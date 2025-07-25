Матернова и Кравченко обсудили необходимость обеспечения независимого функционирования НАБУ и САП
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова поговорила с генеральным прокурором Русланом Кравченко о необходимости продолжения реформы прокуратуры для обеспечения неуклонного и независимого функционирования НАБУ и САП.
Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщался с новоназначенным генеральным прокурором Кравченко о необходимости продолжения реформы прокуратуры для обеспечения неуклонного и независимого функционирования НАБУ и САП", - говорится в заметке.
Матернова отметила, что сохранение этого импульса имеет решающее значение для привлечения к ответственности за военные преступления России, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
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