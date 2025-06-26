74% поляков против переговоров США и РФ о войне без участия Украины, - опрос

Большинство граждан Польши убеждены, что никакие переговоры по российско-украинской войне между США и Россией не могут происходить без участия Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence24.

74% респондентов считают, что Украина должна быть стороной любых переговоров между Вашингтоном и Москвой. Лишь 14% опрошенных допускают формат без участия Киева. Этот вопрос вызвал самый высокий уровень единодушия среди всех тем исследования.

Также 62% поляков считают, что Украина должна вести переговоры с Россией по завершению войны. В то же время только 28% поддерживают идею прекращения боевых действий без предварительных гарантий безопасности.

Относительно гарантий безопасности после завершения войны, 40% опрошенных считают, что НАТО должно их предоставить Украине. Против выступили 26%, еще 34% не определились с позицией.

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