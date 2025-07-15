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Новини Відносини РФ та США
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Трамп змінив риторику щодо Росії - через Путіна, Іран і силу, - WР

трамп

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо Росії та особисто Володимира Путіна, і на це є щонайменше три важливі причини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За інформацією колумніста Девіда Ігнатіуса, Трамп вважає, що російський лідер поважає лише мову сили. Він розчарований тим, що Путін ігнорує його заклики до припинення вогню, демонструючи формальну готовність до миру, але не змінюючи поведінки.

Також Трамп вірить у силу військових методів. Його переконали успішні приклади застосування американських бомбардувальників B-2 та ракет Tomahawk проти Ірану. Він упевнений, що лише загроза більш жорстких дій змусить Путіна домовлятися.

"Ескалювати, щоб деескалувати", - саме такий принцип обрав Трамп, вважає Ігнатіус. Водночас він наголошує: президент не захотів відповісти на питання, як далеко США готові зайти, якщо Росія посилить ескалацію.

Журналіст припускає, що якщо нова кампанія тиску принесе результат, Трамп зможе претендувати навіть на Нобелівську премію. Але попереджає: шлях до миру може бути вкрай вибухонебезпечним.

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Автор: 

росія (66686) Трамп Дональд (6447)


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не робіть з рижого генератора випадкових чисел фізика-ядерщика
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15.07.2025 14:40 Відповісти
Це точно. Зроблено трампоном одне велике ніх#я, а балачок вже маса.
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15.07.2025 14:56 Відповісти
Чекаємо два тижні
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15.07.2025 14:56 Відповісти
"…президент не захотів відповісти на питання, як далеко США готові зайти втікти, якщо Росія посилить ескалацію." Джерело: https://censor.net/ua/n3563383
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15.07.2025 15:06 Відповісти
"Трамп змінив риторику щодо Росії - через Путіна, Іран і силу".
Риторика-як засіб впливу. Та за його риторикою стоїть сила,стоять величезні можливості в світі.
А за риторикою найвеличнішого стоять політичні переслідування.
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15.07.2025 15:14 Відповісти
Дайош Томагавки та B-2 по Мосцкві та Підєру!
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15.07.2025 16:04 Відповісти
Насправді ця стратегія ("Ескалювати, щоб деескалувати") Джерело: https://censor.net/ua/n3563383) скорійш за все не спрацює як і майже 4 роки не працює.

Хіба що масштаб ескалації буде нищівний-але він не буде,бо запад все в цілому поки що влаштовує як є і у раз масштабної ескалації можуть вже бути дійсно непріємні наслідки перш за все найближчим до московії країнам.
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15.07.2025 16:10 Відповісти
Поки що він ***** не зробив.
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15.07.2025 17:46 Відповісти
 
 