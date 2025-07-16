Рейтинг несхвалення Трампа встановив другий рекорд за час його президентства, - опитування
Рейтинг несхвалення діяльності Дональда Трампа досяг найвищого рівня з дня початку його другого президентського терміну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, про це свідчать результати опитування Economist/YouGov.
Опитування, проведене минулими вихідними, показує, що 55 відсотків не схвалюють те, як Трамп виконує свою роботу, тоді як схвально оцінюють його 41% опитаних.
Показники минулого та позаминулого тижня становили 53% несхвалення і 42% схвалення.
Зазначається, що падіння рейтингу здебільшого відбувається через падіння мінімальної підтримки демократів та незалежних виборців.
Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, рейтинг схвалення Трампа серед демократів становив 12%. Сьогодні лише 3% схвалюють роботу президента.
Такі ж зміни фіксують серед незалежних виборців: 41% схвалював його роботу в січні та 29% сьогодні.
Серед республіканців ставлення до Трампа практично не змінюється: на початку його президентство схвалювали 94%, зараз - 92%.
Соціологи опитали 1680 дорослих американців із 11 по 14 липня 2025 року. Можлива похибка складає 3,4%.
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