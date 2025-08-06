Зеленський випередив Трампа за рівнем популярності у США, - опитування
Президент України Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу популярності серед американців, випереджаючи президента США Дональда Трампа.
Про це свідчать результати липневого опитування Gallup, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Зеленський має чистий позитивний рейтинг +18%, поступившись лише Папі Римському Леву XIV (+46%). На третьому місці - сенатор Берні Сандерс із показником +11%.
Водночас Трамп отримав - 16%, стільки ж, як і держсекретар Марко Рубіо. Ще нижчий рейтинг у прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу (-23%) та Ілона Маска (-28%).
Опитування показало, що 68% демократів ставляться до Зеленського позитивно, натомість 23% республіканців - негативно. У випадку з Трампом - 91% демократів оцінюють його негативно, тоді як 86% республіканців підтримують.
Дослідження проводили телефоном 7-21 липня серед 1002 дорослих американців. Похибка - 4%.
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а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
1002 дорослих американців вони опитали, ага. Та 1000 з них навіть не відповість, хто вони такі оті Зеленський та Нетаньягу. Половина скаже що то актори, а половина буде переконана що співаки.
Був би він там презом, то давно б вже громадянська війна палала. Це не терпіли українські.