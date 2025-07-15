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Новости Отношения Трампа и путина Отношение Трампа к Путину и Зеленскому
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Мелания Трамп стала неожиданным союзником Зеленского в Белом доме, - The Times

Жена Трампа может иметь влияние на его решения

У президента Владимира Зеленского появился неожиданный союзник в Белом доме. Это не Дональд Трамп, а его жена - Мелания.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

Первая леди США регулярно напоминает Трампу о последствиях ударов РФ по украинским городам.

Во время разговора в Овальном кабинете лидер США рассказал:

Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу

"Это откровение свидетельствует о том, что 55-летняя Мелания имеет гораздо большее влияние на политическое мышление своего мужа, чем многие могли бы предположить", - отмечают журналисты.

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В мае сообщалось, что с момента инаугурации Трампа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Особое внимание первой леди к Украине связывают с ее происхождением - она родилась за "Железным занавесом" в 1970 году и ранее не раз говорила о восхищении президентом Рональдом Рейганом, который помог положить конец Холодной войне.

Со своим сыном Берроном Мелания Трамп общается на словенском языке, оба сохраняют паспорта стран ЕС. Журналистка и биограф Мэри Джордан рассказала, что симпатии Мелании к Украине не удивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где не любят Россию.

"У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию", - отметила Джордан.

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В феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, Трамп назвал российского президента "сообразительным" и "гением", пишет издание. Однако Мелания заявила, что убийство невинных мирных жителей было ужасным и трагическим. В обращении, опубликованном для двух миллионов ее подписчиков, она призвала их сделать пожертвование Красному Кресту и сказала, что ее "мысли и молитвы с украинским народом".

Издание отметило, что несмотря на легионы советников по национальной безопасности и аналитиков внешней политики, которые есть в распоряжении Трампа, похоже, что его жена может быть самым важным голосом из всех.

"Трамп прислушивается к определенным людям в определенных вопросах. Он особенно прислушивается к людям, которые ему очень близки. А особенно, если их фамилия - Трамп", - сказала журналистка Джордан.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

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Автор: 

США (27494) Трамп Дональд (5972) война в Украине (5210) Трамп Мелания (1)


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Топ комментарии
+12
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15.07.2025 14:50 Ответить
+3
Три з половиною роки українців повномасштабно ********, а сімейство трампів тільки зараз прозріли!!!!! В це ХТОСЬ вірить??????!
Те, що одеські термінали перекочували до американського бізнесу, тому змінилася риторика, - це правдоподібніше!!!!!!!!
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15.07.2025 14:49 Ответить
+2
Це Божий промисел🙏
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15.07.2025 14:43 Ответить
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Це Божий промисел🙏
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15.07.2025 14:43 Ответить
🤣🤣🤣
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15.07.2025 14:44 Ответить
А ваш плешивий цап вже достав панду своєй шлюхі Свиняєвой та свому виводку скотів? Чи як тамиу разКабанівшую свинюку кличуть?
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15.07.2025 14:50 Ответить
Як би він був мій, цей плешивий цап серущій, я б його подарувала вам, аби ви з нього для членіна зробили мумію, бо той замаявся, що поруч немає хоч якось плешивого цапа аби йому втирати і день і ніч апрєльські тезіси😂
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15.07.2025 15:45 Ответить
Тільки не втягуйте Бога у злочинну діяльність !
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15.07.2025 14:47 Ответить
"С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле: Он создал сердца всех их и вникает во все дела их"
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15.07.2025 15:21 Ответить
Наш інтурИст серенади під вікном мабуть співав ? Хриплим голосом, проте як соловей після ангіни !
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15.07.2025 14:45 Ответить
Він не співав - він ділом займався ...!
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15.07.2025 14:47 Ответить
У стрибку ? Чи з табуретками ?
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15.07.2025 14:48 Ответить
Та пофіг як ... аби допомагало
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15.07.2025 15:00 Ответить
Три з половиною роки українців повномасштабно ********, а сімейство трампів тільки зараз прозріли!!!!! В це ХТОСЬ вірить??????!
Те, що одеські термінали перекочували до американського бізнесу, тому змінилася риторика, - це правдоподібніше!!!!!!!!
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15.07.2025 14:49 Ответить
У лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України Джерело: https://censor.net/ua/n3563384
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15.07.2025 16:08 Ответить
Баба, она сердцем чует... (с)
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15.07.2025 14:49 Ответить
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15.07.2025 14:50 Ответить
все що написано - щира правда !

дякуємо, пані Меланіє, за підтримку українського народу!

.
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15.07.2025 15:07 Ответить
Слов`янські жінки не лише красиві, а й розумні.
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15.07.2025 15:12 Ответить
Розумні ті, хто визнає існування Бога
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15.07.2025 15:23 Ответить
Це про Маркарову ?
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15.07.2025 15:57 Ответить
Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі Джерело: https://censor.net/ua/n3563384
Зеленського чи України?
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15.07.2025 15:12 Ответить
Є ще розумні і милосердні люди в тому надто прагматичному Білому Домі. Дай боже здоров'я Меланії Трамп і залишатися доброю, справедливою!
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15.07.2025 15:19 Ответить
Дай Боже здоров'я Меланії!
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15.07.2025 15:31 Ответить
"Прийдёшь домой - там ты сидишь!" ))))
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15.07.2025 15:40 Ответить
Меланія Трамп, по агентурним даним, є також союзником біженців з України по наданню кредитів

Loans in the USA https://credit365-usa.blogspot.com/ https://credit365-usa.blogspot.com
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15.07.2025 16:01 Ответить
А путєн не прислухається ні до кого. І в цьому трагізм
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15.07.2025 16:05 Ответить
прислухається. до дугіна. а той дугін такий самий імперський фашист як і те ху йло. писали навіть, що це сам дугін організував вбивство своєї дочки, типу що це він тоді мав їхати на цій машині, а не його донька.. це він зробив для того, щоб як "сакральна жертва" ще більше наблизитися до ху йла.
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15.07.2025 16:47 Ответить
 
 