Трамп відповів, чи змінила перша леді Меланія його погляди на війну в Україні: Вона найтральна
Президент США Дональд Трамп розповів, чи вплинула його дружина на думку лідера США щодо війни в Україні.
Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона трохи схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", - сказав лідер США.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що у Володимира Зеленського з'явився несподіваний союзник у Білому домі - Меланія Трамп, яка регулярно нагадує чоловіку про наслідки ударів РФ по українських містах.
Топ коментарі
+12 роман #583809
показати весь коментар16.07.2025 08:41 Відповісти Посилання
+6 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар16.07.2025 08:40 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар16.07.2025 08:37 Відповісти Посилання
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Так що трампони в америці - завжди. Саме це і спонукає ***** продовжувати війну - поки сша роздупляться він розраховує захопити лівобережну Україну. Або всю.