Заявление Трампа об оружии для Украины смутило его сторонников, - Politico
Объявление Дональда Трампа о продаже оружия Украине, за которое должны платить европейцы, вызвало неоднозначную реакцию внутри его политического лагеря.
Об этом говорится в материале Politico, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявляет, что такой шаг соответствует его стратегии "Америка прежде всего" - мол, США больше не должны спонсировать безопасность союзников бесплатно. Его поддержал, в частности, экс-чиновник Пентагона Элбридж Колби, подчеркнув, что альянсы США должны быть "честными и справедливыми".
Впрочем, часть представителей движения MAGA восприняла это заявление негативно. Бывшие союзники Трампа говорят, что он фактически отказался от своей предыдущей линии - критиковать Зеленского и держаться в стороне от войны.
Бывший советник Трампа Стив Бэннон назвал новую позицию "втягиванием в чужой конфликт", заявив, что "это не наша война". В то же время опрос Echelon Insights свидетельствует, что почти две трети избирателей Трампа поддерживают поставки оружия Украине.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях по поставкам вооружения Украине.
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Скажи шо у нас і зброю всю відібрали і флот і найбільше в світі чорноморське пароплавство........і авіаносець Ляонін
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