Рівень довіри до Зеленського знизився до 58%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився у порівнянні з червнем 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Опитування почалося 23 липня 2025 року, тобто наступного дня після резонансного голосування у Верховній Раді за Закон №12414.

Так, 58% опитаних заявили, що довіряють президенту (на початок червня таких було 65%). Водночас 35% заявили про недовіру (на початку червня таких було 30%).

"Баланс довіри-недовіри знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.

Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри Президенту вказували саме це голосування", - зазначили соціологи.

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Найбільше довіра дійсно знизилася серед молоді до 30 років - якщо на початку літа 74% довіряли Президенту, то зараз – 59% (-15 процентних пунктів). Зниження довіри простежується і серед інших вікових категорій, але в меншій мірі – з 62% до 55% серед 30-44 річних, з 61% до 56% серед 45-59 річних і з 65% до 62% серед 60+ річних.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1022 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

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