Мелоні: Було б помилкою звинувачувати Трампа у глобальному хаосі
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що зростання нестабільності у світі не варто пов’язувати виключно з політикою президента США Дональда Трампа.
Про це вона сказала під час виступу в Сенаті перед відбуттям на саміт НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Я не згодна з тим, що хаос створив Трамп", - заявила Мелоні. За її словами, покладати відповідальність на одного лідера - це спрощення ситуації. Вона наголосила, що зростання хаосу у світі почалося задовго до сьогоднішнього дня.
Окремо Мелоні прокоментувала загострення між Ізраїлем та Іраном, яке виникло попри оголошене перемир’я. Вона назвала порушення домовленостей можливим проявом внутрішнього розколу в іранському керівництві.
"Ситуація зранку розвивалася у напрямку, на який ми сподівалися", - сказала Мелоні, зазначивши, що після порушення перемир’я Ізраїль, ймовірно, відповість, і вона сподівається на "адекватну і симетричну" реакцію.
Попри загрозливу динаміку, очільниця уряду Італії висловила впевненість у можливості повернення до переговорів.
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рудий фрік месія, що несе мір ва всьом мірє!
дайте йому нобелівську мєдальку. бо, у обами є, а доні дуже страждає від цього.
То не він, то все х*йло!
А трамперс його тільки заохочував...
То дрібниці..)))
Непереймайтесь сіньйора Мелоні, поліруйте йому анус далі...))
і навіть не замітив цього..
Побували б у великій політиці, зрозуміли б.
Что история страны, той - где проживаешь,
если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?
Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?
Парадокс, ведь: не поверишь-- предсказать не смеешь.