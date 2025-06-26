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74% поляков против переговоров США и РФ о войне без участия Украины, - опрос

Украина и Польша ведут

Большинство граждан Польши убеждены, что никакие переговоры по российско-украинской войне между США и Россией не могут происходить без участия Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.

74% респондентов считают, что Украина должна быть стороной любых переговоров между Вашингтоном и Москвой. Лишь 14% опрошенных допускают формат без участия Киева. Этот вопрос вызвал самый высокий уровень единодушия среди всех тем исследования.

Также 62% поляков считают, что Украина должна вести переговоры с Россией по завершению войны. В то же время только 28% поддерживают идею прекращения боевых действий без предварительных гарантий безопасности.

Относительно гарантий безопасности после завершения войны, 40% опрошенных считают, что НАТО должно их предоставить Украине. Против выступили 26%, еще 34% не определились с позицией.

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опрос (2870) переговоры (5090) США (27331) война в Украине (4972)


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Чё за песпредел?небрышить!!!
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26.06.2025 14:39 Ответить
Ну так они ж идут, многие против так то
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26.06.2025 14:42 Ответить
Повідомте ще будь ласка скільки білорусів проти перемовин України і США без участі рф?
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26.06.2025 14:48 Ответить
І, водночас, 46% за припинення поставок озброєння Україні.
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26.06.2025 14:51 Ответить
от, запитайте мене: що небуть про польщу.
да, мені похєр на ту польшу!
але, запевняю всіх, поляки, ще неодноразово насруть нам в борщ!
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26.06.2025 15:05 Ответить
Чому нам не доводять результати подібних опитувань в Нікарагуа чи Зімбабве? Чому ми не знаємо як до нас відносяться в Камбоджі або у Венесуелі?
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26.06.2025 16:09 Ответить
 
 