Мелоні: Було б помилкою звинувачувати Трампа у глобальному хаосі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що зростання нестабільності у світі не варто пов’язувати виключно з політикою президента США Дональда Трампа.

Про це вона сказала під час виступу в Сенаті перед відбуттям на саміт НАТО в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Я не згодна з тим, що хаос створив Трамп", - заявила Мелоні. За її словами, покладати відповідальність на одного лідера - це спрощення ситуації. Вона наголосила, що зростання хаосу у світі почалося задовго до сьогоднішнього дня.

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Окремо Мелоні прокоментувала загострення між Ізраїлем та Іраном, яке виникло попри оголошене перемир’я. Вона назвала порушення домовленостей можливим проявом внутрішнього розколу в іранському керівництві.

"Ситуація зранку розвивалася у напрямку, на який ми сподівалися", - сказала Мелоні, зазначивши, що після порушення перемир’я Ізраїль, ймовірно, відповість, і вона сподівається на "адекватну і симетричну" реакцію.

Попри загрозливу динаміку, очільниця уряду Італії висловила впевненість у можливості повернення до переговорів.

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