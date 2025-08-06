Довіра до Зеленського серед молоді впала на 15% після скандалу з НАБУ і САП, - опитування

Після спроби обмежити незалежність НАБУ і САП довіра до президента Володимира Зеленського помітно знизилася - особливо серед молоді.

Про це свідчать результати липневого опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, на початку червня Зеленському довіряли 65% опитаних, на початку травня - 74%. У КМІС припускають, що вже до 22 липня рівень довіри був ще нижчим. Зокрема, серед молоді (18-29 років) підтримка знизилась із 74% до 59%. Аналітики пов’язують це із законом, який тимчасово скасував незалежність антикорупційних органів і спричинив молодіжні протести.

Серед інших вікових груп довіра теж зменшилась, але менш суттєво - на 3-7 пунктів. Серед причин недовіри респонденти називали корупцію в країні, війну, слабку команду президента, брак компетенції, недотримання обіцянок та віддаленість від потреб звичайних людей. При цьому лише невелика частина прямо звинувачувала Зеленського в корупції.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що кожна необережна дія влади в антикорупційній сфері викликатиме різку реакцію. За його словами, нинішні настрої ще не означають делегітимізації влади, однак свідчать про зростання критики, яка на тлі війни може мати серйозні наслідки.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

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