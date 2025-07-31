Рада поддержала законопроект о независимости НАБУ и САП
Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 331 нардеп.
Его приняли за основу и в целом.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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Ви вже наробили,що жити в Україні інвалідам не можливо.
Втім....побачимо. Але зважаючи на попередні події, просто не вірю що ця мразота так просто відступить і змириться з роботою антикорупціонерів.
Потім, сам її "героїчно" (бо вставили по самі 🍅)вирішив.
Зараз всі телеграм помийки рознесуть новину, який розумний і величний 🤡