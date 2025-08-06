Зеленський випередив Трампа за рівнем популярності у США, - опитування

Президент України Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу популярності серед американців, випереджаючи президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать результати липневого опитування Gallup, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Зеленський має чистий позитивний рейтинг +18%, поступившись лише Папі Римському Леву XIV (+46%). На третьому місці - сенатор Берні Сандерс із показником +11%.

Водночас Трамп отримав - 16%, стільки ж, як і держсекретар Марко Рубіо. Ще нижчий рейтинг у прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу (-23%) та Ілона Маска (-28%).

Опитування показало, що 68% демократів ставляться до Зеленського позитивно, натомість 23% республіканців - негативно. У випадку з Трампом - 91% демократів оцінюють його негативно, тоді як 86% республіканців підтримують.

Дослідження проводили телефоном 7-21 липня серед 1002 дорослих американців. Похибка - 4%.

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