РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10040 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Трампа
2 259 9

Рейтинг неодобрения Трампа установил второй рекорд за время его президентства, - опрос

Рейтинг Трампа установил антирекорд Что известно

Рейтинг неодобрения деятельности Дональда Трампа достиг самого высокого уровня со дня начала его второго президентского срока.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса Economist/YouGov.

Опрос, проведенный в минувшие выходные, показывает, что 55 процентов не одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как одобрительно оценивают его 41% опрошенных.

Читайте также: Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters

Показатели на прошлой и позапрошлой неделе составляли 53% неодобрения и 42% одобрения.

Отмечается, что падение рейтинга в основном происходит из-за падения минимальной поддержки демократов и независимых избирателей.

Согласно опросу, проведенному в конце января, рейтинг одобрения Трампа среди демократов составлял 12%. Сегодня только 3% одобряют работу президента.

Читайте также: Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума после авиаударов по Ирану, - опрос

Такие же изменения фиксируют среди независимых избирателей: 41% одобрял его работу в январе и 29% сегодня.

Среди республиканцев отношение к Трампу практически не меняется: в начале его президентство одобряли 94%, сейчас - 92%.

Социологи опросили 1680 взрослых американцев с 11 по 14 июля 2025 года. Возможная погрешность составляет 3,4%.

Читайте: Трамп ответил, изменила ли первая леди Мелания его взгляды на войну в Украине: Она самая нейтральная

Автор: 

опрос (2874) рейтинг (1643) США (27514) Трамп Дональд (5992)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелю підтримують 73%,в порівнянні з ним ,Трамп-лох!
показать весь комментарий
16.07.2025 10:05 Ответить
А ***** - 146%.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:09 Ответить
А Додіку до сраці, бо Додік серів на рейтінг тому шо йому ані чого не загрожує ані ще один термін не світить. Тому колишній форпост світовій демократії сша можуть обтікати та просихати ще дооооовго після Додіка.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:10 Ответить
41% схвалюють роботу рижого. 41% придурків , це забагато навіть для гамерики.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:13 Ответить
лучше 73%
показать весь комментарий
16.07.2025 10:18 Ответить
І це факт! Що воно і робить, кожного дня пиз...Ть по новому!!! Як був ідіотом так і залишився ідіотом!!!
показать весь комментарий
16.07.2025 10:15 Ответить
Копия Зеленский! Одна разница у одного утреннии высеры а у другого вечернии видоссы)))
показать весь комментарий
16.07.2025 10:20 Ответить
Еееее, пане, він не зовсім ідіот як шо проліз в президенти. Ідіоти його обрали, оно так саме як і в нас в 2019 році.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:28 Ответить
А тим часом у ОПі...
Агент "козирь" отримав нові інструкції від луб'янківських шефів та почав активно пересувати ліжка у своєму "борделі", щоби метушня, хаос та паніка ще більше паралізували Державу та посіяти більше недовіри до держ. інституцій від ЄС.
показать весь комментарий
16.07.2025 10:21 Ответить
 
 