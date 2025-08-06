УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Рейтинг Зеленського
2 962 45

Зеленський випередив Трампа за рівнем популярності у США, - опитування

Зеленський та Стармер провели розмову Про що говорили

Президент України Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу популярності серед американців, випереджаючи президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать результати липневого опитування Gallup, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Зеленський має чистий позитивний рейтинг +18%, поступившись лише Папі Римському Леву XIV (+46%). На третьому місці - сенатор Берні Сандерс із показником +11%.

Водночас Трамп отримав - 16%, стільки ж, як і держсекретар Марко Рубіо. Ще нижчий рейтинг у прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу (-23%) та Ілона Маска (-28%).

Опитування показало, що 68% демократів ставляться до Зеленського позитивно, натомість 23% республіканців - негативно. У випадку з Трампом - 91% демократів оцінюють його негативно, тоді як 86% республіканців підтримують.

Дослідження проводили телефоном 7-21 липня серед 1002 дорослих американців. Похибка - 4%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) опитування (2002) США (23983) Трамп Дональд (6635)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
ооо...
а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
показати весь коментар
06.08.2025 15:06 Відповісти
+8
Цензор пішов в інфо цигани? Яка ще популярність зеленського в США? Три чверті американців Україну на карті не знайдуть, нащо їм той неголений пісюаніст, довівший свою квітучу колись країну до тотального *******?
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
+7
99,9999999999% мешканців США навіть не знають хто він такий.
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наш Бох!..
показати весь коментар
06.08.2025 15:02 Відповісти
Забирайте нахер!
показати весь коментар
06.08.2025 15:40 Відповісти
Зато путін в США на нулі, ну може має пару відсотків
показати весь коментар
06.08.2025 15:56 Відповісти
ЯПлакалЬ
показати весь коментар
06.08.2025 15:05 Відповісти
А можна потрійну рокировочку ? : Зеленського - у США, Залужного - на його місце, а в Лондон - якогось сибігу?
показати весь коментар
06.08.2025 15:05 Відповісти
Вже зробили потужну рокіровочку кабміндічей, а вам все мало?
показати весь коментар
06.08.2025 15:33 Відповісти
ооо...
а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
показати весь коментар
06.08.2025 15:06 Відповісти
Та тут зранку подають лайно від КМІСа, тепер ще якась маячня від "Zallup"...
1002 дорослих американців вони опитали, ага. Та 1000 з них навіть не відповість, хто вони такі оті Зеленський та Нетаньягу. Половина скаже що то актори, а половина буде переконана що співаки.
показати весь коментар
06.08.2025 15:38 Відповісти
Клоун випередив клоуна бізнесмена.
показати весь коментар
06.08.2025 15:09 Відповісти
Цензор пішов в інфо цигани? Яка ще популярність зеленського в США? Три чверті американців Україну на карті не знайдуть, нащо їм той неголений пісюаніст, довівший свою квітучу колись країну до тотального *******?
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
На карте не найдут, а Зеленского знают прекрасно.
показати весь коментар
06.08.2025 16:56 Відповісти
ОЛХ: Віддам безкоштовно.
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
!!!!100!!!!!!! Чого ж так насухо ? Українці (всі) ще по сотні скинуться для вдячності .
показати весь коментар
06.08.2025 15:54 Відповісти
99,9999999999% мешканців США навіть не знають хто він такий.
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
Нехай штати заберуть його собі в президенти, всім корисно буде.
показати весь коментар
06.08.2025 15:10 Відповісти
Це добре для України, щоб були на боці України! А що до Зеленського ми в середині країни й так знаємо ху із ху…
показати весь коментар
06.08.2025 15:12 Відповісти
Отак і робится історія. Потім через роки будуть писати як про Александра Македонського чи навіть про царя Леоніда.
показати весь коментар
06.08.2025 15:13 Відповісти
З нього хочуть зробити українського деголля який майже не воював але на американці його привели і посадили керувати. А той потім ще і шантажував Штати наближенням до москви якщо припинять підтримку.
показати весь коментар
06.08.2025 15:33 Відповісти
Боже, які кончені...
показати весь коментар
06.08.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2025 15:16 Відповісти
Вау а ты з ним та со шаорой саоей
показати весь коментар
06.08.2025 15:58 Відповісти
Ну то давайте подаруємо його їм
показати весь коментар
06.08.2025 15:17 Відповісти
Наша лабуба перемогла!
показати весь коментар
06.08.2025 15:18 Відповісти
Забирайте нах.
показати весь коментар
06.08.2025 15:18 Відповісти
Інституту Гелапа плати бабло і він напише Вам потрібне опитування
показати весь коментар
06.08.2025 15:21 Відповісти
уві сні
показати весь коментар
06.08.2025 15:24 Відповісти
Так у трампа мінус після точки замерзання! Як можна порівнювати?
показати весь коментар
06.08.2025 15:25 Відповісти
Для кого ви цю маячню пишете ?ось так роблятся заказні "опитуваня" виявляєтся проросійський клоун ,той хто заморозив ракетну програму ,хто здав Південь ,через якого загинули тисячі невинних людей ,хто розвів корупцію під час війни ,який ні за що не відповідає і такий рейтинг ?
показати весь коментар
06.08.2025 15:26 Відповісти
М... Уявяю, як піднімиться популярність нашого протермінованого, коли всюди у США почнут показувати дует зеленського з другим ******** із 95 кварталу під час ігри на піаніно.
показати весь коментар
06.08.2025 15:26 Відповісти
Краще хай покажуть як нарколига свій шнобиль натирає..
показати весь коментар
06.08.2025 15:35 Відповісти
ДУРНЯ ПОВНА!!!!
показати весь коментар
06.08.2025 15:32 Відповісти
Бо піндоси не знають що таке жити під його керівництвом.
Був би він там презом, то давно б вже громадянська війна палала. Це не терпіли українські.
показати весь коментар
06.08.2025 15:33 Відповісти
Терпіла-це твій татусь
показати весь коментар
06.08.2025 15:37 Відповісти
Пуканець трещить у терпіли?
показати весь коментар
06.08.2025 15:47 Відповісти
від тебе свинособакою тхне...
показати весь коментар
06.08.2025 15:54 Відповісти
НОВЫЙ АНЕКДОТ)))
показати весь коментар
06.08.2025 15:34 Відповісти
можемо їм (американцям) його подарувати або обміняти на зброю.
показати весь коментар
06.08.2025 15:43 Відповісти
популярность воровитой жидюги
показати весь коментар
06.08.2025 15:50 Відповісти
это не есть хорошо, трамп такого не простит
показати весь коментар
06.08.2025 15:52 Відповісти
То нехай заберуть його собі нахер!
показати весь коментар
06.08.2025 16:10 Відповісти
Теперь Трамп будет завидовать, это ни есть хорошо.
показати весь коментар
06.08.2025 16:12 Відповісти
Кім чен зе цирк зі своїм рейтингом знову розпочав ,
показати весь коментар
06.08.2025 16:15 Відповісти
Ну щоб ви розуміли. Більшість американців замкнуті тільки на своій сім"і, роботі, карьері.... Вони то і своіми політиками і плітикою взагалі не дуже цікавляться, де там ім ще до якогось Зеленського. Єдине що вони знають- що Зеленський президент Украіни. А Украіна для них це героічна краіна і мужній народ. І тому коли в американців питали про Зеленського, в них автоматично спрацювали позитивні ассоціаціі з Украіною- так ,Украіна- ЦЕ супер, це класс! Не вдаючись в деталі. Все дуже просто. Але ж ми розуміємо що як то кажуть- мухи мають бути окремо, а котлети окремо, і не можна мішати все до кучі....Бо Украіна - це не Зеленський.....
показати весь коментар
06.08.2025 16:24 Відповісти
Як казав один комік - заберіть хоч за борги
показати весь коментар
06.08.2025 16:29 Відповісти
 
 