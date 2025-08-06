Довіра до Зеленського серед молоді впала на 15% після скандалу з НАБУ і САП, - опитування
Після спроби обмежити незалежність НАБУ і САП довіра до президента Володимира Зеленського помітно знизилася - особливо серед молоді.
Про це свідчать результати липневого опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на початку червня Зеленському довіряли 65% опитаних, на початку травня - 74%. У КМІС припускають, що вже до 22 липня рівень довіри був ще нижчим. Зокрема, серед молоді (18-29 років) підтримка знизилась із 74% до 59%. Аналітики пов’язують це із законом, який тимчасово скасував незалежність антикорупційних органів і спричинив молодіжні протести.
Серед інших вікових груп довіра теж зменшилась, але менш суттєво - на 3-7 пунктів. Серед причин недовіри респонденти називали корупцію в країні, війну, слабку команду президента, брак компетенції, недотримання обіцянок та віддаленість від потреб звичайних людей. При цьому лише невелика частина прямо звинувачувала Зеленського в корупції.
Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що кожна необережна дія влади в антикорупційній сфері викликатиме різку реакцію. За його словами, нинішні настрої ще не означають делегітимізації влади, однак свідчать про зростання критики, яка на тлі війни може мати серйозні наслідки.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.
Згодом його підписав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
Ти хоч Вікіпедію почитай, перш ніж п...дака відкривати.
А за якими якостями та особливостями?
А такі ******@ті, як Ви, користуються попитом?
Ти перед тим, щоб повчати з Вікіпєдії, хоч сам почитав би методику цього опитування:
Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту В. Зеленському. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1022 респондентів.
Чи ти не читатєль, альо?!
Це теж саме, що мати диплом правознавця, і порушувати Конституцію України, лупаючи очима на відосиках!
Це ж таблиця Множення !!
Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
Влада навіть не винесла на розгляд ВР законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон 18-24 роки, як думєте чому, - вірно, черезучасть у протестах, а на них більшість були саме цього віку!
Так, що молодь, ви всі наступні у списку мобілізації 18+!
Myllitary-Hostel по типу Bomg-styll, як сказав Оксен Лісовий, створені саме для Вас та Ваших нащадків!
н. чаушеску - 94%, проводився за 2 дні до страти;
м. каддафі - до 99%;
с. хуссейн - 90%;
б. асад - 95,1% (втік до Ростова) і т. д. і т. п
А доведись там проводити нові вибори з-за участі тих страчених, нехай навіть демократичні вибори - то лише в першому турі Чаушкску, Каддафі, Хуссейн і Ассад набирали би свої 30%, а чи й не 50+%. ІМНО, звичайно - але такий менталітет пересічного лохторату...
І в Україні - також.
Нуль неможе впасти на 15%...
Диктатора Зеленського вже не врятують замовні рейтинги та липова довіра.