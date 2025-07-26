Матернова після протестів щодо НАБУ та САП: Відкритий діалог між владою та суспільством важливий, особливо у складні часи війни.
Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що її місія в Україні – це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі посла ЄС у фейсбук
"Я стежу за протестами, які спалахнули цього тижня в Києві та інших містах. Я читаю звіти, дивлюся відео. Але найбільше — я слухаю людей… Такий прояв ввічливості, відданості, зобов'язань та патріотизму перед театром Франка захоплює дух. А здатність слухати молодь, громадянське суспільство та не відвертати увагу від критики є ознакою зрілого демократичного лідера. Президент Зеленський продемонстрував це, зареєструвавши у Парламенті закон, який скасовує положення попереднього закону, що вивів людей на вулиці. Його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри", - написала Матернова.
Та додала, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді законопроєкт щодо НАБУ й САП.
Нагадаємо, на тлі прийняття закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, Матернова днями заявила про важливість антикорупційних органів на шляху України до ЄС
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раби не мріють стати вільними, вони мріють про своїх рабів
Як зворушливо!
(сякається розчулено)
Сподіваюсь на хмарку копію флешки зробили?
Читаю коментарі під деякими дописами про мітинг і хочеться блювати. Бажати дітям твого ж народу прильотів, відправляти їх на війну - це не просто моральне дно. Це вже пекло, в яке ви себе добровільно записали.
Не ворог, не агресор, не терорист, а свої. І кого? Дітей. Тих, хто має сміливість вийти і сказати: "Ми не згодні", " Ми хочемо жити в демократичній державі. Ми боремося за своє майбутнє". Без зброї. Без агресії. Просто - гідно.
А шо ви? Брудні ротом, але німі, коли справа доходить до діла. ..Нащадки системи, яка вбивала за інакшість і називала це "порядком"..
У вас не демократія викликає огиду - вас вивертає від того, що хтось має сміливість жити з прямим хребтом...
Але ж, від них смердить в урядовому кварталі, московським лайном!!??!
І схоже, судячи з подібних заяв, їй це успішно вдається!
молодь розвели "Як котят" по виразу михайла чечетоваз з Партії Рецидівістів, який гайнув ,мабуть не без допомоги однопартійців, з вікна власної квартири на той світ.
До речі одним з її творців був і головний корупціонер України, , який зараз гучніш всіх волає , разом з кремлінами , шо Зеленьський зрадник..