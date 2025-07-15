Мелания Трамп стала неожиданным союзником Зеленского в Белом доме, - The Times

У президента Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме. Это не Дональд Трамп, а его жена - Мелания.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Первая леди США регулярно напоминает Трампу о последствиях ударов РФ по украинским городам.

Во время разговора в Овальном кабинете лидер США рассказал:

Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу

"Это откровение свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания имеет гораздо большее влияние на политическое мышление своего мужа, чем многие могли бы предположить", - отмечают журналисты.

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В мае сообщалось, что с момента инаугурации Трампа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Особое внимание первой леди к Украине связывают с ее происхождением - она родилась за "Железным занавесом" в 1970 году и ранее не раз говорила о восхищении президентом Рональдом Рейганом, который помог положить конец Холодной войне.

Со своим сыном Берроном Мелания Трамп общается на словенском языке, оба сохраняют паспорта стран ЕС. Журналистка и биограф Мэри Джордан рассказала, что симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где не любят Россию.

"У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию", - отметила Джордан.

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В феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Трамп назвал российского президента "сообразительным" и "гением", пишет издание. Однако Мелания заявила, что убийство невинных мирных жителей было ужасным и трагическим. В обращении, опубликованном для двух миллионов ее подписчиков, она призвала их сделать пожертвование Красному Кресту и сказала, что ее "мысли и молитвы с украинским народом".

Издание отметило, что несмотря на легионы советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики, которые есть в распоряжении Трампа, похоже, что его жена может быть самым важным голосом из всех.

"Трамп прислушивается к определенным людям в определенных вопросах. Он особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. А особенно, если их фамилия - Трамп", - сказала журналистка Джордан.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

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