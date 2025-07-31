Чернышов устроил в "Нафтогаз" охрану и домашний персонал. НАБУ расследовало этот эпизод, - СМИ
НАБУ проводит расследование относительно оформления на должности в "Нафтогаз України" охраны и домашнего персонала экс-вице-премьера Алексея Чернышова, когда тот возглавлял НАК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.
Собеседники заявили, что соответствующие должности предусматривали зарплату в размере не менее 300 тысяч грн в месяц и бронирование от мобилизации.
Издание отмечает, что об этом эпизоде с "трудоустройством" в НАК упоминали в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование этого эпизода.
Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.
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Левком Лук'яненком (РІК СВОБОДИ
Левко Лук'яненко) **********, збірка 1977_N09_201
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А чи квітень 19-го то маячня? Повна, дика, а ось результат.
У вікно подивись... країна його мірій! Повна і безконтрольна його влада. Зелений кагал краде, але не вдавиться, а країна власною кров`ю вмивається.
допис під США - піпець на Цензорі внятні масюні ...
П.С.
Можу влаштувати всю цю сволоту у роту до свата, що воює на Покровському напрямку!
Даром...
подивимось, на той новий закон.....
День перевершення свого власного срачю!
а хлопці і дівчята в курсах і слідкують...
Для чого такі складності. Чому не записати в Конституції України, що певні особи, їх родини, їх любовники, любовниці, їх челядь, - по списку, який складе та певна особа недоторкана - мають повний імунітет. А всякі там НАБУ незалежні...
Консенсус приголосуванні подібної статті до Коституції була б 100%, хоча боротьба за попадання у список було б запекла...
Песональний розгляд справи повії N у публічному домі.
За святковий концерт до дня міліції. + Іще, наче, за іменну зброю.