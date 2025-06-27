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Новини Справа Чернишова
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Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Чернишов прокоментував повідомлену йому підозру

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов вважає повідомлену йому підозру такою, що не має під собою об'єктивних підстав.

Про це він заявив під час засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Ознайомившись із матеріалами справи, дізнався багато нового для себе. Особисто переконаний, що підозра не має під собою жодних об'єктивних підстав. Подіям, про які ми говоримо сьогодні, понад 3 роки. Хотів би зазначити, що за цей період і протягом існування цієї кримінальної справи жодного разу я не був запрошений до НАБУ, до якихось процесуальних дій, в жодній якості. 

Про це дізнаюсь виключно з медійних джерел протягом останнього року. Абсолютно відкритий, готовий надавати інформацію", - зазначив віцепрем'єр.

За словами Чернишова, ділянка за договором, укладеним "Укркомунобслуговування" не має відношення до його сьогоднішньої справи.

"Ділянка не втрачена державою. Більш того, вона б не була втрачена державою, тому що власність цією ділянкою, згідно з договором, який укладало "Укркомунобслуговування" залишалась за державою. А забудовник-інвестор мав побудувати відповідну кількість житла та передати часткового його державі", - пояснив він.

Також він прокоментував інформацію про знижки для певних осіб на квартири.

"Я жодних знижок не отримав, не отримаю та не планую отримувати. Ці квартири мене особисто не цікавлять, я не маю в них жодної потреби та ніколи не мав. ... Жодної вигоди я не маю, я ці квартири не контролюю та не маю засобів щодо їхнього контролю", - сказав віцепрем'єр.

Читайте: Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Також читайте: Чернишов отримав знижку на придбання квартир у понад 14 млн грн, - прокурор

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2000) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+11
Недарма повернувся, мабуть всі питання порешав
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27.06.2025 11:43 Відповісти
+9
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27.06.2025 11:48 Відповісти
+9
- суд: подсудимый, вы прищнаете свою вину?
- подсудимый: нет!
- суд: ну, на нет, и суда нет
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27.06.2025 11:48 Відповісти
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Недарма повернувся, мабуть всі питання порешав
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27.06.2025 11:43 Відповісти
... включно з компенсацією завданих йому збитків
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27.06.2025 11:44 Відповісти
Занавіс!?
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27.06.2025 11:45 Відповісти
Злодій у законі
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27.06.2025 11:45 Відповісти
Нам більше не потрібні НАБУ, слідчі органи та суди, бо наші зелені мародери можуть замінити всі їхні функції самостійно.
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27.06.2025 11:46 Відповісти
Ну вот. А вы коррупционер, коррупционер...
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27.06.2025 11:47 Відповісти
😁 Сім'я з-за кордону повернулася? Оце і є той доказ, де чоловік планує найближчим часом здриснути.
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27.06.2025 12:08 Відповісти
А что, уже детям нельзя на море где-нибудь отдохнуть?
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27.06.2025 12:12 Відповісти
Можна. 😊 Дітям віце-прем'єр-міністра - злодія можна! Навіть постійно відпочивати. Навіть на Капрі.
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27.06.2025 12:30 Відповісти
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27.06.2025 11:47 Відповісти
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27.06.2025 11:48 Відповісти
- суд: подсудимый, вы прищнаете свою вину?
- подсудимый: нет!
- суд: ну, на нет, и суда нет
показати весь коментар
27.06.2025 11:48 Відповісти
Хоча й не було підстав,але зах.спецслужбам належить все розказати про проект сн.
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27.06.2025 11:50 Відповісти
ТА ЦЕ ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ - від вас підарів тільки одна "користь" Україні
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27.06.2025 11:54 Відповісти
Ну , так! Срака-актор заступився!
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27.06.2025 12:01 Відповісти
Но Бубасік тут ні до чого, він неувіновен, не переплутайте. Сцарь хороший, а от бояри все якісь попадаються нехороші:

Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA#

А шо це взагалі за тези???: "йому підсунули погане оточення", "він маладєц, просто всі вокруг нього зібрались крадії", "йому проста правду не кажуть" і купа інших в тому ж роді. Ви в курсі, що, наприклад, бізнесмен, який не може підібрати колектив не матиме заробітку, це фіговий бізнесмен. Командир, який не може підібрати толкових люлей на ключові посади, це безтолковий командир, він матиме забагато втрат, йому не місце на посаді. Продюсер, що не вміє добрати талановитих людей на головні ролі, а не своїх друзєй дєцтва, це фуфловий продюсер, його фільм ніколи в житті не отримає оскара. І тільки в Україні, на цілу посаду ПРЕЗИДЕНТА можна обрати безталанного актора, нездатного добрати фахівців на посади, підтирать йому сопельки і міняти памперси з причітаніями ай яй яй, як же так, які погані людиськи оточили нашу бубочку.
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27.06.2025 12:02 Відповісти
Святоша.....лядь...
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27.06.2025 12:03 Відповісти
ахотна вєрю!! вот вєрю і всьо тут!! ну, нє можєт друг вялічнага прєзідєнта вот так проста врать !!
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27.06.2025 12:09 Відповісти
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27.06.2025 12:12 Відповісти
Це з серії - А ти доведи, що знижка була!"
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27.06.2025 12:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BoERrCILm2c "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"..


https://www.youtube.com/watch?v=BoERrCILm2c
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27.06.2025 12:59 Відповісти
Березовый сок
Людині обіцяли, що її не затримають і людина повернулася. Тепер людину виводять з під відповідальності. Тупо і примитивно. Але виводять.

Олексій Чернишов пояснив, чому не погоджується із підозрою у свій бік

🛑Міністр вважає, що на це немає об'єктивних підстав. Він зазначив, що подіям, про які говорять, більше ніж три роки і за цей час його жодного разу не запрошували до процесуальних дій.

🛑Також його захист каже, що мовляв, жодних доказів проти міністра, які б доводили його причетність до цієї справи, немає. Тож просять відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу взагалі
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27.06.2025 13:23 Відповісти
Підстав для підозри нема,тебе відразу розстріляти с¥к¥.
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27.06.2025 14:34 Відповісти
 
 