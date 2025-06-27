Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.

Об этом он заявил во время заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Ознакомившись с материалами дела, узнал много нового для себя. Лично убежден, что подозрение не имеет под собой никаких объективных оснований. Событиям, о которых мы говорим сегодня, более 3 лет. Хотел бы отметить, что за этот период и в течение существования этого уголовного дела ни разу я не был приглашен в НАБУ, к каким-то процессуальным действиям, ни в каком качестве.

Об этом узнаю исключительно из медийных источников в течение последнего года. Абсолютно открыт, готов предоставлять информацию", - отметил вице-премьер.

По словам Чернышова, участок по договору, заключенному "Укркоммунобслуживанием" не имеет отношения к его сегодняшнему делу.

"Участок не потерян государством. Более того, он бы не был потерян государством, потому что собственность этим участком, согласно договору, который заключало "Укркоммунобслуживание" оставалась за государством. А застройщик-инвестор должен был построить соответствующее количество жилья и передать частичного его государству", - пояснил он.

Также он прокомментировал информацию о скидках для определенных лиц на квартиры.

"Я никаких скидок не получил, не получу и не планирую получать. Эти квартиры меня лично не интересуют, я не имею в них никакой потребности и никогда не имел. ... Никакой выгоды я не имею, я эти квартиры не контролирую и не имею средств по их контролю", - сказал вице-премьер.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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