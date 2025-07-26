Матернова после протестов относительно НАБУ и САП: Открытый диалог между властью и обществом важен, особенно в сложные времена войны.
Посол Европейского Союза Катарина Матернова заявила, что ее миссия в Украине - это не только об официальных встречах, но и "о людях, их чувствах, их борьбе за достоинство и справедливость".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посла ЕС в фейсбук
"Я слежу за протестами, которые вспыхнули на этой неделе в Киеве и других городах. Я читаю отчеты, смотрю видео. Но больше всего - я слушаю людей... Такое проявление вежливости, преданности, обязательств и патриотизма перед театром Франко захватывает дух. А способность слушать молодежь, гражданское общество и не отвлекаться от критики является признаком зрелого демократического лидера. Президент Зеленский продемонстрировал это, зарегистрировав в парламенте закон, отменяющий положения предыдущего закона, который вывел людей на улицы. Его успешное принятие станет хорошим шагом на пути восстановления доверия", - написала Матернова.
И добавила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал признаки зрелого демократического лидера, зарегистрировав в Верховной Раде законопроект о НАБУ и САП.
Напомним, на фоне принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, Матернова на днях заявила о важности антикоррупционных органов на пути Украины в ЕС
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Як зворушливо!
(сякається розчулено)
Сподіваюсь на хмарку копію флешки зробили?
Читаю коментарі під деякими дописами про мітинг і хочеться блювати. Бажати дітям твого ж народу прильотів, відправляти їх на війну - це не просто моральне дно. Це вже пекло, в яке ви себе добровільно записали.
Не ворог, не агресор, не терорист, а свої. І кого? Дітей. Тих, хто має сміливість вийти і сказати: "Ми не згодні", " Ми хочемо жити в демократичній державі. Ми боремося за своє майбутнє". Без зброї. Без агресії. Просто - гідно.
А шо ви? Брудні ротом, але німі, коли справа доходить до діла. ..Нащадки системи, яка вбивала за інакшість і називала це "порядком"..
У вас не демократія викликає огиду - вас вивертає від того, що хтось має сміливість жити з прямим хребтом...