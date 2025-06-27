Чернышову избрана мера пресечения - залог 120 млн грн
ВАКС избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву в виде залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Применить к Чернышеву А.М. меру пресечения в виде залога. Определить Чернышову А.М. залог в размере 120 млн 2 тыс. 668 грн", - сказал судья.
Срок действия обязанностей - до 27 августа 2025 года.
Во время заседания Чернышов заявил, что считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.
Сторона обвинения считает, что вице-премьер может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.
Антикоррупционные органы просили меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышева в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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посидитьвідпочине,а там зенелохиабарани знову проголосують за квартальну шоблу-і амністія!
Мадрид - хороший город!!!
Я его так полюбила с недавних пор...
Весь Світ дивиться на ЗЕ-Україну та крутить пальцем у скроні.
Y 2017 році Олексій Чернишов викупив частку в концерні, ставши керівним партнером і акціонером АВЕКа.
Фельдман - власник найбільшого у Харкові ринку «Барабашово».
У 2008 році став президентом «Українського єврейського комітету» - неурядової організації, до складу якої входять українські політики і бізнесмени, діяльність яких декларована, як зміцнення україно-ізраїльської дружби, захист прав євреїв в Україні і допомога Ізраїлю.
Немає такого запобіжного заходу згідно КПК. Є арешт, з можливістью внесення застави. Знову писаки з цензора позоряться.