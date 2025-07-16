Трамп ответил, изменила ли первая леди Мелания его взгляды на войну в Украине: Она нейтральна

Президент США Дональд Трамп рассказал, повлияла ли его жена на мнение лидера США относительно войны в Украине.

Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она немного похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал лидер США.

Напомним, накануне СМИ писали, что у Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме - Мелания Трамп, которая регулярно напоминает мужу о последствиях ударов РФ по украинским городам.

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