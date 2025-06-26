Залужный выиграет выборы у Зеленского с большим отрывом, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то граждане Украины преимущественно бы отдали свои голоса за Владимира Зеленского и Валерия Залужного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.
У граждан спросили, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.
Так, 21,8% респондентов проголосовали бы за Зеленского, а 19,6% - за экс-главу комитета Валерия Залужного.
В то же время 24,7% не смогли определиться с выбором.
Среди тех, кто определился с выбором 30,9% проголосовали бы за действующего президента, а 27,7% - за Залужного.
Также социологи смоделировали ситуацию, при которой Зеленский и Залужный выходят во второй тур и снова спросили мнение граждан.
Во втором туре 41,4% отдали бы свой голос за Залужного, а 27% - за Зеленского. 15,7% - против обоих.
Опрос проводили 06 - 11 июня 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Роман Червінський он досі під слідством ні зА що.
Українська нація дуже роз'єднана. Ото монарх може зробити багато для її об'єднання.
Ясно що монарх не з наших політиків. В Європі є королі в яких тече кров французької королеви - Анни Київської. Ото з них і треба шукати. І шукати мають не будь хто. А хто - це окреме важливе питання. Можливо королівські сім'ї могли б самі запропонувати.