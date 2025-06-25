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Новости Политика Трампа
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Мелони: Было бы ошибкой обвинять Трампа в глобальном хаосе

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рост нестабильности в мире не стоит связывать исключительно с политикой президента США Дональда Трампа.

Об этом она сказала во время выступления в Сенате перед отбытием на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Я не согласна с тем, что хаос создал Трамп", - заявила Мелони. По ее словам, возлагать ответственность на одного лидера - это упрощение ситуации. Она подчеркнула, что рост хаоса в мире начался задолго до сегодняшнего дня.

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Отдельно Мелони прокомментировала обострение между Израилем и Ираном, которое возникло несмотря на объявленное перемирие. Она назвала нарушение договоренностей возможным проявлением внутреннего раскола в иранском руководстве.

"Ситуация с утра развивалась в направлении, на которое мы надеялись", - сказала Мелони, отметив, что после нарушения перемирия Израиль, вероятно, ответит, и она надеется на "адекватную и симметричную" реакцию.

Несмотря на угрожающую динамику, глава правительства Италии выразила уверенность в возможности возвращения к переговорам.

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Автор: 

Трамп Дональд (5842) Джорджа Мелони (130)


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Топ комментарии
+11
Звичайно, реальна причина світового хаосу сидить в кремлівськму бункері. А Трамп - то так, лише засіб для створення хаосу.
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25.06.2025 12:08 Ответить
+3
Ну чого ж тільки Трамп - їх дофіга які колотять світом - путлєр чалмолобі Сі ........
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25.06.2025 12:09 Ответить
+3
Почитайте що вона дослівно сказала. Це був явно не комплімент.
Заголовок не відповідає змісту...
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25.06.2025 12:14 Ответить
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Канєшно.
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25.06.2025 12:07 Ответить
От якби її про це запитали б ... А так , молодець круто завернула йому перед зустріччю.
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25.06.2025 12:24 Ответить
Звичайно, реальна причина світового хаосу сидить в кремлівськму бункері. А Трамп - то так, лише засіб для створення хаосу.
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25.06.2025 12:08 Ответить
Відсос рудому союзнику ***** зарахований. Фу, ***...
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25.06.2025 12:08 Ответить
Почитайте що вона дослівно сказала. Це був явно не комплімент.
Заголовок не відповідає змісту...
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25.06.2025 12:14 Ответить
Ну чого ж тільки Трамп - їх дофіга які колотять світом - путлєр чалмолобі Сі ........
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25.06.2025 12:09 Ответить
Ну и кудесница заболтать та Мелони. Ладно, уговорила, фифти-фифти - согласен.
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25.06.2025 12:09 Ответить
ЗЫ... типо, вторая фифти - пы-ы-ы-ыня...
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25.06.2025 12:10 Ответить
Не кажіть, дуже вумна женсчіна...
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25.06.2025 12:21 Ответить
мол, в лапках(вумная)
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25.06.2025 12:55 Ответить
Прем'єр-міністерка Італії
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25.06.2025 13:37 Ответить
Ога, вумный случай подлизнуть трампу, премьер-министеркой
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25.06.2025 14:46 Ответить
стань сам-собою
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25.06.2025 16:14 Ответить
До хаоса ще далеко(двє-трі нєдєлі) але пєрдімонокль вже кожен день...
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25.06.2025 12:15 Ответить
та звісно, що ні.
рудий фрік месія, що несе мір ва всьом мірє!
дайте йому нобелівську мєдальку. бо, у обами є, а доні дуже страждає від цього.
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25.06.2025 12:15 Ответить
"зростання нестабільності у світі не варто пов'язувати ВИКЛЮЧНО з політикою президента США Дональда Трампа" - явно не комплімент..
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25.06.2025 12:26 Ответить
Молодчина Мелоні, тонко обіср-ла Трампа. настільки тонко, що цей старий дебіл в червоній бейсболці (аякже, уніформа президента США!), навряд чи це зрозуміє без сторонньої допомоги.
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25.06.2025 13:34 Ответить
Нене, штовіштові...
То не він, то все х*йло!
А трамперс його тільки заохочував...
То дрібниці..)))
Непереймайтесь сіньйора Мелоні, поліруйте йому анус далі...))
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25.06.2025 13:00 Ответить
глобальний хаос породив трумпа?
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25.06.2025 13:10 Ответить
сіньйор Помідор вже давно продався рф мафії та хлу хаосу..
і навіть не замітив цього..
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25.06.2025 13:14 Ответить
Краткое обозрение, мол, кто такие мака-аронники... В их этногенезе, по линии локшини, тобто по материнской линии, поучаствовали сепаратисты наших земель, беженцы, времен засухи и нашестия гиксосо-скифов, - трипольцы, как члены народов моря; по линии отца поучаствовали в этногенезе макаронников киммерийе-венето-бастарны. Кто такие киммерийцы-венеты - это киммерийцы причерноморья, часть которых убегая от скифов ушла не только в Западную Европу с Северным Ираном , но и в Переднюю Азию. Затем переднеазиаты-киммерийцы помогают защищаться от греков троянцам. Но после поражения, часть тех Переднеазийских киммерийцев сбежала морем назад, в Меотиду, став частично пиратами, частично анто-русью. Вторая часть переднеазийских киммерийцев , под предводительством Енея, драпонула на север Италии (ассимилировав в Бастарнов) и на Балканы. Киммерийцы-венето-балканцы смешавшись с местным населением сделали экспансию в будущие земли Украины, под именем венето-склавинов, мутировали в Карпатах в R1a1 Z 280-285 гаплогруппы, и расселились во все стороны под именем словене-славяне. А те кто свалил в Индию -Иран, назвавшись ариями, а в примерно в 500-х годах до н.э. самоназвались индусо-иранце-кампучийцами, это те, кто были сако-скифами(киевско-донецкая культура + часть трипольцев, чухнула аж под Памиро-Гималаи. Те кто пролетел мимо Индии вернулись к нам под именем сако-гиксосо-скифов, бо пришли к нам через западную Индию-Египет-Ближний Восток, Прикаспий( у Прикаспия египетские гиксосы смешались со среднеазийскими родственниками-саками, назвались скифами. С тем и вторглись захватчиком в наши земли). Скифы были пратюркскими предками. Но часть изгнаных из Египта гиксосов так и не стали скифами, а в последствии тюрками, бо в районе ханаанских земель смешались с народами моря( переднеазийские киммерийцы+пеласго-трипольцы-лелеги) и самоназвались филистимлянами. Каароч. если вы змыкытылы, то арие-сако-скифо-тюрки не есть нашими братьями, бо те кто чухнул на восток мутировали в Ср.Азии И заимели азийскую, неславянскую гаплогруппу R1a1 Z94. Напомню, славяне имеют славянско-европейскую гаплогруппу R1a1 Z280-283. А если возле этой основной гаплогруппы(48-70%) R1a1 Z280-283 имеется до 24% гаплогруппа спутница "i2"(трипольская), то это украинцы, бо у всех славян и у кацапов такой спутницы нет (хорваты и сербы имеют до 70% "i2" - она для них есть основной)... ЗЫ... Бастарны расселились и в Полабье(ихние фибулы нашли даже в Киеве) , и в Подунавье(певкины). Подунавские бастарны ударили в спину антам , когда те воевали с готами. Бастарны(певкины), с тяжким уроном для победителя, были разбиты, часть их затерялась в Балканах, часть хотела захватить Киев. Но анты-русь тогда Киев отбили и прогнали недобитых бастарнов, и те бастарны драпонули на Вятку, где с ляхове под предводительством Вятко+ утигами(бывшие скифские рабы-киммерийцы Крыма, самоназвавшиеся на Волге мурдасами. Часть мурдасов подсмешались с неким монголоидным племенем, самоназвавшись утигами, чкурнулы на Вятку) и поучаствовали в этногенезе вятичей-кацапов. Остальная часть мурдасов(бывшие киммерийцы, скифские рабы крыма) ушла на Запад Европы. По пути поучавствовали в этногенезе и украинских предков, и чехов, и греков, и франков, и германцев.
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25.06.2025 13:17 Ответить
Вас щось торкнуло ?? Вибачте ...
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25.06.2025 13:36 Ответить
Мелони-пасточревоугодница разве не торкнет своим лизоблюдством перед Трампом.
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25.06.2025 14:44 Ответить
Да я про Ваш гіпер-текст на широку тему !

Побували б у великій політиці, зрозуміли б.
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25.06.2025 16:22 Ответить
Йо-пэ-рэсэ-тэ... насчьйот политики (побывать в истории)...

Что история страны, той - где проживаешь,

если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?

Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?

Парадокс, ведь: не поверишь-- предсказать не смеешь.
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26.06.2025 17:13 Ответить
Знову води налив !
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26.06.2025 18:58 Ответить
Опять санитары Вам таблетки забыли дать?
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25.06.2025 13:50 Ответить
Кожному свое.
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25.06.2025 14:31 Ответить
Но кацапы здесь - с боку припека. ВОт тока окацапленные макаронники , если не с фашистами , то с пыней в сердцах отмазывают тrампа.
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25.06.2025 14:40 Ответить
Його треба нагородити.
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25.06.2025 13:23 Ответить
Трампон просто ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК БЕЛОГО ХАОСА
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25.06.2025 13:34 Ответить
...просто, белый и пушистый шлепер-3, после вавы.
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25.06.2025 14:42 Ответить
 
 