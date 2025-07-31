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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Рада підтримала законопроєкт про незалежність НАБУ та САП. Стефанчук його одразу підписав

Незалежність НАБУ та САП Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 331 нардеп.

Його ухвалили за основу та в цілому. Спікер ВР Руслан Стефанчук його підписав в залі парламенту. Наразі проєкт закону передано на підпис президенту.

Голосування по фракціях:

Слуга народу - 214;
Європейська Солідарність - 27;
Голос - 16;
Батьківщина - 4;
Довіра - 17;
За майбутнє - 11;
Відновлення - 9;
Платформа за життя - 17;
Позафракційні - 15.

Читайте: Біля ВР почалася акція на підтримку ухвалення законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Також читайте: Чернишов влаштував у "Нафтогаз" охорону та домашній персонал. НАБУ розслідувало цей епізод, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5366) ВР (15153)


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Топ коментарі
+9
а тепер НАБУ і САП - до бою! Здивуйте десятками посадок
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31.07.2025 13:20 Відповісти
+7
Якби ще корупцію у судах викривали, щоб судді реально саджали злочинців.
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31.07.2025 13:22 Відповісти
+6
Боюсь що за лаштунками, можуть бути численні "гарантії" Слугам Корупції, їх шестіркам та головпахану особисто. Або СБУ знайшло ще купу неоплачених штрафів за порушення швидкості працівниками НАБУ.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
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31.07.2025 13:22 Відповісти
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Вра, гулє...
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31.07.2025 13:18 Відповісти
А Жюлька теж підтримала? Як же вона звізділа проти,
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31.07.2025 13:20 Відповісти
Що вас ригів так хвилює Тимошенко?
Ви вже наробили,що жити в Україні інвалідам не можливо.
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31.07.2025 14:07 Відповісти
Так Яценюк начебто її дружбан був,,,
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31.07.2025 14:38 Відповісти
Яценюк і є перший,хто почав виконувати план РФ по знищенню партіі "Батьківщина"і самої Тимошенко бо боявся що Янукович не витримає тиску ЄС і випусте Тимошенко на свободу.
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31.07.2025 14:51 Відповісти
джулька пролетіла, як фанера над Житомиром . ВОНА аж с трусів випадала, так лаяла "зовнішніх управителів", я аж сльозу ледь не пустив. А воно он як вийшло
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31.07.2025 14:56 Відповісти
Вова *********, Україні потрібно НАБУ, а не НАїБУ!
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31.07.2025 14:05 Відповісти
Ура! Все, розходьтесь...
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31.07.2025 13:20 Відповісти
а тепер НАБУ і САП - до бою! Здивуйте десятками посадок
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31.07.2025 13:20 Відповісти
Якби ще корупцію у судах викривали, щоб судді реально саджали злочинців.
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31.07.2025 13:22 Відповісти
А тепер повертайся з країни рожевих пони в реальність.
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31.07.2025 13:27 Відповісти
Дімон - зелесоплі не моя реальність. Так що не вилазь із Кварталу рожевого і пий каву в Криму.
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31.07.2025 13:56 Відповісти
Не здивують. Продовжать розповідати про "підозри", "обшукИ" і про те, що садить у нас суд. А про те, до суду вони дають не докази, а всяку срань, розповідати не будуть. І хабарі братимуть з новим завзяттям...
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31.07.2025 13:41 Відповісти
"десятками посадок" .... - маловато будет...
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31.07.2025 14:46 Відповісти
Спробували б не підтримати.
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31.07.2025 13:20 Відповісти
🤡🤡🤡
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31.07.2025 13:21 Відповісти
Боюсь що за лаштунками, можуть бути численні "гарантії" Слугам Корупції, їх шестіркам та головпахану особисто. Або СБУ знайшло ще купу неоплачених штрафів за порушення швидкості працівниками НАБУ.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
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31.07.2025 13:22 Відповісти
Чернишова сховали вже? зе-повії?
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31.07.2025 13:22 Відповісти
Рада! - куди вітер повіє туди й хиляться
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31.07.2025 13:23 Відповісти
Та з Радою зрозуміло. Цікаво що казатиме один відомий діяч що ще тиждень тому волав що 12414 це просто повернення до Конституції.
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31.07.2025 13:43 Відповісти
Тімошонко? 4 голоси дали. Чи діяч відомий дерьмакім?
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31.07.2025 14:29 Відповісти
Президентський законопроект! Ось хто врятував країну від корупції. 🤣
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31.07.2025 13:25 Відповісти
Вова зі слугами створив проблему.
Потім, сам її "героїчно" (бо вставили по самі 🍅)вирішив.
Зараз всі телеграм помийки рознесуть новину, який розумний і величний 🤡
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31.07.2025 13:29 Відповісти
За чей счет банкет? Они сначала потратили кучу времени и денег за отмену, затем еще кучу за восстановление. Может им зп за это время не платить?
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31.07.2025 13:29 Відповісти
Їм вирахують за цей час і накладуть штраф. На залишки від цих санкцій вони поїдуть на Мальдіви.
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31.07.2025 13:33 Відповісти
А попередній аналювали?тепер буде там так,тут так,будуть вертіти,як циган сонцем.
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31.07.2025 13:29 Відповісти
Теперь у НАБУ и САП развязаны руки. Что они будут делать с развязанными руками? Ведь "эти руки ничего не крали".
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31.07.2025 13:31 Відповісти
Будуть і далі брати хабарі,,,
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31.07.2025 13:34 Відповісти
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31.07.2025 13:35 Відповісти
И в этот момент Безуглу опять выпустили из дурки.
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31.07.2025 13:36 Відповісти
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, а проголосували за закон №13533. Кручу вєрчу - обмануть хочу????
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31.07.2025 13:37 Відповісти
Развелі як котят. Ще СБУ контролювати на поліграфі. Наберуть " достійних"
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31.07.2025 14:32 Відповісти
закон модифікували ..САП буде підконтролльний генпрокурору - зельоному холую кравченко
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31.07.2025 13:42 Відповісти
ВР що дишло - куди слуг Урода нагнули - те й вийшло.
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31.07.2025 13:44 Відповісти
Назагал все це погана історія. Набу і сап відстійні контори, десять років ніякого толку з них нема, але... Раз їх створили як умову руху до ЄС, треба було якось інакше поводитись. Бо цей випадок змушуватиме довгі роки кожного державного діяча з ЄС, який приймає рішення про вступ туди України, усвідомлювати, що Україна у будь-який момент може утнути щось таке, що гірше Угорщини чи Словаччини. А тому нафіга її таку приймати...
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31.07.2025 13:48 Відповісти
От і добре...
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31.07.2025 14:02 Відповісти
Загалом це свідчить про недалекоглядність і некомпетентніть депутатів і зеленського. На рівному місці втратили довіру в суспільства і союзників..
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31.07.2025 14:07 Відповісти
Слуга народу - 214;
Європейська Солідарність - 27;
Голос - 16; Джерело: https://censor.net/ua/n3566253
Ост вам і ширка тільки справжня не папері, а та,що голосувала за медичну " реформу"Супрун,за продаж українськоїбї землі.Їжте не обляпайтесь.
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31.07.2025 14:12 Відповісти
Залишилося одне питання: нахіба то все було? Перевірка реакції суспільства і союзників чи якась інша причина?
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31.07.2025 14:29 Відповісти
Добре шо є чесні депутати, які відмінили то шо наголосували якісь депутати- піда*и .
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31.07.2025 14:33 Відповісти
Випадково , під час обіду, включив ТБ, а коли пішла реклама, переключив не телемарафет... нє, телемарафоном називається ця муйня. Так шо я там почув про стару відьму з косою, бабу Бздюлю Мошонку. Виявляється, ця баба яга, коли приймали закон ЗЕленої братви про обмеження антикорупційних органів накинулась з трибуни ВР на протестувальників проти закону, що обмежував антикорупційні органиі називала їх майже зрадниками і весь БЮТ проголосовав за той закон. А сьогодні баба Бздюля вже агітувала за новий закон від блазня на посилення незалежності цих органів. В цілому стара відьма вела себе як повія з окружної. Це в політикі. А в житті на цю баба ягу навіть мухи не сідають, гидують.
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31.07.2025 14:54 Відповісти
причиною згоди на голосування "за" стало включення в один пакет підвищення заробітної плати депутатів, про що звісно всі промовчуть
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31.07.2025 14:59 Відповісти
Це ще не кінець. Потрібен подпис президента.
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31.07.2025 15:06 Відповісти
 
 