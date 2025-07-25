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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Матернова и Кравченко обсудили необходимость обеспечения независимого функционирования НАБУ и САП

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова поговорила с генеральным прокурором Русланом Кравченко о необходимости продолжения реформы прокуратуры для обеспечения неуклонного и независимого функционирования НАБУ и САП.

Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с новоназначенным генеральным прокурором Кравченко о необходимости продолжения реформы прокуратуры для обеспечения неуклонного и независимого функционирования НАБУ и САП", - говорится в заметке.

Матернова отметила, что сохранение этого импульса имеет решающее значение для привлечения к ответственности за военные преступления России, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Автор: 

НАБУ (4427) САП (2209) Кравченко Руслан (70) Матернова Екатерина (74)


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панове європейці! Ці розмови аналогічні розмовам із януковощом до 2013 року! Свиней, які залізли в корито, просто словами не вигнати, потрібно бити дрином!
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25.07.2025 11:42 Ответить
З Януковичем було можливо щось вирішувати, слово зека він тримав, а тут можна лише з єрмаком, напряму, або через фсб. Усі інші залежать від того що їм написали в методички.
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25.07.2025 12:01 Ответить
Замість того, щоб посол ЄС в Україні обговорювала допомогу Україні, вона вимушена захищати НАБУ і САП. То хто ворог України?
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25.07.2025 11:50 Ответить
Дивилась інтерв'ю з генеральним прокурором. Воно якесь зашугане, перелякане, три слова зв'язати не може...
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25.07.2025 12:01 Ответить
Ви про Генерального прокурора? Так вони там всі підібрані з донецьких, луганських, кримських і ще декількох антимайданних міст, всі ті, хто близькі по душі і серцію Боневтіку Позорному.
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25.07.2025 12:06 Ответить
У 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.
Це все, що слід про нього знати!
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25.07.2025 12:06 Ответить
 
 