Матернова після протестів щодо НАБУ та САП: Відкритий діалог між владою та суспільством важливий, особливо у складні часи війни.

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що її місія в Україні – це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла ЄС у фейсбук

"Я стежу за протестами, які спалахнули цього тижня в Києві та інших містах. Я читаю звіти, дивлюся відео. Але найбільше — я слухаю людей… Такий прояв ввічливості, відданості, зобов'язань та патріотизму перед театром Франка захоплює дух. А здатність слухати молодь, громадянське суспільство та не відвертати увагу від критики є ознакою зрілого демократичного лідера. Президент Зеленський продемонстрував це, зареєструвавши у Парламенті закон, який скасовує положення попереднього закону, що вивів людей на вулиці. Його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри", - написала Матернова.

Та додала, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді законопроєкт щодо НАБУ й САП.

Нагадаємо, на тлі прийняття закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, Матернова днями заявила про важливість антикорупційних органів на шляху України до ЄС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Матернова і Кравченко обговорили необхідність забезпечення незалежного функціонування НАБУ та САП