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Новини Рейтинг Трампа
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Рейтинг несхвалення Трампа встановив другий рекорд за час його президентства, - опитування

Рейтинг Трампа встановив антирекорд Що відомо

Рейтинг несхвалення діяльності Дональда Трампа досяг найвищого рівня з дня початку його другого президентського терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це свідчать результати опитування Economist/YouGov.

Опитування, проведене минулими вихідними, показує, що 55 відсотків не схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.

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Показники минулого та позаминулого тижня становили 53% несхвалення і 42% схвалення.

Зазначається, що падіння рейтингу здебільшого відбувається через падіння мінімальної підтримки демократів та незалежних виборців.

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, рейтинг схвалення Трампа серед демократів становив 12%. Сьогодні лише 3% схвалюють роботу президента.

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Такі ж зміни фіксують серед незалежних виборців: 41% схвалював його роботу в січні та 29% сьогодні.

Серед республіканців ставлення до Трампа практично не змінюється: на початку його президентство схвалювали 94%, зараз - 92%.

Соціологи опитали 1680 дорослих американців із 11 по 14 липня 2025 року. Можлива похибка складає 3,4%.

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Автор: 

опитування (1992) рейтинг (1671) США (23815) Трамп Дональд (6470)


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Зелю підтримують 73%,в порівнянні з ним ,Трамп-лох!
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16.07.2025 10:05 Відповісти
А ***** - 146%.
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16.07.2025 10:09 Відповісти
А Додіку до сраці, бо Додік серів на рейтінг тому шо йому ані чого не загрожує ані ще один термін не світить. Тому колишній форпост світовій демократії сша можуть обтікати та просихати ще дооооовго після Додіка.
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16.07.2025 10:10 Відповісти
41% схвалюють роботу рижого. 41% придурків , це забагато навіть для гамерики.
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16.07.2025 10:13 Відповісти
лучше 73%
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16.07.2025 10:18 Відповісти
І це факт! Що воно і робить, кожного дня пиз...Ть по новому!!! Як був ідіотом так і залишився ідіотом!!!
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16.07.2025 10:15 Відповісти
Копия Зеленский! Одна разница у одного утреннии высеры а у другого вечернии видоссы)))
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16.07.2025 10:20 Відповісти
Еееее, пане, він не зовсім ідіот як шо проліз в президенти. Ідіоти його обрали, оно так саме як і в нас в 2019 році.
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16.07.2025 10:28 Відповісти
А тим часом у ОПі...
Агент "козирь" отримав нові інструкції від луб'янківських шефів та почав активно пересувати ліжка у своєму "борделі", щоби метушня, хаос та паніка ще більше паралізували Державу та посіяти більше недовіри до держ. інституцій від ЄС.
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16.07.2025 10:21 Відповісти
 
 