Рейтинг неодобрения Трампа установил второй рекорд за время его президентства, - опрос
Рейтинг неодобрения деятельности Дональда Трампа достиг самого высокого уровня со дня начала его второго президентского срока.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill, об этом свидетельствуют результаты опроса Economist/YouGov.
Опрос, проведенный в минувшие выходные, показывает, что 55 процентов не одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как одобрительно оценивают его 41% опрошенных.
Показатели на прошлой и позапрошлой неделе составляли 53% неодобрения и 42% одобрения.
Отмечается, что падение рейтинга в основном происходит из-за падения минимальной поддержки демократов и независимых избирателей.
Согласно опросу, проведенному в конце января, рейтинг одобрения Трампа среди демократов составлял 12%. Сегодня только 3% одобряют работу президента.
Такие же изменения фиксируют среди независимых избирателей: 41% одобрял его работу в январе и 29% сегодня.
Среди республиканцев отношение к Трампу практически не меняется: в начале его президентство одобряли 94%, сейчас - 92%.
Социологи опросили 1680 взрослых американцев с 11 по 14 июля 2025 года. Возможная погрешность составляет 3,4%.
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