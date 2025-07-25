Матернова і Кравченко обговорили необхідність забезпечення незалежного функціонування НАБУ та САП

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова поговорила з генеральним прокурором Русланом Кравченком про необхідність продовження реформи прокуратури для забезпечення неухильного та незалежного функціонування НАБУ та САП.

Про це Матернова написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з новопризначеним генеральним прокурором Кравченком про необхідність продовження реформи прокуратури для забезпечення неухильного та незалежного функціонування НАБУ та САП", - йдеться в дописі.

Матернова зауважила, що збереження цього імпульсу має вирішальне значення для притягнення до відповідальності за воєнні злочини Росії, включно із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.