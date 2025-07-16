Трамп ответил, изменила ли первая леди Мелания его взгляды на войну в Украине: Она нейтральна
Президент США Дональд Трамп рассказал, повлияла ли его жена на мнение лидера США относительно войны в Украине.
Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она немного похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал лидер США.
Напомним, накануне СМИ писали, что у Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме - Мелания Трамп, которая регулярно напоминает мужу о последствиях ударов РФ по украинским городам.
Топ комментарии
+16 роман #583809
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+8 Николай Николаевич #334532
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+6 Старый зольдат
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Навіщо цікавитеся, "друг попросив"?
Так що трампони в америці - завжди. Саме це і спонукає ***** продовжувати війну - поки сша роздупляться він розраховує захопити лівобережну Україну. Або всю.
У випадку з найдосвідченішим якраз навпаки.