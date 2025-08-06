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Новини Рейтинг Зеленського Новий закон щодо НАБУ і САП
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Довіра до Зеленського серед молоді впала на 15% після скандалу з НАБУ і САП, - опитування

акція протесту

Після спроби обмежити незалежність НАБУ і САП довіра до президента Володимира Зеленського помітно знизилася - особливо серед молоді.

Про це свідчать результати липневого опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

довіра до зеленського

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Як зазначається, на початку червня Зеленському довіряли 65% опитаних, на початку травня - 74%. У КМІС припускають, що вже до 22 липня рівень довіри був ще нижчим. Зокрема, серед молоді (18-29 років) підтримка знизилась із 74% до 59%. Аналітики пов’язують це із законом, який тимчасово скасував незалежність антикорупційних органів і спричинив молодіжні протести.

Серед інших вікових груп довіра теж зменшилась, але менш суттєво - на 3-7 пунктів. Серед причин недовіри респонденти називали корупцію в країні, війну, слабку команду президента, брак компетенції, недотримання обіцянок та віддаленість від потреб звичайних людей. При цьому лише невелика частина прямо звинувачувала Зеленського в корупції.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що кожна необережна дія влади в антикорупційній сфері викликатиме різку реакцію. За його словами, нинішні настрої ще не означають делегітимізації влади, однак свідчать про зростання критики, яка на тлі війни може мати серйозні наслідки.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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Автор: 

НАБУ (5405) Зеленський Володимир (24985) опитування (2002)


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Топ коментарі
+21
То есть еще остались те,
Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
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06.08.2025 15:14 Відповісти
+17
Більше 50-ти год живу!
І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
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06.08.2025 15:13 Відповісти
+15
Сподобався абсолютно точний вираз "ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский"
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06.08.2025 15:16 Відповісти
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Більше 50-ти год живу!
І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
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06.08.2025 15:13 Відповісти
Зареєструйтеся на Gradus Research, або на Kantar Panel і буде Вам приходити опитування майже щомісяця.
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06.08.2025 15:30 Відповісти
опитування проводяться тільки між цими зареєстрованими людьми?
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06.08.2025 16:00 Відповісти
Зазвичай вибірка - 2000 людей. Головне - вірно розподілити в ній всі показники - вік, стать і далі ще мільйон усього.
Ти хоч Вікіпедію почитай, перш ніж п...дака відкривати.
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06.08.2025 15:42 Відповісти
А тих 2000 людей де та серед кого вибирають?
А за якими якостями та особливостями?
А такі ******@ті, як Ви, користуються попитом?
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06.08.2025 15:58 Відповісти
*********!
Ти перед тим, щоб повчати з Вікіпєдії, хоч сам почитав би методику цього опитування:
Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту В. Зеленському. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1022 респондентів.
Чи ти не читатєль, альо?!
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06.08.2025 16:02 Відповісти
точно знаю від кількох дуже високопоставлених людей що ретинг буратіно 0 то питання а що ж це за 15% ?
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06.08.2025 16:58 Відповісти
Неможливо упасти тому, чого не існувало, з самого початку, з 2019 року, московськага шоу-Акакаяразніца!!
Це теж саме, що мати диплом правознавця, і порушувати Конституцію України, лупаючи очима на відосиках!
Це ж таблиця Множення !!
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06.08.2025 16:29 Відповісти
Таж халепа...Тiльки менi пiд 70-т....
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06.08.2025 16:40 Відповісти
То есть еще остались те,
Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
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06.08.2025 15:14 Відповісти
Сподобався абсолютно точний вираз "ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский"
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06.08.2025 15:16 Відповісти
ви маєте довіру до цих цифр??а як на мене показаний максимум від того що змогли б намалювати під час виборів,а дійсність в загалі сумніша,бо там цифри значно нижчі,відосики вже не переважують щоденні зашквари
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06.08.2025 15:30 Відповісти
Зараз Наркозельцер їм мобілізаційний вік знизить.
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06.08.2025 15:14 Відповісти
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06.08.2025 16:58 Відповісти
Наверное в ОПе проводили опрос! Ну это отлично! Пусть пока купаются в тёплой ванне!
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06.08.2025 15:14 Відповісти
Интересно сколько этот вонючий кмис сжирает бюджетных средств и сколько ухилянтов они забронировали?
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06.08.2025 15:16 Відповісти
Неправильна назва "опитування". Правильна "Байки Офісні".
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06.08.2025 15:17 Відповісти
"байки соросятні"
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06.08.2025 15:25 Відповісти
Молодь виступами проти свавілля z-влади відразу втратила шанс на вільне та цивілізоване життя, а Ваша довіра z-резиденту та його клану до дупи!
Влада навіть не винесла на розгляд ВР законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон 18-24 роки, як думєте чому, - вірно, черезучасть у протестах, а на них більшість були саме цього віку!
Так, що молодь, ви всі наступні у списку мобілізації 18+!
Myllitary-Hostel по типу Bomg-styll, як сказав Оксен Лісовий, створені саме для Вас та Ваших нащадків!
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06.08.2025 15:19 Відповісти
На громадянську, як і на іншу війну, потрібна мобілізація. А у нас навіть за саме що не є "правоє дєло" пацюків з нірок не витягнеш.
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06.08.2025 15:45 Відповісти
разом з батьками пакувати будудть. Сімейний підряд
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06.08.2025 15:45 Відповісти
Ви в кацапії живете, що так переймаєтесь, аналогічно з ними цим питанням?
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06.08.2025 16:22 Відповісти
Не тільки молодь..
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06.08.2025 15:20 Відповісти
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06.08.2025 15:24 Відповісти
У цьому контексті варту було б з'ясувати, скільки респондентів довіряють молоді.
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06.08.2025 15:24 Відповісти
який довбограй намалював чєпухі аж 59 відсотків ? кого ви найобуєте ?
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06.08.2025 15:26 Відповісти
Цікаво, де набрали стільки анацефалів для проведення опросу.
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06.08.2025 15:26 Відповісти
"Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!" (С) из КМИСа
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06.08.2025 15:27 Відповісти
На молодь вся надія,але на жаль ще ЗЕбілів дуже багато в країні
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06.08.2025 15:32 Відповісти
Молодь, за копейку малую, побіжить ракети наводити на іншу молодь. Люди не змінююттся, уйміться, *****, вже.
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06.08.2025 16:12 Відповісти
Якщо уявити, що цей. так би мовити рейтинг і вірний, то не потрібно забувати, що такі рейтинги диктаторів проводилися незадовго до страти:
н. чаушеску - 94%, проводився за 2 дні до страти;
м. каддафі - до 99%;
с. хуссейн - 90%;
б. асад - 95,1% (втік до Ростова) і т. д. і т. п
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06.08.2025 15:36 Відповісти
Ви знаєте, пане, я б особисто, та з великим задоволенням, вибив би ослинчика з підо тіх кривих ніжок, але побоююсь шо черга бажаючих це зробити вже настільки велика шо чекати рік або півтора я не зможу бо тушка засмердится на біс. Но на всяк випадок ви за мною.
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06.08.2025 16:02 Відповісти
Та Ви егоїст, все собі та собі. Може на пальцях кинемо?
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06.08.2025 16:13 Відповісти
З поваги до Вас, пане, згоден.
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06.08.2025 16:20 Відповісти
Давайте я вас помирю. Зійдемось посередині (не мій винахід, на це є йуристи з дипломом від Маслякова), а саме - варіант Каддафі. І нікому обідно не буде, та й самому фігуранту весело, креативно, як він ********. Заодно і фанати поржуть.
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06.08.2025 16:48 Відповісти
Трансляцію в ютубчик зробиш? З ліцом?
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06.08.2025 16:14 Відповісти
ЛЕГКО.
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06.08.2025 16:21 Відповісти
Проблема в тому, що названих Вами страчували такі ж навіжені, як ото я, Ви, чи Старый зольдат. А інші тамтешні 73/43%-ні зебіли тільки спостерігали страту; дехто жалкував, а дехто говорив "та най буде, не мене ж".
А доведись там проводити нові вибори з-за участі тих страчених, нехай навіть демократичні вибори - то лише в першому турі Чаушкску, Каддафі, Хуссейн і Ассад набирали би свої 30%, а чи й не 50+%. ІМНО, звичайно - але такий менталітет пересічного лохторату...

І в Україні - також.
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06.08.2025 16:23 Відповісти
Невже в когось є "довіра до чотириждиухилянта" мабуть тільки у тих, хто тікає від мобілізації- у сцикунів
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06.08.2025 15:43 Відповісти
Он у американців лише після року служби "в'єтнамський синдром", у совків після двох років - "афганський синдром!", у нас після трьох років вже особливий людський вид утворився, не зрозумілий тиловим пісюнам
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06.08.2025 15:52 Відповісти
Брехня...
Нуль неможе впасти на 15%...
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06.08.2025 15:45 Відповісти
Який нуль! З 88% - 15% = 73% довіри ...
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06.08.2025 16:21 Відповісти
25% клинических идиотов
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06.08.2025 15:46 Відповісти
58%
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06.08.2025 16:22 Відповісти
оце па-пріколу так па-пріколу
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06.08.2025 15:53 Відповісти
Тоб то, як шо впав на 15 відсотків то у цього неголеного брехливого 3,14дора - крадія рейтинг впав до минус 25 відсотків? Гінос, агов, несить швиденько сюди свою книгу!
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06.08.2025 15:53 Відповісти
Скандал з НАБУ це цвіточки, ви подивіться що на фронті коїться, одні котли і вогневі мішки , хлопці гинуть без б/к, їжі води, під ворожими КАБами з якими так не не змогли вирішити як боротия тільки Петріоти угробив Сирок на вдміну від Заужного, ворожі дрони бьють на 25 км, а наші на 15 не достаючі вороихі дронщикі, слава Зеленському,Сирському і Умерову за це, але що з них візьмеш крім аналізів.
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06.08.2025 16:03 Відповісти
боже, яке кончене
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06.08.2025 16:25 Відповісти
"я в рот **** етіх украінцев"
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06.08.2025 16:28 Відповісти
До дупи всі ці опитування.

Диктатора Зеленського вже не врятують замовні рейтинги та липова довіра.
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06.08.2025 16:47 Відповісти
 
 