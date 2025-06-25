Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума после авиаударов по Ирану, - опрос
Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня по результатам опроса Economist/YouGov, проведенного после его решения нанести авиаудары по трем ядерным объектам Ирана.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
Опрос показал, что работу Трампа одобряют 40% американцев, не одобряют - 54%. Таким образом, чистый рейтинг одобрения снизился на 14 процентных пунктов, что является худшим показателем за весь его второй срок, а также ниже большинства показателей первого срока.
Американцы демонстрируют преимущественно негативное отношение к действиям президента в различных сферах. Наименее одобрительно оценивается его политика в отношении инфляции и цен - минус 26 баллов, в сфере национальной безопасности - минус 2.
Существенное падение зафиксировано и в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Здесь рейтинг одобрения действий Трампа упал до -17 пунктов, по сравнению с -4 пунктами неделей ранее.
Напомним в ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.
Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
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А ні, сцють отвєткі.
Рушники - це вам не Данія чи Канада. Звідти прилетить, невдовзі - щось ядрьоне.
а виявилось, що іноді треба літаки з чохлів діставати .
Де Саксонія знаходиться чув?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.
А більше в те, що Габбард на чолі розвідспівтовариства США лежить в пакетній домовленості Тромба з ******, як елемент плати за його посаду.
Назвал их глубинными бимбами без анала гав, по полмиллиарда за бочку.
Обул тупых пидоссов на 8 миллиардов, вот пиндоссы и приуныли.
А еще лохотрон "золотой купол" запускается , ваще в каменный век Пиндостан загонит.