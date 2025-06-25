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Новости Рейтинг Трампа США нанесли удары по ядерных объектам Ирана
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Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума после авиаударов по Ирану, - опрос

Трамп заявил, что спас Украину

Чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня по результатам опроса Economist/YouGov, проведенного после его решения нанести авиаудары по трем ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

Опрос показал, что работу Трампа одобряют 40% американцев, не одобряют - 54%. Таким образом, чистый рейтинг одобрения снизился на 14 процентных пунктов, что является худшим показателем за весь его второй срок, а также ниже большинства показателей первого срока.

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Американцы демонстрируют преимущественно негативное отношение к действиям президента в различных сферах. Наименее одобрительно оценивается его политика в отношении инфляции и цен - минус 26 баллов, в сфере национальной безопасности - минус 2.

Существенное падение зафиксировано и в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Здесь рейтинг одобрения действий Трампа упал до -17 пунктов, по сравнению с -4 пунктами неделей ранее.

Напомним в ночь на 22 июня армия США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

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Автор: 

Иран (2043) опрос (2869) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+5
Все таки МАГА тупорилі.
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25.06.2025 14:03 Ответить
+5
Тулсі Габбард, керівник розвідки США, а по сумісництву давня рашистська агентеса, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/24/7214515/ злила агенству CNN дані про те, що американські чудо-бомби нічого в Ірані не розбомбили, що мали розбомбити.
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.

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25.06.2025 14:45 Ответить
+3
Виборці Трампа ше більш тормознуті як він? - а шо не потрібно було бити?
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25.06.2025 14:04 Ответить
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Все таки МАГА тупорилі.
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25.06.2025 14:03 Ответить
А решта? Найбільше несхвалення щодо інфляції та цін.
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25.06.2025 14:05 Ответить
Виборці Трампа ше більш тормознуті як він? - а шо не потрібно було бити?
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25.06.2025 14:04 Ответить
Не туди треба було бити.
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25.06.2025 14:30 Ответить
а куди?
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25.06.2025 15:10 Ответить
Не верю
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25.06.2025 14:04 Ответить
От дивно. Альфа-самець силу демонструє, має бути масовий екстаз MAGA-шистів.
А ні, сцють отвєткі.
Рушники - це вам не Данія чи Канада. Звідти прилетить, невдовзі - щось ядрьоне.
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25.06.2025 14:05 Ответить
..там, у США, шо? - якщо згідно з цих даних, не тільки лише Трумп - TACO?..
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25.06.2025 14:22 Ответить
мага дурники, які безмежно поважають росію, іран і будь-яку країну з ядеркою, думали, що всі 4 роки виставлятимуть чеки світові на 10%-50%, будуть багатими і війни в світі закінчаться .

а виявилось, що іноді треба літаки з чохлів діставати .
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25.06.2025 14:22 Ответить
Там переважна кількість англосаксів і їм той Ізраїль - чиряк на сраці.
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25.06.2025 14:32 Ответить
Переважна більшість білих американців - етнічні німці.
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25.06.2025 14:59 Ответить
Ага - євреї, які втекли з гітлерівської німеччини
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25.06.2025 15:23 Ответить
Люблю я вас, сільських учених.
Де Саксонія знаходиться чув?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8B
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25.06.2025 15:24 Ответить
Тулсі Габбард, керівник розвідки США, а по сумісництву давня рашистська агентеса, https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/06/24/7214515/ злила агенству CNN дані про те, що американські чудо-бомби нічого в Ірані не розбомбили, що мали розбомбити.
А "миротворець" Тромб замість того, щоби усунути рашистку з її посади, натомість звинуватив журналістів у фейках.
Гм. Щось подібне вже було. І нагадує підривну діяльність рашистського агента Руслана Демченка https://lb.ua/news/2020/06/09/459429_znua_zelenskiy_reshil_naznachit.html на чолі Комітету з питань розвідки при президентові України в період 2020-2022 років. Якого спецслужби пітьми впровадили курувати все розвідувальне співтовариство України в рамках "оманських домовленостей", як умова "розрядки напруженості", а насправді, як один із пунктів підготовки широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.

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25.06.2025 14:45 Ответить
та там вже зашипіли і проводять розслідування. тож можна вже говорити, що пісенька Тулсі в адміністрації Чуба уже спєта.
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25.06.2025 15:13 Ответить
Слабо віриться.
А більше в те, що Габбард на чолі розвідспівтовариства США лежить в пакетній домовленості Тромба з ******, як елемент плати за його посаду.
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25.06.2025 15:21 Ответить
Ого,получается мексикосы,которым все пох и исламисты уже имеют в штатах большинство?
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25.06.2025 14:47 Ответить
Трампон раскидал по песчаным барханам Ирана, 2 десятка бочек с порохом.
Назвал их глубинными бимбами без анала гав, по полмиллиарда за бочку.
Обул тупых пидоссов на 8 миллиардов, вот пиндоссы и приуныли.
А еще лохотрон "золотой купол" запускается , ваще в каменный век Пиндостан загонит.
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25.06.2025 14:58 Ответить
 
 