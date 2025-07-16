Трамп відповів, чи змінила перша леді Меланія його погляди на війну в Україні: Вона найтральна

Президент США Дональд Трамп розповів, чи вплинула його дружина на думку лідера США щодо війни в Україні.

Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона трохи схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", - сказав лідер США.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що у Володимира Зеленського з'явився несподіваний союзник у Білому домі - Меланія Трамп, яка регулярно нагадує чоловіку про наслідки ударів РФ по українських містах.

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