Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов вважає повідомлену йому підозру такою, що не має під собою об'єктивних підстав.

Про це він заявив під час засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Ознайомившись із матеріалами справи, дізнався багато нового для себе. Особисто переконаний, що підозра не має під собою жодних об'єктивних підстав. Подіям, про які ми говоримо сьогодні, понад 3 роки. Хотів би зазначити, що за цей період і протягом існування цієї кримінальної справи жодного разу я не був запрошений до НАБУ, до якихось процесуальних дій, в жодній якості.

Про це дізнаюсь виключно з медійних джерел протягом останнього року. Абсолютно відкритий, готовий надавати інформацію", - зазначив віцепрем'єр.

За словами Чернишова, ділянка за договором, укладеним "Укркомунобслуговування" не має відношення до його сьогоднішньої справи.

"Ділянка не втрачена державою. Більш того, вона б не була втрачена державою, тому що власність цією ділянкою, згідно з договором, який укладало "Укркомунобслуговування" залишалась за державою. А забудовник-інвестор мав побудувати відповідну кількість житла та передати часткового його державі", - пояснив він.

Також він прокоментував інформацію про знижки для певних осіб на квартири.

"Я жодних знижок не отримав, не отримаю та не планую отримувати. Ці квартири мене особисто не цікавлять, я не маю в них жодної потреби та ніколи не мав. ... Жодної вигоди я не маю, я ці квартири не контролюю та не маю засобів щодо їхнього контролю", - сказав віцепрем'єр.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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