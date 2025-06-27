Чернышов: Подозрение мне не имеет объективных оснований, никаких скидок на квартиры не получал
Вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает сообщенное ему подозрение не имеющим под собой объективных оснований.
Об этом он заявил во время заседания, передает Цензор.НЕТ.
"Ознакомившись с материалами дела, узнал много нового для себя. Лично убежден, что подозрение не имеет под собой никаких объективных оснований. Событиям, о которых мы говорим сегодня, более 3 лет. Хотел бы отметить, что за этот период и в течение существования этого уголовного дела ни разу я не был приглашен в НАБУ, к каким-то процессуальным действиям, ни в каком качестве.
Об этом узнаю исключительно из медийных источников в течение последнего года. Абсолютно открыт, готов предоставлять информацию", - отметил вице-премьер.
По словам Чернышова, участок по договору, заключенному "Укркоммунобслуживанием" не имеет отношения к его сегодняшнему делу.
"Участок не потерян государством. Более того, он бы не был потерян государством, потому что собственность этим участком, согласно договору, который заключало "Укркоммунобслуживание" оставалась за государством. А застройщик-инвестор должен был построить соответствующее количество жилья и передать частичного его государству", - пояснил он.
Также он прокомментировал информацию о скидках для определенных лиц на квартиры.
"Я никаких скидок не получил, не получу и не планирую получать. Эти квартиры меня лично не интересуют, я не имею в них никакой потребности и никогда не имел. ... Никакой выгоды я не имею, я эти квартиры не контролирую и не имею средств по их контролю", - сказал вице-премьер.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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- подсудимый: нет!
- суд: ну, на нет, и суда нет
Маруся Звіробій
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А шо це взагалі за тези???: "йому підсунули погане оточення", "він маладєц, просто всі вокруг нього зібрались крадії", "йому проста правду не кажуть" і купа інших в тому ж роді. Ви в курсі, що, наприклад, бізнесмен, який не може підібрати колектив не матиме заробітку, це фіговий бізнесмен. Командир, який не може підібрати толкових люлей на ключові посади, це безтолковий командир, він матиме забагато втрат, йому не місце на посаді. Продюсер, що не вміє добрати талановитих людей на головні ролі, а не своїх друзєй дєцтва, це фуфловий продюсер, його фільм ніколи в житті не отримає оскара. І тільки в Україні, на цілу посаду ПРЕЗИДЕНТА можна обрати безталанного актора, нездатного добрати фахівців на посади, підтирать йому сопельки і міняти памперси з причітаніями ай яй яй, як же так, які погані людиськи оточили нашу бубочку.
https://www.youtube.com/watch?v=BoERrCILm2c
Людині обіцяли, що її не затримають і людина повернулася. Тепер людину виводять з під відповідальності. Тупо і примитивно. Але виводять.
Олексій Чернишов пояснив, чому не погоджується із підозрою у свій бік
🛑Міністр вважає, що на це немає об'єктивних підстав. Він зазначив, що подіям, про які говорять, більше ніж три роки і за цей час його жодного разу не запрошували до процесуальних дій.
🛑Також його захист каже, що мовляв, жодних доказів проти міністра, які б доводили його причетність до цієї справи, немає. Тож просять відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу взагалі