Мелони: Было бы ошибкой обвинять Трампа в глобальном хаосе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рост нестабильности в мире не стоит связывать исключительно с политикой президента США Дональда Трампа.

Об этом она сказала во время выступления в Сенате перед отбытием на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Я не согласна с тем, что хаос создал Трамп", - заявила Мелони. По ее словам, возлагать ответственность на одного лидера - это упрощение ситуации. Она подчеркнула, что рост хаоса в мире начался задолго до сегодняшнего дня.

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Отдельно Мелони прокомментировала обострение между Израилем и Ираном, которое возникло несмотря на объявленное перемирие. Она назвала нарушение договоренностей возможным проявлением внутреннего раскола в иранском руководстве.

"Ситуация с утра развивалась в направлении, на которое мы надеялись", - сказала Мелони, отметив, что после нарушения перемирия Израиль, вероятно, ответит, и она надеется на "адекватную и симметричную" реакцию.

Несмотря на угрожающую динамику, глава правительства Италии выразила уверенность в возможности возвращения к переговорам.

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