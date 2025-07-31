Рада підтримала законопроєкт про незалежність НАБУ та САП. Стефанчук його одразу підписав
Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримав 331 нардеп.
Його ухвалили за основу та в цілому. Спікер ВР Руслан Стефанчук його підписав в залі парламенту. Наразі проєкт закону передано на підпис президенту.
Голосування по фракціях:
Слуга народу - 214;
Європейська Солідарність - 27;
Голос - 16;
Батьківщина - 4;
Довіра - 17;
За майбутнє - 11;
Відновлення - 9;
Платформа за життя - 17;
Позафракційні - 15.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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Ви вже наробили,що жити в Україні інвалідам не можливо.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
Потім, сам її "героїчно" (бо вставили по самі 🍅)вирішив.
Зараз всі телеграм помийки рознесуть новину, який розумний і величний 🤡
Європейська Солідарність - 27;
Голос - 16; Джерело: https://censor.net/ua/n3566253
Ост вам і ширка тільки справжня не папері, а та,що голосувала за медичну " реформу"Супрун,за продаж українськоїбї землі.Їжте не обляпайтесь.