країна ЙОГО мрій.
Подивіться і поржіть, дебіли...
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26.06.2025 13:58 Відповісти
+31
Сколько у нас еще имбицилов готовых похоронить страну с Кварталом!
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26.06.2025 13:57 Відповісти
+29
Роблять Віслюку нерви
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26.06.2025 13:55 Відповісти
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Остались ещё умственно отсталые, которые готовы голосоватьь , за это криворожское недорозумение.
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27.06.2025 08:45 Відповісти
З таким рейтингом і на свободі...
Роман Червінський он досі під слідством ні зА що.
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27.06.2025 08:56 Відповісти
Поскольку вариантов немного, то есть всего два пути - первый, ехать по накатанной с известным результатом, второй - дать шанс другому президенту и новую надежду народу. Надежда это хорошо, больше людей вернутся, меньше уедут, а люди это главное...Поэтому выбор очевиден.
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27.06.2025 09:01 Відповісти
Існує думка, що нам потрібна конституційна монархія по зразку з монархіями багатох країн Заходу. Бо щось має бути стабільним в країні. А то в олігархічному хаосі до влади можуть приходити і шахраї - послідовники соньки золотої ручки і паніковського. Щоб монарх підписував найважливіші документи. Наприклад - пройшли вибори. Монарх не підписав, значить вибори по новому. І прийняті важливі закони монарх має підписати. Що вважає потрібним монарх взяти на підпис те й бере. І будь коли розпустити парламент і будь коли закінчити термін будь якого органа.
Українська нація дуже роз'єднана. Ото монарх може зробити багато для її об'єднання.

Ясно що монарх не з наших політиків. В Європі є королі в яких тече кров французької королеви - Анни Київської. Ото з них і треба шукати. І шукати мають не будь хто. А хто - це окреме важливе питання. Можливо королівські сім'ї могли б самі запропонувати.
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27.06.2025 13:56 Відповісти
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27.06.2025 15:00 Відповісти
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