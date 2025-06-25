Встреча НАТО в этом году - это "саммит Трампа", - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал нынешнюю встречу НАТО "саммитом Трампа". Альянс готовится выполнить требование лидера по увеличению расходов на оборону.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы назвал это саммитом Трампа", - сказал он.

По словам Рубио, давление во время первого президентства Трампа и начало агрессии РФ против Украины привели к тому, что почти каждая страна-член НАТО обязалась достичь отметки 5% расходов на оборону. Исключение - Испания.

"Если каждый выполнит свои обязательства, это будет гораздо более прочный альянс с более состоятельными партнерами. Откровенно говоря, позволит Соединенным Штатам оставаться активным, сильным членом альянса, крупнейшим членом альянса, а также перераспределить ресурсы в другие части мира, не уменьшая при этом силы альянса", - пояснил госсекретарь.

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