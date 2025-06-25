Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, - опитування
Чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня за результатами опитування Economist/YouGov, проведеного після його рішення нанести авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ірану.
Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.
Опитування засвідчило, що роботу Трампа схвалюють 40% американців, не схвалюють - 54%. Таким чином, чистий рейтинг схвалення знизився на 14 процентних пунктів, що є найгіршим показником за весь його другий термін, а також нижчим за більшість показників першого терміну.
Американці демонструють переважно негативне ставлення до дій президента у різних сферах. Найменш схвально оцінюється його політика щодо інфляції та цін - мінус 26 балів, у сфері національної безпеки - мінус 2.
Суттєве падіння зафіксовано і в питанні врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Тут рейтинг схвалення дій Трампа впав до -17 пунктів, порівняно з -4 пунктами тижнем раніше.
Нагадаємо в ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.
Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
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А ні, сцють отвєткі.
Рушники - це вам не Данія чи Канада. Звідти прилетить, невдовзі - щось ядрьоне.
а виявилось, що іноді треба літаки з чохлів діставати .
Де Саксонія знаходиться чув?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.
А більше в те, що Габбард на чолі розвідспівтовариства США лежить в пакетній домовленості Тромба з ******, як елемент плати за його посаду.
Назвал их глубинными бимбами без анала гав, по полмиллиарда за бочку.
Обул тупых пидоссов на 8 миллиардов, вот пиндоссы и приуныли.
А еще лохотрон "золотой купол" запускается , ваще в каменный век Пиндостан загонит.