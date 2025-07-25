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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Матернова і Кравченко обговорили необхідність забезпечення незалежного функціонування НАБУ та САП

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова поговорила з генеральним прокурором Русланом Кравченком про необхідність продовження реформи прокуратури для забезпечення неухильного та незалежного функціонування НАБУ та САП.

Про це Матернова написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з новопризначеним генеральним прокурором Кравченком про необхідність продовження реформи прокуратури для забезпечення неухильного та незалежного функціонування НАБУ та САП", - йдеться в дописі.

Матернова зауважила, що збереження цього імпульсу має вирішальне значення для притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії, включно із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Автор: 

НАБУ (5310) САП (2372) Кравченко Руслан (99) Матернова Катаріна (90)


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панове європейці! Ці розмови аналогічні розмовам із януковощом до 2013 року! Свиней, які залізли в корито, просто словами не вигнати, потрібно бити дрином!
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25.07.2025 11:42 Відповісти
З Януковичем було можливо щось вирішувати, слово зека він тримав, а тут можна лише з єрмаком, напряму, або через фсб. Усі інші залежать від того що їм написали в методички.
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25.07.2025 12:01 Відповісти
Замість того, щоб посол ЄС в Україні обговорювала допомогу Україні, вона вимушена захищати НАБУ і САП. То хто ворог України?
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25.07.2025 11:50 Відповісти
Дивилась інтерв'ю з генеральним прокурором. Воно якесь зашугане, перелякане, три слова зв'язати не може...
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25.07.2025 12:01 Відповісти
Ви про Генерального прокурора? Так вони там всі підібрані з донецьких, луганських, кримських і ще декількох антимайданних міст, всі ті, хто близькі по душі і серцію Боневтіку Позорному.
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25.07.2025 12:06 Відповісти
керована людина, буде повністю робити, що скажуть
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25.07.2025 12:53 Відповісти
У 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.
Це все, що слід про нього знати!
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25.07.2025 12:06 Відповісти
генпрокурор не повинен взагалі мати дотичність до набу та сап
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25.07.2025 12:54 Відповісти
 
 