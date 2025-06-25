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Новини Рейтинг Трампа США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану
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Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, - опитування

Трамп заявив що врятував Україну

Чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня за результатами опитування Economist/YouGov, проведеного після його рішення нанести авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

Опитування засвідчило, що роботу Трампа схвалюють 40% американців, не схвалюють - 54%. Таким чином, чистий рейтинг схвалення знизився на 14 процентних пунктів, що є найгіршим показником за весь його другий термін, а також нижчим за більшість показників першого терміну.

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Американці демонструють переважно негативне ставлення до дій президента у різних сферах. Найменш схвально оцінюється його політика щодо інфляції та цін - мінус 26 балів, у сфері національної безпеки - мінус 2.

Суттєве падіння зафіксовано і в питанні врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Тут рейтинг схвалення дій Трампа впав до -17 пунктів, порівняно з -4 пунктами тижнем раніше.

Нагадаємо в ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

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Автор: 

Іран (2296) опитування (1985) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+5
Все таки МАГА тупорилі.
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25.06.2025 14:03 Відповісти
+5
Тулсі Габбард, керівник розвідки США, а по сумісництву давня рашистська агентеса, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/24/7214515/ злила агенству CNN дані про те, що американські чудо-бомби нічого в Ірані не розбомбили, що мали розбомбити.
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.

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25.06.2025 14:45 Відповісти
+3
Виборці Трампа ше більш тормознуті як він? - а шо не потрібно було бити?
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25.06.2025 14:04 Відповісти
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Все таки МАГА тупорилі.
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25.06.2025 14:03 Відповісти
А решта? Найбільше несхвалення щодо інфляції та цін.
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25.06.2025 14:05 Відповісти
Виборці Трампа ше більш тормознуті як він? - а шо не потрібно було бити?
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25.06.2025 14:04 Відповісти
Не туди треба було бити.
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25.06.2025 14:30 Відповісти
а куди?
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25.06.2025 15:10 Відповісти
Не верю
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25.06.2025 14:04 Відповісти
От дивно. Альфа-самець силу демонструє, має бути масовий екстаз MAGA-шистів.
А ні, сцють отвєткі.
Рушники - це вам не Данія чи Канада. Звідти прилетить, невдовзі - щось ядрьоне.
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25.06.2025 14:05 Відповісти
..там, у США, шо? - якщо згідно з цих даних, не тільки лише Трумп - TACO?..
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25.06.2025 14:22 Відповісти
мага дурники, які безмежно поважають росію, іран і будь-яку країну з ядеркою, думали, що всі 4 роки виставлятимуть чеки світові на 10%-50%, будуть багатими і війни в світі закінчаться .

а виявилось, що іноді треба літаки з чохлів діставати .
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25.06.2025 14:22 Відповісти
Там переважна кількість англосаксів і їм той Ізраїль - чиряк на сраці.
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25.06.2025 14:32 Відповісти
Переважна більшість білих американців - етнічні німці.
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25.06.2025 14:59 Відповісти
Ага - євреї, які втекли з гітлерівської німеччини
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25.06.2025 15:23 Відповісти
Люблю я вас, сільських учених.
Де Саксонія знаходиться чув?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
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25.06.2025 15:24 Відповісти
Тулсі Габбард, керівник розвідки США, а по сумісництву давня рашистська агентеса, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/24/7214515/ злила агенству CNN дані про те, що американські чудо-бомби нічого в Ірані не розбомбили, що мали розбомбити.
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.

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25.06.2025 14:45 Відповісти
та там вже зашипіли і проводять розслідування. тож можна вже говорити, що пісенька Тулсі в адміністрації Чуба уже спєта.
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25.06.2025 15:13 Відповісти
Слабо віриться.
А більше в те, що Габбард на чолі розвідспівтовариства США лежить в пакетній домовленості Тромба з ******, як елемент плати за його посаду.
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25.06.2025 15:21 Відповісти
Ого,получается мексикосы,которым все пох и исламисты уже имеют в штатах большинство?
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25.06.2025 14:47 Відповісти
Трампон раскидал по песчаным барханам Ирана, 2 десятка бочек с порохом.
Назвал их глубинными бимбами без анала гав, по полмиллиарда за бочку.
Обул тупых пидоссов на 8 миллиардов, вот пиндоссы и приуныли.
А еще лохотрон "золотой купол" запускается , ваще в каменный век Пиндостан загонит.
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25.06.2025 14:58 Відповісти
 
 