"Після ліквідації незалежності НАБУ та САП міф "цар хороший, бояри погані" впав, - Железняк".

Одним із наслідків ухвалення та підписання закону щодо зменшення повноважень НАБУ і САП є падіння рейтингів президента Володимира Зеленського.

Про це в соцмережі фейсбук написав народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тож обіцяв вам написати про наслідки цієї кризи для влади, від абсолютно провальної ідеї-спробувати ліквідувати НАБУ та САП. Їх три: 1) рейтинг; 2) депутати; 3) міжнародники. Почну з головного і найнебезпечнішого навіть не для влади, а особисто для Президента наслідку - падіння рейтингу. Це не тільки мої думки, я спеціально для цього поспілкувався з багатьма соціологами і політтехнологами, саме на цю тему", - пише парламентар.

Він зазначив, що не є секретом те, що президента довго називали "тефлоновим". Це термін, коли до політика майже "не липне" жоден скандал, додав Железняк.

"Тефлонову історію Президенту забезпечував старий та надійний прийом "Цар хороший, бояри погані". І майже завжди цими боярами були: Рада, уряд, заступники ОП або навіть очільник. Але не Президент особисто. І ось тут, особливо після такої швидкості підписання, цей міф впав ввечері 22-го липня. Більш того, пройшла десакралізація образу. Так само зник мораторій на критику або публічні протести", - пише далі депутат.

Він зазначив, що вже як рік в соціологічних опитуваннях на перше місце серед проблем (навіть випереджаючи війну) вийшла корупція.

"І ось знов ж таки, 22-го липня спочатку у соцмережах, а потім в на вулицях відбувся match між образом Президента та питанням корупції. Ось цей колаж з журналом де наполовині янукович зробив для образу чинного Президента шкоди більше ніж 100500 постів у соцмережах. А далі зʼявилися вже історії про Міндіча, абсолютна провальна комунікація і спроби виправдання, заяви міжнародних партнерів та розгромні статті в іноземних ЗМІ. Кожна супроводжувалась фото картонок з меседжем саме проти корупції", - заявив депутат.

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За словами Железняка, все це за день зруйнувало імідж, який Банкова будувала 6 років.

"Для того щоб оцінити масштаб падіння рейтингу і довіри, треба міряти через тижня 2 (зараз це буде не обʼєктивно). Але очевидно, що шкоду нанесли, яку вже майже неможливо виправити. Що є сенс зараз міряти- на кого покладають відповідальність. Я спеціально провів тут два опитування. Там де один вибір і декілька. Але обидва показують чітко - на Президента та трохи на його найближче оточення. І кожен мій співрозмовник сказав одне і те саме: це з ним вже залишиться назавжди, якщо він справді не почне боротися з корупцією. Причому починаючи як раз з найближчих до себе людей. Іронічно - що саме вони до такої провальної історії і підштовхнули", - написав депутат.

Железняк опублікував також результати опитувань, які він проводив у своєму телеграм-каналі.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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