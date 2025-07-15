Заявление Трампа об оружии для Украины смутило его сторонников, - Politico

Объявление Дональда Трампа о продаже оружия Украине, за которое должны платить европейцы, вызвало неоднозначную реакцию внутри его политического лагеря.

Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявляет, что такой шаг соответствует его стратегии "Америка прежде всего" - мол, США больше не должны спонсировать безопасность союзников бесплатно. Его поддержал, в частности, экс-чиновник Пентагона Элбридж Колби, подчеркнув, что альянсы США должны быть "честными и справедливыми".

Впрочем, часть представителей движения MAGA восприняла это заявление негативно. Бывшие союзники Трампа говорят, что он фактически отказался от своей предыдущей линии - критиковать Зеленского и держаться в стороне от войны.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал новую позицию "втягиванием в чужой конфликт", заявив, что "это не наша война". В то же время опрос Echelon Insights свидетельствует, что почти две трети избирателей Трампа поддерживают поставки оружия Украине.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.

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