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Новини Ставлення Трампа до Путіна та Зеленського
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Трамп відповів, чи змінила перша леді Меланія його погляди на війну в Україні: Вона найтральна

Чи впливає Меланія Трамп на погляди чоловіка щодо війни

Президент США Дональд Трамп розповів, чи вплинула його дружина на думку лідера США щодо війни в Україні.

Його цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона трохи схожа на мене - вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати", - сказав лідер США.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що у Володимира Зеленського з'явився несподіваний союзник у Білому домі - Меланія Трамп, яка регулярно нагадує чоловіку про наслідки ударів РФ по українських містах.

Читайте: Трамп про Patriot для України: Їх уже постачають. Перші ракети відвантажуються союзникам

Чи впливає Меланія Трамп на погляди чоловіка щодо війни

Автор: 

Трамп Дональд (6470) Трамп Меланія (1)


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Топ коментарі
+12
нейтральне їбанько ! нейтральність в кримінальному кодексі під час вбивства це злочинна бездіяльність .
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16.07.2025 08:41 Відповісти
+6
Ні, до п@зди!
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16.07.2025 08:40 Відповісти
+5
Тоб то, їй по...ю?
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16.07.2025 08:37 Відповісти
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Тоб то, їй по...ю?
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16.07.2025 08:37 Відповісти
Ні, до п@зди!
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16.07.2025 08:40 Відповісти
до ср@ки
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16.07.2025 08:43 Відповісти
Дивлюся, ви всі троє такі романтики... 🤣
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16.07.2025 09:20 Відповісти
нейтральне їбанько ! нейтральність в кримінальному кодексі під час вбивства це злочинна бездіяльність .
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16.07.2025 08:41 Відповісти
Пам'ятаю історію, як в 2000х в Житомирі на Полєвой якісь чєли ґвалтували дівку в бєсєдкє, а мужик виносив сміття, то став подивитись, то йому тоже впаяли термін
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16.07.2025 08:43 Відповісти
Єва Браун в курсі.
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16.07.2025 08:46 Відповісти
Він же ось тільки казав, що вона йому дорікає тим, що він розмовляє з вбивцею, який після кожної розмови з ним починає бомбити Україну. А тепер вона нейтральна виходить?
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16.07.2025 08:44 Відповісти
А що він скаже? Я підкоблучник? Ні,звісно.. самостійний марозматик
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16.07.2025 08:45 Відповісти
А які погляди може мати проститутка, що є інші варіанти?
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16.07.2025 08:47 Відповісти
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16.07.2025 09:11 Відповісти
Гітлер в пеклі плаче гіркими сльозами. І чому в його часи президентом США був не трампон? Крематорії в концтаборах диміли б, а він був би нейтральний.
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16.07.2025 08:53 Відповісти
Друга світова почалася 1 вересня 1939, а США оголосили війну Японії тільки 8 грудня 1941 після нападу останньої на Перл-Харбор. А в Європі США почали воювати тільки з червня 1944 року.
Так що трампони в америці - завжди. Саме це і спонукає ***** продовжувати війну - поки сша роздупляться він розраховує захопити лівобережну Україну. Або всю.
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16.07.2025 09:05 Відповісти
ну с такими темпами мясного фарша кацапского для левобережной надо лет 10 минимум) второй год идет захват супер бамбаского мегаполиса рио де торецк
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16.07.2025 09:32 Відповісти
Трампа шоб переінакшити - потрібно дубасити
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16.07.2025 08:54 Відповісти
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16.07.2025 08:56 Відповісти
Показово, що "хотіла б", а не "хоче". Та й взагалі, чи такі вони вже подружжя?
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16.07.2025 09:02 Відповісти
Та припиніть,ім обом попросту -пох...від слова -зовсім.
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16.07.2025 09:22 Відповісти
 
 