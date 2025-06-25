Мелони: Было бы ошибкой обвинять Трампа в глобальном хаосе
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что рост нестабильности в мире не стоит связывать исключительно с политикой президента США Дональда Трампа.
Об этом она сказала во время выступления в Сенате перед отбытием на саммит НАТО в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.
"Я не согласна с тем, что хаос создал Трамп", - заявила Мелони. По ее словам, возлагать ответственность на одного лидера - это упрощение ситуации. Она подчеркнула, что рост хаоса в мире начался задолго до сегодняшнего дня.
Отдельно Мелони прокомментировала обострение между Израилем и Ираном, которое возникло несмотря на объявленное перемирие. Она назвала нарушение договоренностей возможным проявлением внутреннего раскола в иранском руководстве.
"Ситуация с утра развивалась в направлении, на которое мы надеялись", - сказала Мелони, отметив, что после нарушения перемирия Израиль, вероятно, ответит, и она надеется на "адекватную и симметричную" реакцию.
Несмотря на угрожающую динамику, глава правительства Италии выразила уверенность в возможности возвращения к переговорам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заголовок не відповідає змісту...
рудий фрік месія, що несе мір ва всьом мірє!
дайте йому нобелівську мєдальку. бо, у обами є, а доні дуже страждає від цього.
То не він, то все х*йло!
А трамперс його тільки заохочував...
То дрібниці..)))
Непереймайтесь сіньйора Мелоні, поліруйте йому анус далі...))
і навіть не замітив цього..
Побували б у великій політиці, зрозуміли б.
Что история страны, той - где проживаешь,
если хочешь видеть в ней, теньгу, что меняешь?
Аль воротишь ее вспядь? Неужто изменишь?
Парадокс, ведь: не поверишь-- предсказать не смеешь.