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Новости Отношение Трампа к Путину и Зеленскому
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Трамп ответил, изменила ли первая леди Мелания его взгляды на войну в Украине: Она нейтральна

Влияет ли Мелания Трамп на взгляды мужа относительно войны

Президент США Дональд Трамп рассказал, повлияла ли его жена на мнение лидера США относительно войны в Украине.

Его цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Она очень умная. Она очень нейтральная. Она немного похожа на меня - она хотела бы, чтобы люди перестали умирать", - сказал лидер США.

Напомним, накануне СМИ писали, что у Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме - Мелания Трамп, которая регулярно напоминает мужу о последствиях ударов РФ по украинским городам.

Читайте: Трамп о Patriot для Украины: Их уже поставляют. Первые ракеты отгружаются союзникам

Влияет ли Мелания Трамп на взгляды мужа относительно войны

Автор: 

Трамп Дональд (5992) Трамп Мелания (1)


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Топ комментарии
+16
нейтральне їбанько ! нейтральність в кримінальному кодексі під час вбивства це злочинна бездіяльність .
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16.07.2025 08:41 Ответить
+8
Ні, до п@зди!
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16.07.2025 08:40 Ответить
+6
Тоб то, їй по...ю?
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16.07.2025 08:37 Ответить
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Тоб то, їй по...ю?
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16.07.2025 08:37 Ответить
Ні, до п@зди!
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16.07.2025 08:40 Ответить
до ср@ки
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16.07.2025 08:43 Ответить
Дивлюся, ви всі троє такі романтики... 🤣
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16.07.2025 09:20 Ответить
а ти шо, по мужиках?
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16.07.2025 10:52 Ответить
Дивне питання, але відповім - ні.
Навіщо цікавитеся, "друг попросив"?
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16.07.2025 10:58 Ответить
Якщо ні, шо тобі не так?
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16.07.2025 11:04 Ответить
нейтральне їбанько ! нейтральність в кримінальному кодексі під час вбивства це злочинна бездіяльність .
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16.07.2025 08:41 Ответить
Пам'ятаю історію, як в 2000х в Житомирі на Полєвой якісь чєли ґвалтували дівку в бєсєдкє, а мужик виносив сміття, то став подивитись, то йому тоже впаяли термін
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16.07.2025 08:43 Ответить
Єва Браун в курсі.
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16.07.2025 08:46 Ответить
Він же ось тільки казав, що вона йому дорікає тим, що він розмовляє з вбивцею, який після кожної розмови з ним починає бомбити Україну. А тепер вона нейтральна виходить?
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16.07.2025 08:44 Ответить
А що він скаже? Я підкоблучник? Ні,звісно.. самостійний марозматик
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16.07.2025 08:45 Ответить
А які погляди може мати проститутка, що є інші варіанти?
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16.07.2025 08:47 Ответить
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16.07.2025 09:11 Ответить
Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. І чому в його часи президентом США був не трампон? Крематорії в концтаборах диміли б, а він був би нейтральний.
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16.07.2025 08:53 Ответить
Друга світова почалася 1 вересня 1939, а США оголосили війну Японії тільки 8 грудня 1941 після нападу останньої на Перл-Харбор. А в Європі США почали воювати тільки з червня 1944 року.
Так що трампони в америці - завжди. Саме це і спонукає ***** продовжувати війну - поки сша роздупляться він розраховує захопити лівобережну Україну. Або всю.
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16.07.2025 09:05 Ответить
ну с такими темпами мясного фарша кацапского для левобережной надо лет 10 минимум) второй год идет захват супер бамбаского мегаполиса рио де торецк
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16.07.2025 09:32 Ответить
Війна в Афганістані тривала 10 років. Закінчилася "героїчним" виводом совєцькіх войск з Афганістану 15 лютого 1989 року. Я надіюся на такий же "героїчний" вихід рашистів з України. Але за ці роки скільки ще горя вони нам принесуть. Скільки ще народу загине та зневірившись виїде з України.
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16.07.2025 10:28 Ответить
Трампа шоб переінакшити - потрібно дубасити
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16.07.2025 08:54 Ответить
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16.07.2025 08:56 Ответить
Показово, що "хотіла б", а не "хоче". Та й взагалі, чи такі вони вже подружжя?
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16.07.2025 09:02 Ответить
Та припиніть,ім обом попросту -пох...від слова -зовсім.
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16.07.2025 09:22 Ответить
Вона дуже нейтральна ще з дівоцтва: як положать, так і лежить...
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16.07.2025 09:50 Ответить
Ніхто не стоїть над ним,щоб керувати.
У випадку з найдосвідченішим якраз навпаки.
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16.07.2025 09:58 Ответить
цим він виказав що він вирішує яка Меланія, нейтральна чи ні
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16.07.2025 10:04 Ответить
Довбограї!!!
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16.07.2025 10:20 Ответить
 
 