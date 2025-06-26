Залужний виграє вибори у Зеленського з великим відривом, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то громадяни України переважно б віддали свої голоси за Володимира Зеленського та Валерія Залужного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування СОЦИС.
У громадян запитали, за кого вони б віддали свій голос на президентських виборах, якщо б вони відбулися найближчим часом.
Так, 21,8% респондентів проголосували б за Зеленського, а 19,6% - за ексголовкома Валерія Залужного.
Водночас 24,7% не змогли визначитися із вибором.
Серед тих, хто визначився із вибором 30,9% проголосували б за чинного президента, а 27,7% - за Залужного.
Також соціологи змоделювали ситуацію, за якої Зеленський та Залужний виходять до другого туру та знову запитали думку громадян.
У другому турі 41,4% віддали б свій голос за Залужного, а 27% - за Зеленського. 15,7% - проти обох.
Опитування проводили 06 - 11 червня 2025 року. Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
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Роман Червінський он досі під слідством ні зА що.
Українська нація дуже роз'єднана. Ото монарх може зробити багато для її об'єднання.
Ясно що монарх не з наших політиків. В Європі є королі в яких тече кров французької королеви - Анни Київської. Ото з них і треба шукати. І шукати мають не будь хто. А хто - це окреме важливе питання. Можливо королівські сім'ї могли б самі запропонувати.