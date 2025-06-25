Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума после авиаударов по Ирану, - опрос

Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня по результатам опроса Economist/YouGov, проведенного после его решения нанести авиаудары по трем ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Опрос показал, что работу Трампа одобряют 40% американцев, не одобряют - 54%. Таким образом, чистый рейтинг одобрения снизился на 14 процентных пунктов, что является худшим показателем за весь его второй срок, а также ниже большинства показателей первого срока.

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Американцы демонстрируют преимущественно негативное отношение к действиям президента в различных сферах. Наименее одобрительно оценивается его политика в отношении инфляции и цен - минус 26 баллов, в сфере национальной безопасности - минус 2.

Существенное падение зафиксировано и в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Здесь рейтинг одобрения действий Трампа упал до -17 пунктов, по сравнению с -4 пунктами неделей ранее.

Напомним в ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

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