Трамп изменил риторику в отношении России - из-за Путина, Ирана и силы, - WР

Президент США Дональд Трамп резко изменил свою позицию в отношении России и лично Владимира Путина, и на это есть как минимум три важные причины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

По информации колумниста Дэвида Игнатиуса, Трамп считает, что российский лидер уважает только язык силы. Он разочарован тем, что Путин игнорирует его призывы к прекращению огня, демонстрируя формальную готовность к миру, но не меняя поведения.

Также Трамп верит в силу военных методов. Его убедили успешные примеры применения американских бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. Он уверен, что только угроза более жестких действий заставит Путина договариваться.

"Эскалировать, чтобы деэскалировать", - именно такой принцип выбрал Трамп, считает Игнатиус. В то же время он отмечает: президент не захотел ответить на вопрос, как далеко США готовы зайти, если Россия усилит эскалацию.

Журналист предполагает, что если новая кампания давления принесет результат, Трамп сможет претендовать даже на Нобелевскую премию. Но предупреждает: путь к миру может быть крайне взрывоопасным.

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