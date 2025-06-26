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Новости Выборы президента в Украине
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Залужный выиграет выборы у Зеленского с большим отрывом, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Зеленский или Залужный. За кого проголосовали бы украинцы

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то граждане Украины преимущественно бы отдали свои голоса за Владимира Зеленского и Валерия Залужного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.

У граждан спросили, за кого они бы отдали свой голос на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Так, 21,8% респондентов проголосовали бы за Зеленского, а 19,6% - за экс-главу комитета Валерия Залужного.

В то же время 24,7% не смогли определиться с выбором.

Среди тех, кто определился с выбором 30,9% проголосовали бы за действующего президента, а 27,7% - за Залужного.

Зеленский или Залужный. За кого проголосовали бы украинцы

Также социологи смоделировали ситуацию, при которой Зеленский и Залужный выходят во второй тур и снова спросили мнение граждан.

Во втором туре 41,4% отдали бы свой голос за Залужного, а 27% - за Зеленского. 15,7% - против обоих.

Зеленский или Залужный. За кого проголосовали бы украинцы

Опрос проводили 06 - 11 июня 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

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Автор: 

выборы (24763) Зеленский Владимир (21077) опрос (2870) СОЦИС (72) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+46
Ні, ну Залужний зрозуміло - легенда, ореол...
Але, курва, Зеленський?
Вам, дебілам, ще мало? Ще що вам треба?! Мало?!
Та, ****, у вікно вигляньте! Ось вона, країна ЙОГО мрій.
Подивіться і поржіть, дебіли...
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26.06.2025 13:58 Ответить
+31
Сколько у нас еще имбицилов готовых похоронить страну с Кварталом!
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26.06.2025 13:57 Ответить
+29
Роблять Віслюку нерви
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26.06.2025 13:55 Ответить
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Остались ещё умственно отсталые, которые готовы голосоватьь , за это криворожское недорозумение.
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27.06.2025 08:45 Ответить
З таким рейтингом і на свободі...
Роман Червінський он досі під слідством ні зА що.
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27.06.2025 08:56 Ответить
Поскольку вариантов немного, то есть всего два пути - первый, ехать по накатанной с известным результатом, второй - дать шанс другому президенту и новую надежду народу. Надежда это хорошо, больше людей вернутся, меньше уедут, а люди это главное...Поэтому выбор очевиден.
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27.06.2025 09:01 Ответить
Існує думка, що нам потрібна конституційна монархія по зразку з монархіями багатох країн Заходу. Бо щось має бути стабільним в країні. А то в олігархічному хаосі до влади можуть приходити і шахраї - послідовники соньки золотої ручки і паніковського. Щоб монарх підписував найважливіші документи. Наприклад - пройшли вибори. Монарх не підписав, значить вибори по новому. І прийняті важливі закони монарх має підписати. Що вважає потрібним монарх взяти на підпис те й бере. І будь коли розпустити парламент і будь коли закінчити термін будь якого органа.
Українська нація дуже роз'єднана. Ото монарх може зробити багато для її об'єднання.

Ясно що монарх не з наших політиків. В Європі є королі в яких тече кров французької королеви - Анни Київської. Ото з них і треба шукати. І шукати мають не будь хто. А хто - це окреме важливе питання. Можливо королівські сім'ї могли б самі запропонувати.
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27.06.2025 13:56 Ответить
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27.06.2025 15:00 Ответить
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