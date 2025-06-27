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Новости Дело Чернышова
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Чернышову избрана мера пресечения - залог 120 млн грн

Алексею Чернышову избрана мера пресечения

ВАКС избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву в виде залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Применить к Чернышеву А.М. меру пресечения в виде залога. Определить Чернышову А.М. залог в размере 120 млн 2 тыс. 668 грн", - сказал судья.

Срок действия обязанностей - до 27 августа 2025 года.

Во время заседания Чернышов заявил, что считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.

Сторона обвинения считает, что вице-премьер может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.

Антикоррупционные органы просили меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышева в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности.

Читайте: У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу при необходимости, - прокурор

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коррупция в Минрегионе: Прокуратура будет просить отпустить Чернышова под залог в 120 миллионов

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Также читайте: Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал

Автор: 

Антикоррупционный суд (1236) мера пресечения (483) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+20
Для цього треба вкрасти телефон. А люди, які крадуть мільйонами, споконвіку у нас рахуються успішними бізнесменами.
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27.06.2025 18:47 Ответить
+12
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27.06.2025 19:37 Ответить
+10
так вкрав же на мільярд!
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27.06.2025 18:43 Ответить
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так вкрав же на мільярд!
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27.06.2025 18:43 Ответить
А ще про Чернишова буде?
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27.06.2025 18:44 Ответить
Будет обязательно. О том, как он пересек границу
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27.06.2025 18:51 Ответить
" Хто його посадить, він же пам'ятник!..."...
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27.06.2025 18:44 Ответить
він кум лєнки зеленськой . як можна посадити такого ..національного єднатєля..
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27.06.2025 19:37 Ответить
шото он ленке носом щекотал
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27.06.2025 21:16 Ответить
Як посадити-нема питань! Під цього носатого чорта ціле міністерство з штатом дармоїдів придумали.То чому б тюрму-санаторій не збудувати? До закінчення війни посидить відпочине,а там зенелохиабарани знову проголосують за квартальну шоблу-і амністія!
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27.06.2025 22:41 Ответить
Знущаються, падлюки? Він має гнити до кінця днів своїх у вʼязниці!
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27.06.2025 18:44 Ответить
Для цього треба вкрасти телефон. А люди, які крадуть мільйонами, споконвіку у нас рахуються успішними бізнесменами.
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27.06.2025 18:47 Ответить
А может - сразу в Мадрид ?
Мадрид - хороший город!!!
Я его так полюбила с недавних пор...
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27.06.2025 18:50 Ответить
А це далеко від Жмеринки?
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27.06.2025 19:01 Ответить
Значить далеко.
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27.06.2025 19:12 Ответить
Може й присадять - але посадити такого чмура?
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27.06.2025 18:50 Ответить
Оце маже як Червинському. Тільки друзяка родини Zе Чернишов с14здив 1 мільярд тім самим вбиваючи солдата цівільних України, а Червинський служив та заїхищав народ України.
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27.06.2025 18:56 Ответить
120 лямів? Це пару раз повечеряти....🤡🤡🤡
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27.06.2025 18:59 Ответить
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27.06.2025 19:00 Ответить
Дивіться які у них схеми ,на мільярди кидають Україну оббирають в 120 лямів і цивільний!
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27.06.2025 19:04 Ответить
Оскільки суди тепер повністю Єрмаківські - то це ПРимітвивний збір на виборчу компанію сладкай парачкі . Все, що давав Єрмак заробити отаким Чернишовим , це він просто типу відкладав в кубишку на чорний день
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27.06.2025 19:26 Ответить
Тобто вже навіть не арештовують?
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27.06.2025 19:06 Ответить
ти чув про таке слово як МАФІЯ? загугли
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27.06.2025 19:28 Ответить
3 міл бакосів, сміх, а скільки в нього нєдвіги за останні роки появилось тут і за кордоном, на його рідні?
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27.06.2025 19:09 Ответить
Вже багато українців хочуть повернутись, якщо сам міністр воз'єднався...
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27.06.2025 19:10 Ответить
Оце ідійоти73% наобирали собі "слуг" на чолі з Головним Слугою!

Весь Світ дивиться на ЗЕ-Україну та крутить пальцем у скроні.
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27.06.2025 19:21 Ответить
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27.06.2025 19:37 Ответить
Запобіжний засіб - цепок добрячій на ногу з ядром 80-100 кг. Замість електронного браслету...
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27.06.2025 19:38 Ответить
До політики Чернишов працював у приватному бізнесі, а також концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.
Y 2017 році Олексій Чернишов викупив частку в концерні, ставши керівним партнером і акціонером АВЕКа.

Фельдман - власник найбільшого у Харкові ринку «Барабашово».
У 2008 році став президентом «Українського єврейського комітету» - неурядової організації, до складу якої входять українські політики і бізнесмени, діяльність яких декларована, як зміцнення україно-ізраїльської дружби, захист прав євреїв в Україні і допомога Ізраїлю.
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27.06.2025 19:43 Ответить
Я певен, що він заввиграшки зможе пояснити законне походження тих 120 млн.
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27.06.2025 19:45 Ответить
Десятину верни. А далі як буде. Оце правосуддя куди там європейцям навчайтеся. Вкрав мільяд віддав 100муліків і все тіп топ
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27.06.2025 19:52 Ответить
Генерал Драпатий подав у відставку тільки тому, що не добився виконання свого наказу. А тут цілий Міністр, національної єдности, не зупинив грубі порушення, і невинними очима дивиться в очі посполитим, і ні граму сорому, докорів сумління. І ми хочемо поваги у партнерів? Це ж не міністра проблема, це проблема правлячої партії. Соромно!
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27.06.2025 20:49 Ответить
Жаби зелені
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27.06.2025 20:58 Ответить
"Антикорупційні органи просили запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн"

Немає такого запобіжного заходу згідно КПК. Є арешт, з можливістью внесення застави. Знову писаки з цензора позоряться.
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27.06.2025 21:12 Ответить
Якщо повернувся, знач з тататоровим вже порішано ))
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27.06.2025 21:19 Ответить
Чекайте... А хіба застава - це не альтернатива запобіжному заходу? І якщо так, то який запобіжний захід? Що йому зроблять, якщо він НЕ заплатить заставу
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27.06.2025 21:49 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!!!!!!
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27.06.2025 22:10 Ответить
тобто військовики за недоведені провини сидять за гратами, а це носате-уйобище-друг-зеленого-їбаната буде на волі й ходитиме спокійнісінько на роботу!!
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27.06.2025 22:14 Ответить
А я кажу вам - він хароший. Ну спі*див трохи, ну так 120 же назад віддасть.
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27.06.2025 22:18 Ответить
Стерненко тепер повинен терміново об'явити збір на заставу!
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27.06.2025 23:00 Ответить
А причём тут ЗЕЛЕНСКИЙ.
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27.06.2025 23:45 Ответить
... все парєшають...
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27.06.2025 23:55 Ответить
 
 