Трамп змінив риторику щодо Росії - через Путіна, Іран і силу, - WР

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо Росії та особисто Володимира Путіна, і на це є щонайменше три важливі причини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За інформацією колумніста Девіда Ігнатіуса, Трамп вважає, що російський лідер поважає лише мову сили. Він розчарований тим, що Путін ігнорує його заклики до припинення вогню, демонструючи формальну готовність до миру, але не змінюючи поведінки.

Також Трамп вірить у силу військових методів. Його переконали успішні приклади застосування американських бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. Він упевнений, що лише загроза більш жорстких дій змусить Путіна домовлятися.

"Ескалювати, щоб деескалувати", - саме такий принцип обрав Трамп, вважає Ігнатіус. Водночас він наголошує: президент не захотів відповісти на питання, як далеко США готові зайти, якщо Росія посилить ескалацію.

Журналіст припускає, що якщо нова кампанія тиску принесе результат, Трамп зможе претендувати навіть на Нобелівську премію. Але попереджає: шлях до миру може бути вкрай вибухонебезпечним.

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