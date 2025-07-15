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Новини допомога Україні від США
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Заява Трампа про зброю для України збентежила його прибічників, - Politico

Трамп

Оголошення Дональда Трампа про продаж зброї Україні, за яку мають платити європейці, викликало неоднозначну реакцію всередині його політичного табору.

Про це йдеться у матеріалі Politico, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявляє, що такий крок відповідає його стратегії "Америка передусім" - мовляв, США більше не мають спонсорувати безпеку союзників безоплатно. Його підтримав, зокрема, експосадовець Пентагону Елбрідж Колбі, наголосивши, що альянси США мають бути "чесними і справедливими".

Втім, частина представників руху MAGA сприйняла цю заяву негативно. Колишні союзники Трампа кажуть, що він фактично відмовився від своєї попередньої лінії - критикувати Зеленського і триматись осторонь війни.

Колишній радник Трампа Стів Беннон назвав нову позицію "втягуванням у чужий конфлікт", заявивши, що "це не наша війна". Водночас опитування Echelon Insights свідчить, що майже дві третини виборців Трампа підтримують постачання зброї Україні.

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.

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Автор: 

зброя (7618) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+9
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией»
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15.07.2025 11:02 Відповісти
+4
Дуже зручно. В 94му "війна була наша", а тепер значить, "не наша"
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15.07.2025 11:03 Відповісти
+3
На даний момент у США є можливість оновити список посібників куплених ху...лом.
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15.07.2025 10:58 Відповісти
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Це така фішка у чуба, всіх бентежить)
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15.07.2025 10:56 Відповісти
На даний момент у США є можливість оновити список посібників куплених ху...лом.
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15.07.2025 10:58 Відповісти
життя бентежне..
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15.07.2025 10:58 Відповісти
На вопрос анкеты, колебались ли вы в проведении линии партии, Рабинович ответил: «Нет. Я колебался вместе с линией»
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15.07.2025 11:02 Відповісти
Дуже зручно. В 94му "війна була наша", а тепер значить, "не наша"
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15.07.2025 11:03 Відповісти
А шо було в 94??
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15.07.2025 11:05 Відповісти
Була ядерна зброя.
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15.07.2025 11:06 Відповісти
І в нас її відібрав хтось?
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15.07.2025 11:07 Відповісти
Была. Отдали москве. Проклятые США).
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15.07.2025 11:11 Відповісти
Ми в акті про Незалежність оголосили себе безядерною і нейтральною країною..далі все по тексту

Скажи шо у нас і зброю всю відібрали і флот і найбільше в світі чорноморське пароплавство........і авіаносець Ляонін
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15.07.2025 11:15 Відповісти
Никто у Украины ничего не отбирал(раздел ЧФ отдельная песня). Отдавала и продавала по своей инициативе. Не на то дерево лаете.
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15.07.2025 11:19 Відповісти
Ми самі все просрали... Про це не знають тільки тупі барани
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15.07.2025 11:21 Відповісти
Та отож.
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15.07.2025 11:22 Відповісти
Не бреши. Був найжорстокіший тиск і шантаж зі сторони США. Звісно і кучмо не герой.
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15.07.2025 11:23 Відповісти
який сцарь такі й прибічники:

Колишнього радника та ідеолога передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівена Беннона і ще трьох американців звинуватили в розкраданні коштів які збирали на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
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15.07.2025 11:06 Відповісти
Трамп самый умный,от всех поимел,он сделал то что должен был сделать,а главное это ДЕНЬГИ
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15.07.2025 11:16 Відповісти
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15.07.2025 11:40 Відповісти
Забудьте, ніякої зброї для України при трампі не буде...😡😡😡
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15.07.2025 12:40 Відповісти
 
 