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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Матернова після протестів щодо НАБУ та САП: Відкритий діалог між владою та суспільством важливий, особливо у складні часи війни.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова про протести та рішення Зеленського

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що її місія в Україні – це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла ЄС у фейсбук

"Я стежу за протестами, які спалахнули цього тижня в Києві та інших містах. Я читаю звіти, дивлюся відео. Але найбільше — я слухаю людей… Такий прояв ввічливості, відданості, зобов'язань та патріотизму перед театром Франка захоплює дух. А здатність слухати молодь, громадянське суспільство та не відвертати увагу від критики є ознакою зрілого демократичного лідера. Президент Зеленський продемонстрував це, зареєструвавши у Парламенті закон, який скасовує положення попереднього закону, що вивів людей на вулиці. Його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри", - написала Матернова.

Та додала, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді законопроєкт щодо НАБУ й САП.

Нагадаємо, на тлі прийняття закону,  що обмежує повноваження НАБУ та САП, Матернова днями заявила про важливість антикорупційних органів на шляху України до ЄС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Матернова і Кравченко обговорили необхідність забезпечення незалежного функціонування НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5328) Зеленський Володимир (24870) САП (2400) Матернова Катаріна (91)


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Топ коментарі
+4
Та що ти там верзеш про діалог, онуча віслюча? Дармоїди протягли свій сраний закон під іншою назвою і похапцем прийняли та підписали за один день, як вкрали. Це не діалог, а свідоме падлюче кидалово від зелених гопників.
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26.07.2025 13:22 Відповісти
+3
зєля засрав, двинув в обратку, але ОСАДОЧЄК ох який залишився.
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26.07.2025 13:19 Відповісти
+2
А ьіалог ї є відкритий - свспільство владі - кулак, влада суспільству - дулю. 😊 Це не бачить лише сліпий і прихильник Зєлєнского.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
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А ьіалог ї є відкритий - свспільство владі - кулак, влада суспільству - дулю. 😊 Це не бачить лише сліпий і прихильник Зєлєнского.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
зєля засрав, двинув в обратку, але ОСАДОЧЄК ох який залишився.
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26.07.2025 13:19 Відповісти
Сховпв дулю у кишеню? 😊
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26.07.2025 13:23 Відповісти
А може це сплановано шоб увагу з іншого відвернути? Наприклад від дозволу мусарам без жодній санкції до вас у хату впертися та общук провести.
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26.07.2025 13:36 Відповісти
Та який там діалог? Тільки постійний піз*юлінг може ще якось примусити цю владу щось робити! І ногами, а не тільки плакатами.
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26.07.2025 14:06 Відповісти
все по дідусю Фрейду, кожен міряє своїм мерилом
раби не мріють стати вільними, вони мріють про своїх рабів
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26.07.2025 15:24 Відповісти
Ех ... європа ... європа ...
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26.07.2025 13:15 Відповісти
Вони прийняли закон про безвісти пропавших, така назва закону була, а по суті про обмеження прав НАБУ і САП, назва одна, а закон другий. Який діалог повинен бути?!
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26.07.2025 13:16 Відповісти
Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що її місія в Україні - це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".

Як зворушливо!
(сякається розчулено)
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26.07.2025 13:17 Відповісти
Та що ти там верзеш про діалог, онуча віслюча? Дармоїди протягли свій сраний закон під іншою назвою і похапцем прийняли та підписали за один день, як вкрали. Це не діалог, а свідоме падлюче кидалово від зелених гопників.
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26.07.2025 13:22 Відповісти
Цікаво, а якщо зробити списки корупціонерів ( яких усі знають) і рядом поставити національність - кого буде більше : українців татар евреів німців болгар ?
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Давидюк: СБУ за наказом Зеленського і Єрмака вилучили у НАБУ флешку і намагаються її вскрити. Там покази близько 600 чиновників і політиків на злочини Зе-мафії, які вони обміняли на свою недоторканість
Сподіваюсь на хмарку копію флешки зробили?
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Наталочка Биховець

Читаю коментарі під деякими дописами про мітинг і хочеться блювати. Бажати дітям твого ж народу прильотів, відправляти їх на війну - це не просто моральне дно. Це вже пекло, в яке ви себе добровільно записали.

Не ворог, не агресор, не терорист, а свої. І кого? Дітей. Тих, хто має сміливість вийти і сказати: "Ми не згодні", " Ми хочемо жити в демократичній державі. Ми боремося за своє майбутнє". Без зброї. Без агресії. Просто - гідно.

А шо ви? Брудні ротом, але німі, коли справа доходить до діла. ..Нащадки системи, яка вбивала за інакшість і називала це "порядком"..

У вас не демократія викликає огиду - вас вивертає від того, що хтось має сміливість жити з прямим хребтом...
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26.07.2025 13:56 Відповісти
Так стефанчуки+зеленський, під час московської війни проти України, спочатку нагадили привселюдно, за один день, а тепер, про Громадянське Суспільство України, теревені розводять….
Але ж, від них смердить в урядовому кварталі, московським лайном!!??!
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26.07.2025 14:04 Відповісти
А де вона побачила діалог з суспільством? У влади ведуться лише діалоги між собою про те, як всіх наївних вкотре «развєсті как котят»!
І схоже, судячи з подібних заяв, їй це успішно вдається!
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26.07.2025 14:06 Відповісти
Зеля спілкується з народом через гундосики, а відповідь народу йому доносить Єрмак, Подоляк, Смирнов, Татаров, і ще декілька позаштатних радників ОПи.
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26.07.2025 14:50 Відповісти
більшість мітингуючих не можуть розшифрувати НАБУ і САП

молодь розвели "Як котят" по виразу михайла чечетоваз з Партії Рецидівістів, який гайнув ,мабуть не без допомоги однопартійців, з вікна власної квартири на той світ.

До речі одним з її творців був і головний корупціонер України, , який зараз гучніш всіх волає , разом з кремлінами , шо Зеленьський зрадник..
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26.07.2025 15:30 Відповісти
 
 