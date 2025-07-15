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Новости помощь Украине от США
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Заявление Трампа об оружии для Украины смутило его сторонников, - Politico

Трамп

Объявление Дональда Трампа о продаже оружия Украине, за которое должны платить европейцы, вызвало неоднозначную реакцию внутри его политического лагеря.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявляет, что такой шаг соответствует его стратегии "Америка прежде всего" - мол, США больше не должны спонсировать безопасность союзников бесплатно. Его поддержал, в частности, экс-чиновник Пентагона Элбридж Колби, подчеркнув, что альянсы США должны быть "честными и справедливыми".

Впрочем, часть представителей движения MAGA восприняла это заявление негативно. Бывшие союзники Трампа говорят, что он фактически отказался от своей предыдущей линии - критиковать Зеленского и держаться в стороне от войны.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал новую позицию "втягиванием в чужой конфликт", заявив, что "это не наша война". В то же время опрос Echelon Insights свидетельствует, что почти две трети избирателей Трампа поддерживают поставки оружия Украине.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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Автор: 

оружие (10336) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+6
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией»
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15.07.2025 11:02 Ответить
+2
На даний момент у США є можливість оновити список посібників куплених ху...лом.
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15.07.2025 10:58 Ответить
+2
Дуже зручно. В 94му "війна була наша", а тепер значить, "не наша"
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15.07.2025 11:03 Ответить
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Це така фішка у чуба, всіх бентежить)
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15.07.2025 10:56 Ответить
На даний момент у США є можливість оновити список посібників куплених ху...лом.
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15.07.2025 10:58 Ответить
життя бентежне..
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15.07.2025 10:58 Ответить
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией»
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15.07.2025 11:02 Ответить
Дуже зручно. В 94му "війна була наша", а тепер значить, "не наша"
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15.07.2025 11:03 Ответить
А шо було в 94??
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15.07.2025 11:05 Ответить
Була ядерна зброя.
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15.07.2025 11:06 Ответить
І в нас її відібрав хтось?
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15.07.2025 11:07 Ответить
Была. Отдали москве. Проклятые США).
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15.07.2025 11:11 Ответить
Ми в акті про Незалежність оголосили себе безядерною і нейтральною країною..далі все по тексту

Скажи шо у нас і зброю всю відібрали і флот і найбільше в світі чорноморське пароплавство........і авіаносець Ляонін
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15.07.2025 11:15 Ответить
Никто у Украины ничего не отбирал(раздел ЧФ отдельная песня). Отдавала и продавала по своей инициативе. Не на то дерево лаете.
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15.07.2025 11:19 Ответить
Ми самі все просрали... Про це не знають тільки тупі барани
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15.07.2025 11:21 Ответить
Та отож.
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15.07.2025 11:22 Ответить
Не бреши. Був найжорстокіший тиск і шантаж зі сторони США. Звісно і кучмо не герой.
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15.07.2025 11:23 Ответить
який сцарь такі й прибічники:

Колишнього радника та ідеолога передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівена Беннона і ще трьох американців звинуватили в розкраданні коштів які збирали на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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15.07.2025 11:06 Ответить
Трамп самый умный,от всех поимел,он сделал то что должен был сделать,а главное это ДЕНЬГИ
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15.07.2025 11:16 Ответить
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15.07.2025 11:40 Ответить
 
 