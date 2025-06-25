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Новости Оборонительные расходы НАТО Саммит НАТО в Гааге
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Встреча НАТО в этом году - это "саммит Трампа", - Рубио

Рубио назвал встречу НАТО в этом году саммитом Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал нынешнюю встречу НАТО "саммитом Трампа". Альянс готовится выполнить требование лидера по увеличению расходов на оборону.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы назвал это саммитом Трампа", - сказал он.

По словам Рубио, давление во время первого президентства Трампа и начало агрессии РФ против Украины привели к тому, что почти каждая страна-член НАТО обязалась достичь отметки 5% расходов на оборону. Исключение - Испания.

"Если каждый выполнит свои обязательства, это будет гораздо более прочный альянс с более состоятельными партнерами. Откровенно говоря, позволит Соединенным Штатам оставаться активным, сильным членом альянса, крупнейшим членом альянса, а также перераспределить ресурсы в другие части мира, не уменьшая при этом силы альянса", - пояснил госсекретарь.

Также читайте: Мелони: Было бы ошибкой обвинять Трампа в глобальном хаосе

Автор: 

НАТО (10174) саммит (1230) Трамп Дональд (5842) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+3
Да здавствуєт 100500 з'їзд партії НАТА, ура, товаріщі!
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25.06.2025 12:19 Ответить
+2
🤣🤣🤣🤡
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25.06.2025 12:19 Ответить
+2
Меланія вже може починати серьйозно ревнувати Трампа до цієї Рубіо...
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25.06.2025 12:20 Ответить
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Да здавствуєт 100500 з'їзд партії НАТА, ура, товаріщі!
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25.06.2025 12:19 Ответить
Под чуткім руководством товаріща Трампа, которий ведьот нас к свєтлому будущєму))
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25.06.2025 12:23 Ответить
"УВЕСЬ СВІТ скаже про Трампа е, шо він бідосик світового масштабу , але я так не думаю! - МЕЛОНІ
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25.06.2025 12:36 Ответить
І лічна дарагой таварісч Дональд Фредавич!
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25.06.2025 12:53 Ответить
🤣🤣🤣🤡
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25.06.2025 12:19 Ответить
Меланія вже може починати серьйозно ревнувати Трампа до цієї Рубіо...
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25.06.2025 12:20 Ответить
Там ще кончіта венс є з підфарбованими очима. А також спікер джонсон, який ловить оргазми коли його бос поруч з ним щось комусь розповідає.
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25.06.2025 13:52 Ответить
ну а чей жыш ищо. гавно вапрос. а еще сделайте изваяние трампа из золота, в полный рост. и там ему поклоняйтесь, целуйте в ж...пу и приносите жертвоприношения...
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25.06.2025 12:21 Ответить
Культ особистості. Америко, куди ти котишся. Ми це пережили і мушу повідомити: це - недобре
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25.06.2025 12:23 Ответить
От зараз одному найвеличнішому лідору ********** стало обідно...
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25.06.2025 12:24 Ответить
типический brown-nose. у трампа в услужении там все такие
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25.06.2025 12:33 Ответить
Кукареку... Прокукарекала зозуля, тільки я розумію що каже півень
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25.06.2025 12:45 Ответить
dumbass
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25.06.2025 12:52 Ответить
Ойбл*дь...
Сонце зійшло, дощу нема, пташки співають!
Усе це він!
У нього чистий памперс!!!
Ура трампу!
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25.06.2025 12:54 Ответить
У казці про голого короля знайшовся все-таки один хлопчик з дорослим мисленням. У реальному житті є лише дорослі дядьки з дитячим мисленням.
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25.06.2025 12:55 Ответить
Ніби дорослий мужик, в Бога вірить, а Біблію не читав - як там записано: "Не сотвори собі кумира, і всякої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не вклоняйся їм і не служи їм."
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25.06.2025 13:11 Ответить
Й все ж - треба працювати з отаким , кого вибрали американці . Мелоні чітко-хитро але не занадто завуальовано , як жіноча мудрість підказала - не тільки Трамп винен у світовому хаосі а його Рубіо зробив солоденький приспів .
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25.06.2025 13:13 Ответить
Знал что есть год Дракона ...
Теперь есть год ,,КРАСНОГО Т/р/АМПОНА,,
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25.06.2025 13:30 Ответить
Обмочитися вже встигнув, чи навчені Канадським досвідом на Трампа вдягнули памперс?
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25.06.2025 13:32 Ответить
Рубіо, в тебе застрягло руде волосся між зубами
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25.06.2025 13:38 Ответить
Рубіо не політик а підлабузник і дебіл, як і вся ко., трампона!!!
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25.06.2025 15:22 Ответить
 
 