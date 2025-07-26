Матернова после протестов относительно НАБУ и САП: Открытый диалог между властью и обществом важен, особенно в сложные времена войны.

Посол Европейского Союза Катарина Матернова заявила, что ее миссия в Украине - это не только об официальных встречах, но и "о людях, их чувствах, их борьбе за достоинство и справедливость".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке посла ЕС в фейсбук

"Я слежу за протестами, которые вспыхнули на этой неделе в Киеве и других городах. Я читаю отчеты, смотрю видео. Но больше всего - я слушаю людей... Такое проявление вежливости, преданности, обязательств и патриотизма перед театром Франко захватывает дух. А способность слушать молодежь, гражданское общество и не отвлекаться от критики является признаком зрелого демократического лидера. Президент Зеленский продемонстрировал это, зарегистрировав в парламенте закон, отменяющий положения предыдущего закона, который вывел людей на улицы. Его успешное принятие станет хорошим шагом на пути восстановления доверия", - написала Матернова.

И добавила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал признаки зрелого демократического лидера, зарегистрировав в Верховной Раде законопроект о НАБУ и САП.

Напомним, на фоне принятия закона, ограничивающего полномочия НАБУ и САП, Матернова на днях заявила о важности антикоррупционных органов на пути Украины в ЕС

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