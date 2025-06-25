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Новини Оборонні витрати НАТО Саміт НАТО у Гаазі
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Цьогорічна зустріч НАТО - це "саміт Трампа", - Рубіо

Рубіо назвав цьогорічну зустріч НАТО самітом Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо назвав цьогорічну зустріч НАТО "самітом Трампа". Альянс готується виконати вимогу лідера щодо збільшення витрат на оборону.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Я б назвав це самітом Трампа", - сказав він.

За словами Рубіо, тиск під час першого президентства Трампа та початок агресії РФ проти України призвели до того, що майже кожна країна-член НАТО зобов'язалася досягти позначки 5% витрат на оборони. Виняток - Іспанія.

"Якщо кожен виконає свої зобов’язання, це буде набагато міцніший альянс з більш спроможними партнерами. Відверто кажучи, дозволить Сполученим Штатам залишатися активним, сильним членом альянсу, найбільшим членом альянсу, а також перерозподілити ресурси в інші частини світу, не зменшуючи при цьому сили альянсу", - пояснив держсекретар.

Також читайте: Мелоні: Було б помилкою звинувачувати Трампа у глобальному хаосі

Автор: 

НАТО (6636) саміт (824) Трамп Дональд (6308) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+3
Да здавствуєт 100500 з'їзд партії НАТА, ура, товаріщі!
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25.06.2025 12:19 Відповісти
+2
🤣🤣🤣🤡
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25.06.2025 12:19 Відповісти
+2
Меланія вже може починати серьйозно ревнувати Трампа до цієї Рубіо...
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25.06.2025 12:20 Відповісти
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Да здавствуєт 100500 з'їзд партії НАТА, ура, товаріщі!
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25.06.2025 12:19 Відповісти
Под чуткім руководством товаріща Трампа, которий ведьот нас к свєтлому будущєму))
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25.06.2025 12:23 Відповісти
"УВЕСЬ СВІТ скаже про Трампа е, шо він бідосик світового масштабу , але я так не думаю! - МЕЛОНІ
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25.06.2025 12:36 Відповісти
І лічна дарагой таварісч Дональд Фредавич!
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25.06.2025 12:53 Відповісти
🤣🤣🤣🤡
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25.06.2025 12:19 Відповісти
Меланія вже може починати серьйозно ревнувати Трампа до цієї Рубіо...
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25.06.2025 12:20 Відповісти
Там ще кончіта венс є з підфарбованими очима. А також спікер джонсон, який ловить оргазми коли його бос поруч з ним щось комусь розповідає.
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25.06.2025 13:52 Відповісти
ну а чей жыш ищо. гавно вапрос. а еще сделайте изваяние трампа из золота, в полный рост. и там ему поклоняйтесь, целуйте в ж...пу и приносите жертвоприношения...
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25.06.2025 12:21 Відповісти
Культ особистості. Америко, куди ти котишся. Ми це пережили і мушу повідомити: це - недобре
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25.06.2025 12:23 Відповісти
От зараз одному найвеличнішому лідору ********** стало обідно...
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25.06.2025 12:24 Відповісти
типический brown-nose. у трампа в услужении там все такие
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25.06.2025 12:33 Відповісти
Кукареку... Прокукарекала зозуля, тільки я розумію що каже півень
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25.06.2025 12:45 Відповісти
dumbass
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25.06.2025 12:52 Відповісти
Ойбл*дь...
Сонце зійшло, дощу нема, пташки співають!
Усе це він!
У нього чистий памперс!!!
Ура трампу!
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25.06.2025 12:54 Відповісти
У казці про голого короля знайшовся все-таки один хлопчик з дорослим мисленням. У реальному житті є лише дорослі дядьки з дитячим мисленням.
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25.06.2025 12:55 Відповісти
Ніби дорослий мужик, в Бога вірить, а Біблію не читав - як там записано: "Не сотвори собі кумира, і всякої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у воді нижче землі. Не вклоняйся їм і не служи їм."
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25.06.2025 13:11 Відповісти
Й все ж - треба працювати з отаким , кого вибрали американці . Мелоні чітко-хитро але не занадто завуальовано , як жіноча мудрість підказала - не тільки Трамп винен у світовому хаосі а його Рубіо зробив солоденький приспів .
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25.06.2025 13:13 Відповісти
Знал что есть год Дракона ...
Теперь есть год ,,КРАСНОГО Т/р/АМПОНА,,
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25.06.2025 13:30 Відповісти
Обмочитися вже встигнув, чи навчені Канадським досвідом на Трампа вдягнули памперс?
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25.06.2025 13:32 Відповісти
Рубіо, в тебе застрягло руде волосся між зубами
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25.06.2025 13:38 Відповісти
Рубіо не політик а підлабузник і дебіл, як і вся ко., трампона!!!
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25.06.2025 15:22 Відповісти
 
 