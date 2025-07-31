РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10465 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова
3 605 39

Чернышов устроил в "Нафтогаз" охрану и домашний персонал. НАБУ расследовало этот эпизод, - СМИ

Чернышов устроил охрану и персонал в Нафтогаз Что известно

НАБУ проводит расследование относительно оформления на должности в "Нафтогаз України" охраны и домашнего персонала экс-вице-премьера Алексея Чернышова, когда тот возглавлял НАК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.

Собеседники заявили, что соответствующие должности предусматривали зарплату в размере не менее 300 тысяч грн в месяц и бронирование от мобилизации.

Издание отмечает, что об этом эпизоде с "трудоустройством" в НАК упоминали в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование этого эпизода.

Читайте: ГУР и СБУ сопровождали Чернышова после возвращения, чтобы его не арестовали НАБУ и САП, - СМИ

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз України" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркомунобслуговування" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4479) Нафтогаз (3118) Чернышов Алексей (197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Барін! Фулє! Зєльона еліта, блін! Чому я не можу свою кухарку, охоронця і садівника алаштувати у який-небудь Нафтогаз? 🤔 Ааа! Згадав, чому - у мене їх нема!
показать весь комментарий
31.07.2025 10:49 Ответить
+9
Зараз гундрс скаже що потрібні гроші на дрони ракети
показать весь комментарий
31.07.2025 10:45 Ответить
+9
О сцукі Зелені спіймали бога за бороду,що витворяють.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз гундрс скаже що потрібні гроші на дрони ракети
показать весь комментарий
31.07.2025 10:45 Ответить
вони дійсно потрібні, але зе все робить , щоб у нас цих грошей не було!
показать весь комментарий
31.07.2025 10:57 Ответить
Яка ментальна прірва між зрадником України і
Левком Лук'яненком (РІК СВОБОДИ
Левко Лук'яненко) **********, збірка 1977_N09_201
Eлектронна бiбліотека української діаспори в Америці: www.biblioteka.us
показать весь комментарий
31.07.2025 11:43 Ответить
"у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду " - МАЯЧНЯ
показать весь комментарий
31.07.2025 10:47 Ответить
Що маячня? Закон маячня, бо так сцарь рішив? Чи призупинка згідно того закону маячня?
А чи квітень 19-го то маячня? Повна, дика, а ось результат.
У вікно подивись... країна його мірій! Повна і безконтрольна його влада. Зелений кагал краде, але не вдавиться, а країна власною кров`ю вмивається.
показать весь комментарий
31.07.2025 11:02 Ответить
уважно прочитай
показать весь комментарий
31.07.2025 11:28 Ответить
О сцукі Зелені спіймали бога за бороду,що витворяють.
показать весь комментарий
31.07.2025 10:48 Ответить
Потрібно щоб спіймали мотузку на шию та стульчик з під ніг
показать весь комментарий
31.07.2025 11:10 Ответить
Хто посмів ціпати кума Зе, представника дніпропетровської хуцпи, який будує в Козині замки своїй сворі: Зе, єлдаку, татарову, міндічу і собі?
показать весь комментарий
31.07.2025 10:48 Ответить
Барін! Фулє! Зєльона еліта, блін! Чому я не можу свою кухарку, охоронця і садівника алаштувати у який-небудь Нафтогаз? 🤔 Ааа! Згадав, чому - у мене їх нема!
показать весь комментарий
31.07.2025 10:49 Ответить
ну чого ви... на його місті так вчинив би кожний...
показать весь комментарий
31.07.2025 10:54 Ответить
і взагалі запамьятате - форум не місце для обговорювання новин!
показать весь комментарий
31.07.2025 11:01 Ответить
лайк під прапорцем Австралії,
допис під США - піпець на Цензорі внятні масюні ...
показать весь комментарий
31.07.2025 11:15 Ответить
ухуєлі вкрай
показать весь комментарий
31.07.2025 10:52 Ответить
******** пдрс...
показать весь комментарий
31.07.2025 10:52 Ответить
Зелені паскуди!
П.С.
Можу влаштувати всю цю сволоту у роту до свата, що воює на Покровському напрямку!
Даром...
показать весь комментарий
31.07.2025 10:54 Ответить
"Однак у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду. Джерело: https://censor.net/ua/n3566215" А чого це? Була вказівка Генпрокурора? Чи просто зображання жертви?
показать весь комментарий
31.07.2025 10:55 Ответить
так це ж вже було у Полтаві з Мамаєм? і знову? у зелених це що правило?
показать весь комментарий
31.07.2025 10:55 Ответить
У нього на фізіі написано « наібу» даже НАБУ
показать весь комментарий
31.07.2025 10:57 Ответить
коли збирається рада?
подивимось, на той новий закон.....
показать весь комментарий
31.07.2025 11:00 Ответить
от сьогодні і збирається.
День перевершення свого власного срачю!
а хлопці і дівчята в курсах і слідкують...
показать весь комментарий
31.07.2025 11:06 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2025 11:01 Ответить
зеля когда то упрекал Порошенко, а как оказалось сам оказался ну очень большим дерьмом
показать весь комментарий
31.07.2025 11:03 Ответить
Все 3.5 года мучает только один вопрос - хоть поржалі?
показать весь комментарий
31.07.2025 11:05 Ответить
Чернишов, ексрадник голови ОП Тимофій Милованов(зрив формування БЕБ), це все таж, дивна група осіб, які своїми діями/бездіяльністю, наносять шкоду Національній безпеці України, її національним інтересам, діють, виключно, на користь московитам!
показать весь комментарий
31.07.2025 11:05 Ответить
ЗеКоМанда....
показать весь комментарий
31.07.2025 11:06 Ответить
той Нафтогаз давно треба ліквідувати як пронафталінену корупційну структуру на якій жирують всі провладні з початку Незалежності
показать весь комментарий
31.07.2025 11:09 Ответить
Этот вонючий нафтогаз какое то кубло воришек и растратчиков,работал в нафтосразе - значит виновен,не нужно искать доказы,и так понятно кто ты такой.
показать весь комментарий
31.07.2025 11:10 Ответить
Шустрий пацанчик
показать весь комментарий
31.07.2025 11:15 Ответить
зеленський ТИ і твоїх 6 менеджерів ви **** кончані гниди
показать весь комментарий
31.07.2025 11:17 Ответить
Ці аферисти ведуть нас у совок
показать весь комментарий
31.07.2025 11:29 Ответить
Як там шмара казала? Кумовство нафуй? Ню-Ню))
показать весь комментарий
31.07.2025 11:41 Ответить
А скільки ж в Україні таких Чернишових, що своїх шестірок та бл*дей сховали від мобілізації та на теплі посади. Гроші бач економлять, щоб самим зарплати не платити. Це ж не єдиний випадок, от в чому біда. Це вже система та традиція.
показать весь комментарий
31.07.2025 11:43 Ответить
Однак у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування цього епізоду.

Для чого такі складності. Чому не записати в Конституції України, що певні особи, їх родини, їх любовники, любовниці, їх челядь, - по списку, який складе та певна особа недоторкана - мають повний імунітет. А всякі там НАБУ незалежні...

Консенсус приголосуванні подібної статті до Коституції була б 100%, хоча боротьба за попадання у список було б запекла...
показать весь комментарий
31.07.2025 12:16 Ответить
Мгм.
Песональний розгляд справи повії N у публічному домі.
показать весь комментарий
31.07.2025 12:20 Ответить
Колись Луценко за таке срок мотав...при янике...
показать весь комментарий
31.07.2025 12:32 Ответить
Та не.
За святковий концерт до дня міліції. + Іще, наче, за іменну зброю.
показать весь комментарий
31.07.2025 12:52 Ответить
Бо талановитий.
показать весь комментарий
31.07.2025 12:50 Ответить
 
 