74% поляков против переговоров США и РФ о войне без участия Украины, - опрос
Большинство граждан Польши убеждены, что никакие переговоры по российско-украинской войне между США и Россией не могут происходить без участия Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.
74% респондентов считают, что Украина должна быть стороной любых переговоров между Вашингтоном и Москвой. Лишь 14% опрошенных допускают формат без участия Киева. Этот вопрос вызвал самый высокий уровень единодушия среди всех тем исследования.
Также 62% поляков считают, что Украина должна вести переговоры с Россией по завершению войны. В то же время только 28% поддерживают идею прекращения боевых действий без предварительных гарантий безопасности.
Относительно гарантий безопасности после завершения войны, 40% опрошенных считают, что НАТО должно их предоставить Украине. Против выступили 26%, еще 34% не определились с позицией.
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да, мені похєр на ту польшу!
але, запевняю всіх, поляки, ще неодноразово насруть нам в борщ!