Мелания Трамп стала неожиданным союзником Зеленского в Белом доме, - The Times
У президента Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме. Это не Дональд Трамп, а его жена - Мелания.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
Первая леди США регулярно напоминает Трампу о последствиях ударов РФ по украинским городам.
Во время разговора в Овальном кабинете лидер США рассказал:
Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу
"Это откровение свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания имеет гораздо большее влияние на политическое мышление своего мужа, чем многие могли бы предположить", - отмечают журналисты.
В мае сообщалось, что с момента инаугурации Трампа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Особое внимание первой леди к Украине связывают с ее происхождением - она родилась за "Железным занавесом" в 1970 году и ранее не раз говорила о восхищении президентом Рональдом Рейганом, который помог положить конец Холодной войне.
Со своим сыном Берроном Мелания Трамп общается на словенском языке, оба сохраняют паспорта стран ЕС. Журналистка и биограф Мэри Джордан рассказала, что симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где не любят Россию.
"У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию", - отметила Джордан.
В феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Трамп назвал российского президента "сообразительным" и "гением", пишет издание. Однако Мелания заявила, что убийство невинных мирных жителей было ужасным и трагическим. В обращении, опубликованном для двух миллионов ее подписчиков, она призвала их сделать пожертвование Красному Кресту и сказала, что ее "мысли и молитвы с украинским народом".
Издание отметило, что несмотря на легионы советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики, которые есть в распоряжении Трампа, похоже, что его жена может быть самым важным голосом из всех.
"Трамп прислушивается к определенным людям в определенных вопросах. Он особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. А особенно, если их фамилия - Трамп", - сказала журналистка Джордан.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.
Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
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Те, що одеські термінали перекочували до американського бізнесу, тому змінилася риторика, - це правдоподібніше!!!!!!!!
дякуємо, пані Меланіє, за підтримку українського народу!
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Зеленського чи України?
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