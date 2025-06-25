Рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму після авіаударів по Ірану, - опитування

Чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня за результатами опитування Economist/YouGov, проведеного після його рішення нанести авіаудари по трьох ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

Опитування засвідчило, що роботу Трампа схвалюють 40% американців, не схвалюють - 54%. Таким чином, чистий рейтинг схвалення знизився на 14 процентних пунктів, що є найгіршим показником за весь його другий термін, а також нижчим за більшість показників першого терміну.

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Американці демонструють переважно негативне ставлення до дій президента у різних сферах. Найменш схвально оцінюється його політика щодо інфляції та цін - мінус 26 балів, у сфері національної безпеки - мінус 2.

Суттєве падіння зафіксовано і в питанні врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Тут рейтинг схвалення дій Трампа впав до -17 пунктів, порівняно з -4 пунктами тижнем раніше.

Нагадаємо в ніч проти 22 червня армія США завдали ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах.

Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

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