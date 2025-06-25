Цьогорічна зустріч НАТО - це "саміт Трампа", - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо назвав цьогорічну зустріч НАТО "самітом Трампа". Альянс готується виконати вимогу лідера щодо збільшення витрат на оборону.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Я б назвав це самітом Трампа", - сказав він.

За словами Рубіо, тиск під час першого президентства Трампа та початок агресії РФ проти України призвели до того, що майже кожна країна-член НАТО зобов'язалася досягти позначки 5% витрат на оборони. Виняток - Іспанія.

"Якщо кожен виконає свої зобов’язання, це буде набагато міцніший альянс з більш спроможними партнерами. Відверто кажучи, дозволить Сполученим Штатам залишатися активним, сильним членом альянсу, найбільшим членом альянсу, а також перерозподілити ресурси в інші частини світу, не зменшуючи при цьому сили альянсу", - пояснив держсекретар.

Також читайте: Мелоні: Було б помилкою звинувачувати Трампа у глобальному хаосі