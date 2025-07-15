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Новини Стосунки Трампа і Путіна Ставлення Трампа до Путіна та Зеленського
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Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі, - The Times

Дружина Трампа може мати вплив на його рішення

У президента Володимира Зеленського з'явився несподіваний союзник у Білому домі. Це не Дональд Трамп, а його дружина - Меланія.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Перша леді США регулярно нагадує Трампу про наслідки ударів РФ по українських містах.

Під час розмови в Овальному кабінеті лідер США розповів: 

Я приходжу додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), у нас була прекрасна розмова". А вона відповідає: "Правда? А в цей час знову удар по (українському) місту

"Це одкровення свідчить про те, що 55-річна Меланія має набагато більший вплив на політичне мислення свого чоловіка, ніж багато хто міг би припустити", - зазначають журналісти.

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У травні повідомлялось, що з моменту інавгурації Трампа Меланія провела у Білому домі менш як 14 днів. Особливу увагу першої леді до України пов'язують із її походженням - вона народилася за "Залізною завісою" у 1970 році та раніше не раз казала про захоплення президентом Рональдом Рейганом, який допоміг покласти край Холодній війні.

Зі своїм сином Берроном Меланія Трамп спілкується словенською мовою, обоє зберігають паспорти країн ЄС. Журналістка та біограф Мері Джордан розповіла, що симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де не люблять Росію.

"У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію", - зазначила Джордан.

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У лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, Трамп назвав російського президента "кмітливим" та "генієм", пише видання. Проте Меланія заявила, що вбивство невинних мирних жителів було жахливим та трагічним. У зверненні, опублікованому для двох мільйонів її підписників, вона закликала їх зробити пожертву Червоному Хресту та сказала, що її "думки та молитви з українським народом".

Видання зауважило, що попри легіони радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, які є в розпорядженні Трампа, схоже, що його дружина може бути найважливішим голосом з усіх.

"Трамп прислухається до певних людей у певних питаннях. Він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі. А особливо, якщо їхнє прізвище - Трамп", - сказала журналістка Джордан. 

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав Путіна "жорстким хлопцем": Розмови з ним нічого не значать

Автор: 

США (23792) Трамп Дональд (6447) війна в Україні (5247) Трамп Меланія (1)


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Топ коментарі
+17
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15.07.2025 14:50 Відповісти
+4
Три з половиною роки українців повномасштабно ********, а сімейство трампів тільки зараз прозріли!!!!! В це ХТОСЬ вірить??????!
Те, що одеські термінали перекочували до американського бізнесу, тому змінилася риторика, - це правдоподібніше!!!!!!!!
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15.07.2025 14:49 Відповісти
+3
Є ще розумні і милосердні люди в тому надто прагматичному Білому Домі. Дай боже здоров'я Меланії Трамп і залишатися доброю, справедливою!
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15.07.2025 15:19 Відповісти
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Це Божий промисел🙏
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15.07.2025 14:43 Відповісти
🤣🤣🤣
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15.07.2025 14:44 Відповісти
А ваш плешивий цап вже достав панду своєй шлюхі Свиняєвой та свому виводку скотів? Чи як тамиу разКабанівшую свинюку кличуть?
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15.07.2025 14:50 Відповісти
Як би він був мій, цей плешивий цап серущій, я б його подарувала вам, аби ви з нього для членіна зробили мумію, бо той замаявся, що поруч немає хоч якось плешивого цапа аби йому втирати і день і ніч апрєльські тезіси😂
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15.07.2025 15:45 Відповісти
Тільки не втягуйте Бога у злочинну діяльність !
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15.07.2025 14:47 Відповісти
"С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих; с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле: Он создал сердца всех их и вникает во все дела их"
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15.07.2025 15:21 Відповісти
Наш інтурИст серенади під вікном мабуть співав ? Хриплим голосом, проте як соловей після ангіни !
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15.07.2025 14:45 Відповісти
Він не співав - він ділом займався ...!
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15.07.2025 14:47 Відповісти
У стрибку ? Чи з табуретками ?
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15.07.2025 14:48 Відповісти
Та пофіг як ... аби допомагало
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15.07.2025 15:00 Відповісти
Три з половиною роки українців повномасштабно ********, а сімейство трампів тільки зараз прозріли!!!!! В це ХТОСЬ вірить??????!
Те, що одеські термінали перекочували до американського бізнесу, тому змінилася риторика, - це правдоподібніше!!!!!!!!
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15.07.2025 14:49 Відповісти
У лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України Джерело: https://censor.net/ua/n3563384
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15.07.2025 16:08 Відповісти
Баба, она сердцем чует... (с)
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15.07.2025 14:49 Відповісти
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15.07.2025 14:50 Відповісти
все що написано - щира правда !

дякуємо, пані Меланіє, за підтримку українського народу!

.
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15.07.2025 15:07 Відповісти
Слов`янські жінки не лише красиві, а й розумні.
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15.07.2025 15:12 Відповісти
Розумні ті, хто визнає існування Бога
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15.07.2025 15:23 Відповісти
Це про Маркарову ?
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15.07.2025 15:57 Відповісти
🤮
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15.07.2025 17:34 Відповісти
Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі Джерело: https://censor.net/ua/n3563384
Зеленського чи України?
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15.07.2025 15:12 Відповісти
Є ще розумні і милосердні люди в тому надто прагматичному Білому Домі. Дай боже здоров'я Меланії Трамп і залишатися доброю, справедливою!
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15.07.2025 15:19 Відповісти
Дай Боже здоров'я Меланії!
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15.07.2025 15:31 Відповісти
"Прийдёшь домой - там ты сидишь!" ))))
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15.07.2025 15:40 Відповісти
Меланія Трамп, по агентурним даним, є також союзником біженців з України по наданню кредитів

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15.07.2025 16:01 Відповісти
А путєн не прислухається ні до кого. І в цьому трагізм
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15.07.2025 16:05 Відповісти
прислухається. до дугіна. а той дугін такий самий імперський фашист як і те ху йло. писали навіть, що це сам дугін організував вбивство своєї дочки, типу що це він тоді мав їхати на цій машині, а не його донька.. це він зробив для того, щоб як "сакральна жертва" ще більше наблизитися до ху йла.
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15.07.2025 16:47 Відповісти
Вона?

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15.07.2025 17:18 Відповісти
 
 