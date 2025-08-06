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Новини Рейтинг Зеленського
1 622 49

Рівень довіри до Зеленського знизився до 58%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Довіра до Зеленського знизилася Що кажуть українці

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився у порівнянні з червнем 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування КМІС.

Опитування почалося 23 липня 2025 року, тобто наступного дня після резонансного голосування у Верховній Раді за Закон №12414.

Так, 58% опитаних заявили, що довіряють президенту (на початок червня таких було 65%). Водночас 35% заявили про недовіру (на початку червня таких було 30%).

Довіра до Зеленського знизилася Що кажуть українці

"Баланс довіри-недовіри знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.

Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри Президенту вказували саме це голосування", - зазначили соціологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг несхвалення Трампа встановив другий рекорд за час його президентства, - опитування

Найбільше довіра дійсно знизилася серед молоді до 30 років - якщо на початку літа 74% довіряли Президенту, то зараз – 59% (-15 процентних пунктів). Зниження довіри простежується і серед інших вікових категорій, але в меншій мірі – з 62% до 55% серед 30-44 річних, з 61% до 56% серед 45-59 річних і з 65% до 62% серед 60+ річних.

Довіра до Зеленського знизилася Що кажуть українці

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1022 дорослих респондентів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3 не перевищувала 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Читайте: Після ліквідації незалежності НАБУ та САП міф "цар хороший, бояри погані" впав, - Железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) опитування (2002) рейтинг (1676)


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Топ коментарі
+21
60 відстоків полудурків у країні, це страшно
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06.08.2025 10:30 Відповісти
+18
Казкові маніпулятори і брехачі во славу імітатора!
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06.08.2025 10:31 Відповісти
+17
За які успіхи ті 58%? Це просто брехня, а якщо є такі, що його підтримують - то Україні хана.
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06.08.2025 10:32 Відповісти
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⚡️Зеленський у вдвічі популярніший за Трампа в США, - The Telegraph із посиланням на опитування
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06.08.2025 10:29 Відповісти
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06.08.2025 10:30 Відповісти
60 відстоків полудурків у країні, це страшно
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06.08.2025 10:30 Відповісти
Заспокойся... Фільм "Весілля в Малинівці", пам"ятаєш? Попандопуло: "Бери, бери... Я себе ещё нарисую...".
Тут - те саме...
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06.08.2025 10:35 Відповісти
Казкові маніпулятори і брехачі во славу імітатора!
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06.08.2025 10:31 Відповісти
За які успіхи ті 58%? Це просто брехня, а якщо є такі, що його підтримують - то Україні хана.
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06.08.2025 10:32 Відповісти
Та брешуть в живі очі. Чи то сцять.
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06.08.2025 10:33 Відповісти
не брехня, його підтримують ті, кого не мобілізують(жінки,чиновники,18-24), а таких поки більшість
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06.08.2025 10:38 Відповісти
А чому їм його підтримувати? Він же ідіот, незалежно від того чи тебе мобілізують, чи ні. Якщо люди такі недалеко, то нічого хорошого Україні не світить навіть в середній перспективі
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06.08.2025 10:51 Відповісти
пояснюю: тут не справа чи він ідіот, ту справа що цих людей не бусифікують. Навіщо, наприклад підтримувати умовного Порошенка, якщо не знаєш , як він себе поведе наприклад ставши президентом, а може він кордони для жінок закриє?
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06.08.2025 11:04 Відповісти
Зрозумів. Тобто народ по тупості не поступається лідору. Але ж те що робив і робить зєльонскій на голову не налазить. Якщо навіть не має чим думати, то інстинкт самозбереження має підказати, що з таким прєзідєнтом можна досидітись до ситуації реально загрозливої для власного поки що відносно комфортного життя. Тобто, якби Україна перемагала, то президент-ідіот в принципі нікого не бентежив би. А ситуації ,хоча й дуже повільно, але погіршується.
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06.08.2025 11:21 Відповісти
Бо вони такі сам як і ця зелена гнида
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06.08.2025 11:23 Відповісти
Не вірте цим кмісам та іншій херні,все це вкиди від влади для маніпулювання свідомістю Українців.
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06.08.2025 10:33 Відповісти
Не маніпулювання а підготовкою до фальсифікації виборів. Чи хтось вірить що ЗЕкоМанда проведе чесні вибори?!
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06.08.2025 10:59 Відповісти
а може помилка?

Не 58%, а 5,8%??? А може 0,58%???
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06.08.2025 10:34 Відповісти
- "Алло, добрий день, ви довіряєте президенту і нинішній владі, шановний Микола Миколович номер в Резерв+ такий-то?"

- "О так, звісно, довіряю!"
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06.08.2025 10:34 Відповісти
брехня. зараз в нього рейтинг на рівні юща - 8%, і ті адмінресурс.
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06.08.2025 10:34 Відповісти
Какіє ваши даказатєльства?
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06.08.2025 10:53 Відповісти
Оооо ну все значит скоро будет гениальнейший контрнаступ в брянскую область по захвату 5ти бабкосел, рейтинг то повышать надо и нужно шоу
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06.08.2025 10:35 Відповісти
Не має чим і ким. Бобік здох. Тепер вся надія на бла-бла пропаганду. Тіко язиком і потужними відосиками.
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06.08.2025 10:55 Відповісти
на это найдут, в прошлом году фронт на донбассе фактически рухнул в некоторых местах, а они в курскую область полезли. В этом году обстановка на добнассе даже более стабильна
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06.08.2025 10:58 Відповісти
Ще трохи і рейтинг Зеленського буде прив'язаний до курсу долара.
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06.08.2025 10:35 Відповісти
Не може бути! Насправді, ця довіра до нього становить 158%, як і до нікчемного КМІСу!
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06.08.2025 10:35 Відповісти
КМІС "Бреше - і не спльовує...".
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06.08.2025 10:36 Відповісти
Там між 5 та 8 забули десяткову кому поставити
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06.08.2025 10:38 Відповісти
враховуючи абсолютну залежність ZE від коливання рейтингів, а також враховуючи абсолютну підлість та мстивість цієї істоти, яка зосередила в своїх руках абсолютну владу (завдяки імбіцилам, які всю владу віддали цій істоті) то ІМХО вже давно всі офіційно опубліковані (допущені до публікації) рейтинги ZE абсолютно не відповідають реальним, які публікувати заборонено під страхом репресій проти соціологічних агенств.
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Я теж на це сподіваюсь. Бо 58% клінічних ідіотів, які мають право голосу дуже лякають.
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06.08.2025 10:56 Відповісти
Колись в "Дуета імені Чехова" в Камеді клаб ЮА був номер, де кагебешник вчив туриста, як закордоном поводитися. І там такий діалог:

- А вот подойдет к вам в Болгарии человек и спросит - а хорошо ли вам живется в Советском Союзе? Что ви ему ответите?
- Ну я отвечу честно...
- А вот честно не надо. Надо отвечать по инструкции!
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Опитування проводилось серед єрмака та татарова. Похибка складає 58%.
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06.08.2025 10:41 Відповісти
Для чого ви граєтесь в ці рейтинги немає ніяких 58 %, "це бред сивої кобили ".
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06.08.2025 10:45 Відповісти
і тобі поясню: не брехня, його підтримують ті, кого не мобілізують(жінки,чиновники,18-24,тощо), а таких поки більшість
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06.08.2025 10:50 Відповісти
Мій КМІС показує, що йому довіряють переважно бабусі постклімактеричного віку, які ******* кішечок і квіточки та мешкають переважно від Сіднея до Лісабона.
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06.08.2025 10:45 Відповісти
Чмо не дотягує навіть 15%. Для кого ці дешеві маніпуляції.
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06.08.2025 10:46 Відповісти
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06.08.2025 10:50 Відповісти
Рівень життя росте. Тому треба йти назустріч певній категорії громадян. Держава для чиновників! Решта обслуговуючий персонал.
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06.08.2025 11:01 Відповісти
Там рейтинг -0 по факту . навіть потужний- мінус . навіщо ці опитування ? Щоб людям в голову вкласти що якась довіра є ? чи звіт за витраченні кошти , Люди нетреба дивитись цей єдиний марафон , як і зупинятись біля столів з наперсточниками
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06.08.2025 10:51 Відповісти
Зеленський ввійде в історію як людина, при якій
від безвідповідальності,

непрофесійності та войовничому ділетантізму,

а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм

владою
загинуло кілька сотень тисяч українців.
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06.08.2025 10:52 Відповісти
10% максимум там шобло мусора і нквд
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06.08.2025 10:53 Відповісти
в Державі ще 58% дебилів....це дуже погано
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06.08.2025 10:55 Відповісти
Хахаха,ну верим,верим же.
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06.08.2025 10:56 Відповісти
І шо?
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06.08.2025 10:58 Відповісти
Запятую забыли. До 5,8%
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06.08.2025 11:05 Відповісти
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06.08.2025 11:07 Відповісти
В кінці 2021 прийняв участь в соц опитуванні від державної соц служби. Мене запросили вже під кінець їхньої роботи. На що звернув увагу:
-найбільш популярним на той час був Кличко. 2/3 листа А3 було у схвальних позначках. Там їх було приблизно декілька сотен.
-на листу формата А3 з фамілієй нашого нинішнього лідора стояло лише п'ять схвальних позначок.
-листи з фаміліями інших естрадних шоу-політиків взагалі були пустими.
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06.08.2025 11:10 Відповісти
Скажу так: не дочекаєтесь!
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06.08.2025 11:10 Відповісти
Вєрной дорогой ідьотє таваріщ . !!
Побільше таких вибриків , як з законом про НАБУ , і буде тобі - рейтинг .
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06.08.2025 11:11 Відповісти
Я думаю, що цей КМІС навіть не бреше. Якщо знати у кого питати, та як "правильно" сформулювати запитання, то можна ще й не такі цифри видати. Щось погано старалися
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06.08.2025 11:13 Відповісти
Маячня! Навіть мій знайомий ЗЕленолюб прозрів і останній рік плюється на Потужного
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06.08.2025 11:24 Відповісти
Соціолухи в своєму амплуа, штучно роздмухуючи рейтинги. Достатньо згадати, як перед виборами кварталівської тусовки вони раптом почали публікувати рейтинги партії з назвою нікчемного серіальчика, якої ще не існувало і рейтинги актора, що грав Голобородька, але навіть ще не заявляв про намір балотуватися. Потім кожного тижня "рейтинги" кварталівської тусовки зростали, як на дріжджах, результат - наївні люди повірили намальованим цифрам, і - "маємо те, що маємо", 73%. Певен, що і тоді, і нині вони роблять це далеко не "бєзвозмєздно".
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06.08.2025 11:29 Відповісти
 
 