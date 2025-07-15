Заява Трампа про зброю для України збентежила його прибічників, - Politico

Оголошення Дональда Трампа про продаж зброї Україні, за яку мають платити європейці, викликало неоднозначну реакцію всередині його політичного табору.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявляє, що такий крок відповідає його стратегії "Америка передусім" - мовляв, США більше не мають спонсорувати безпеку союзників безоплатно. Його підтримав, зокрема, експосадовець Пентагону Елбрідж Колбі, наголосивши, що альянси США мають бути "чесними і справедливими".

Втім, частина представників руху MAGA сприйняла цю заяву негативно. Колишні союзники Трампа кажуть, що він фактично відмовився від своєї попередньої лінії - критикувати Зеленського і триматись осторонь війни.

Колишній радник Трампа Стів Беннон назвав нову позицію "втягуванням у чужий конфлікт", заявивши, що "це не наша війна". Водночас опитування Echelon Insights свідчить, що майже дві третини виборців Трампа підтримують постачання зброї Україні.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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