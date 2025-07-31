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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Рада поддержала законопроект о независимости НАБУ и САП

Независимость НАБУ и САП Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 331 нардеп.

Его приняли за основу и в целом.

Читайте: Возле ВР началась акция в поддержку принятия законопроекта о восстановлении независимости НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Также читайте: Чернышов устроил в "Нафтогаз" охрану и домашний персонал. НАБУ расследовало этот эпизод, - СМИ

Автор: 

НАБУ (4479) ВР (29370)


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Топ комментарии
+6
а тепер НАБУ і САП - до бою! Здивуйте десятками посадок
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31.07.2025 13:20 Ответить
+3
А Жюлька теж підтримала? Як же вона звізділа проти,
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31.07.2025 13:20 Ответить
+3
Боюсь що за лаштунками, можуть бути численні "гарантії" Слугам Корупції, їх шестіркам та головпахану особисто. Або СБУ знайшло ще купу неоплачених штрафів за порушення швидкості працівниками НАБУ.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
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31.07.2025 13:22 Ответить
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Вра, гулє...
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31.07.2025 13:18 Ответить
А Жюлька теж підтримала? Як же вона звізділа проти,
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31.07.2025 13:20 Ответить
Що вас ригів так хвилює Тимошенко?
Ви вже наробили,що жити в Україні інвалідам не можливо.
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31.07.2025 14:07 Ответить
Вова *********, Україні потрібно НАБУ, а не НАїБУ!
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31.07.2025 14:05 Ответить
Ура! Все, розходьтесь...
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31.07.2025 13:20 Ответить
а тепер НАБУ і САП - до бою! Здивуйте десятками посадок
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31.07.2025 13:20 Ответить
Якби ще корупцію у судах викривали, щоб судді реально саджали злочинців.
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31.07.2025 13:22 Ответить
А тепер повертайся з країни рожевих пони в реальність.
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31.07.2025 13:27 Ответить
Дімон - зелесоплі не моя реальність. Так що не вилазь із Кварталу рожевого і пий каву в Криму.
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31.07.2025 13:56 Ответить
Не здивують. Продовжать розповідати про "підозри", "обшукИ" і про те, що садить у нас суд. А про те, до суду вони дають не докази, а всяку срань, розповідати не будуть. І хабарі братимуть з новим завзяттям...
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31.07.2025 13:41 Ответить
Спробували б не підтримати.
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31.07.2025 13:20 Ответить
🤡🤡🤡
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31.07.2025 13:21 Ответить
Боюсь що за лаштунками, можуть бути численні "гарантії" Слугам Корупції, їх шестіркам та головпахану особисто. Або СБУ знайшло ще купу неоплачених штрафів за порушення швидкості працівниками НАБУ.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
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31.07.2025 13:22 Ответить
Чернишова сховали вже? зе-повії?
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31.07.2025 13:22 Ответить
Рада! - куди вітер повіє туди й хиляться
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31.07.2025 13:23 Ответить
Та з Радою зрозуміло. Цікаво що казатиме один відомий діяч що ще тиждень тому волав що 12414 це просто повернення до Конституції.
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31.07.2025 13:43 Ответить
Президентський законопроект! Ось хто врятував країну від корупції. 🤣
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31.07.2025 13:25 Ответить
Вова зі слугами створив проблему.
Потім, сам її "героїчно" (бо вставили по самі 🍅)вирішив.
Зараз всі телеграм помийки рознесуть новину, який розумний і величний 🤡
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31.07.2025 13:29 Ответить
За чей счет банкет? Они сначала потратили кучу времени и денег за отмену, затем еще кучу за восстановление. Может им зп за это время не платить?
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31.07.2025 13:29 Ответить
Їм вирахують за цей час і накладуть штраф. На залишки від цих санкцій вони поїдуть на Мальдіви.
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31.07.2025 13:33 Ответить
А попередній аналювали?тепер буде там так,тут так,будуть вертіти,як циган сонцем.
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31.07.2025 13:29 Ответить
Теперь у НАБУ и САП развязаны руки. Что они будут делать с развязанными руками? Ведь "эти руки ничего не крали".
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31.07.2025 13:31 Ответить
Будуть і далі брати хабарі,,,
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31.07.2025 13:34 Ответить
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31.07.2025 13:35 Ответить
И в этот момент Безуглу опять выпустили из дурки.
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31.07.2025 13:36 Ответить
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, а проголосували за закон №13533. Кручу вєрчу - обмануть хочу????
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31.07.2025 13:37 Ответить
закон модифікували ..САП буде підконтролльний генпрокурору - зельоному холую кравченко
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31.07.2025 13:42 Ответить
ВР що дишло - куди слуг Урода нагнули - те й вийшло.
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31.07.2025 13:44 Ответить
Назагал все це погана історія. Набу і сап відстійні контори, десять років ніякого толку з них нема, але... Раз їх створили як умову руху до ЄС, треба було якось інакше поводитись. Бо цей випадок змушуватиме довгі роки кожного державного діяча з ЄС, який приймає рішення про вступ туди України, усвідомлювати, що Україна у будь-який момент може утнути щось таке, що гірше Угорщини чи Словаччини. А тому нафіга її таку приймати...
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31.07.2025 13:48 Ответить
От і добре...
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31.07.2025 14:02 Ответить
Загалом це свідчить про недалекоглядність і некомпетентніть депутатів і зеленського. На рівному місці втратили довіру в суспільства і союзників..
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31.07.2025 14:07 Ответить
 
 