РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9108 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
330 11

Матернова после протестов относительно НАБУ и САП: Открытый диалог между властью и обществом важен, особенно в сложные времена войны.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова о протестах и решении Зеленского

Посол Европейского Союза Катарина Матернова заявила, что ее миссия в Украине - это не только об официальных встречах, но и "о людях, их чувствах, их борьбе за достоинство и справедливость".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посла ЕС в фейсбук

"Я слежу за протестами, которые вспыхнули на этой неделе в Киеве и других городах. Я читаю отчеты, смотрю видео. Но больше всего - я слушаю людей... Такое проявление вежливости, преданности, обязательств и патриотизма перед театром Франко захватывает дух. А способность слушать молодежь, гражданское общество и не отвлекаться от критики является признаком зрелого демократического лидера. Президент Зеленский продемонстрировал это, зарегистрировав в парламенте закон, отменяющий положения предыдущего закона, который вывел людей на улицы. Его успешное принятие станет хорошим шагом на пути восстановления доверия", - написала Матернова.

И добавила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал признаки зрелого демократического лидера, зарегистрировав в Верховной Раде законопроект о НАБУ и САП.

Напомним, на фоне принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, Матернова на днях заявила о важности антикоррупционных органов на пути Украины в ЕС

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Матернова и Кравченко обсудили необходимость обеспечения независимого функционирования НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4444) Зеленский Владимир (21349) САП (2222) Матернова Екатерина (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
А ьіалог ї є відкритий - свспільство владі - кулак, влада суспільству - дулю. 😊 Це не бачить лише сліпий і прихильник Зєлєнского.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:13 Ответить
+2
Та що ти там верзеш про діалог, онуча віслюча? Дармоїди протягли свій сраний закон під іншою назвою і похапцем прийняли та підписали за один день, як вкрали. Це не діалог, а свідоме падлюче кидалово від зелених гопників.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:22 Ответить
+2
Сховпв дулю у кишеню? 😊
показать весь комментарий
26.07.2025 13:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ьіалог ї є відкритий - свспільство владі - кулак, влада суспільству - дулю. 😊 Це не бачить лише сліпий і прихильник Зєлєнского.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:13 Ответить
зєля засрав, двинув в обратку, але ОСАДОЧЄК ох який залишився.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:19 Ответить
Сховпв дулю у кишеню? 😊
показать весь комментарий
26.07.2025 13:23 Ответить
А може це сплановано шоб увагу з іншого відвернути? Наприклад від дозволу мусарам без жодній санкції до вас у хату впертися та общук провести.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:36 Ответить
Ех ... європа ... європа ...
показать весь комментарий
26.07.2025 13:15 Ответить
Вони прийняли закон про безвісти пропавших, така назва закону була, а по суті про обмеження прав НАБУ і САП, назва одна, а закон другий. Який діалог повинен бути?!
показать весь комментарий
26.07.2025 13:16 Ответить
Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що її місія в Україні - це не лише про офіційні зустрічі, а й "про людей, їхні почуття, їхню боротьбу за гідність і справедливість".

Як зворушливо!
(сякається розчулено)
показать весь комментарий
26.07.2025 13:17 Ответить
Та що ти там верзеш про діалог, онуча віслюча? Дармоїди протягли свій сраний закон під іншою назвою і похапцем прийняли та підписали за один день, як вкрали. Це не діалог, а свідоме падлюче кидалово від зелених гопників.
показать весь комментарий
26.07.2025 13:22 Ответить
Цікаво, а якщо зробити списки корупціонерів ( яких усі знають) і рядом поставити національність - кого буде більше : українців татар евреів німців болгар ?
показать весь комментарий
26.07.2025 13:26 Ответить
Давидюк: СБУ за наказом Зеленського і Єрмака вилучили у НАБУ флешку і намагаються її вскрити. Там покази близько 600 чиновників і політиків на злочини Зе-мафії, які вони обміняли на свою недоторканість
Сподіваюсь на хмарку копію флешки зробили?
показать весь комментарий
26.07.2025 13:26 Ответить
Наталочка Биховець

Читаю коментарі під деякими дописами про мітинг і хочеться блювати. Бажати дітям твого ж народу прильотів, відправляти їх на війну - це не просто моральне дно. Це вже пекло, в яке ви себе добровільно записали.

Не ворог, не агресор, не терорист, а свої. І кого? Дітей. Тих, хто має сміливість вийти і сказати: "Ми не згодні", " Ми хочемо жити в демократичній державі. Ми боремося за своє майбутнє". Без зброї. Без агресії. Просто - гідно.

А шо ви? Брудні ротом, але німі, коли справа доходить до діла. ..Нащадки системи, яка вбивала за інакшість і називала це "порядком"..

У вас не демократія викликає огиду - вас вивертає від того, що хтось має сміливість жити з прямим хребтом...
показать весь комментарий
26.07.2025 13:56 Ответить
 
 