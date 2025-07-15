Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського у Білому домі, - The Times

У президента Володимира Зеленського з'явився несподіваний союзник у Білому домі. Це не Дональд Трамп, а його дружина - Меланія.

Про це пише видання The Times, передає Цензор.НЕТ.

Перша леді США регулярно нагадує Трампу про наслідки ударів РФ по українських містах.

Під час розмови в Овальному кабінеті лідер США розповів:

Я приходжу додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив із Володимиром (Путіним), у нас була прекрасна розмова". А вона відповідає: "Правда? А в цей час знову удар по (українському) місту

"Це одкровення свідчить про те, що 55-річна Меланія має набагато більший вплив на політичне мислення свого чоловіка, ніж багато хто міг би припустити", - зазначають журналісти.

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У травні повідомлялось, що з моменту інавгурації Трампа Меланія провела у Білому домі менш як 14 днів. Особливу увагу першої леді до України пов'язують із її походженням - вона народилася за "Залізною завісою" у 1970 році та раніше не раз казала про захоплення президентом Рональдом Рейганом, який допоміг покласти край Холодній війні.

Зі своїм сином Берроном Меланія Трамп спілкується словенською мовою, обоє зберігають паспорти країн ЄС. Журналістка та біограф Мері Джордан розповіла, що симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де не люблять Росію.

"У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію", - зазначила Джордан.

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У лютому 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, Трамп назвав російського президента "кмітливим" та "генієм", пише видання. Проте Меланія заявила, що вбивство невинних мирних жителів було жахливим та трагічним. У зверненні, опублікованому для двох мільйонів її підписників, вона закликала їх зробити пожертву Червоному Хресту та сказала, що її "думки та молитви з українським народом".

Видання зауважило, що попри легіони радників з національної безпеки та аналітиків зовнішньої політики, які є в розпорядженні Трампа, схоже, що його дружина може бути найважливішим голосом з усіх.

"Трамп прислухається до певних людей у певних питаннях. Він особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі. А особливо, якщо їхнє прізвище - Трамп", - сказала журналістка Джордан.

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

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