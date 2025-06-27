УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10666 відвідувачів онлайн
Новини Справа Чернишова
1 251 26

Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

Справа Чернишова. Захист каже про відсутність збитків державі

Захист віцепрем'єра Олексія Чернишова стверджує, що повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях, що державі могли бути завдані збитки.

Про це заявив його захисник Олександр Тананакін під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.

На суді прокурор заявив, що Чернишов, перебуваючи на посаді міністра розвитку громад 15 липня 2022 року, підписав наказ, яким ДП "Укркомобслуговування" визнали балансоутримувачем цілісного майнового комплексу, яке перебувало у користуванні підприємства "Квіти України", а також ділянки. Він належить до сфери управління Мінрегіону.

Так, ринкова вартість майнового комплексу становила понад 644 млн грн. А згідно з документами, які мало отримати "Укркомобслуговування" не могла бути меншою за вартість землі, яка скаладє понад 570 млн грн.

Відтак, стверджує обвинувачення, через виконання договорів підприємство недоотримало майна на понад 1,086 млрд грн.

Прокурор заявив, що схему реалізувати до кінця не вдалося, оскільки втрутилася апеляційна палата ВАКС, скасувавши рішення.

Також читайте: Корупція у Мінрегіоні: НАБУ і САП просять просять відсторонити Чернишова від посади

Позиція захисту

Адвокат зауважив, що накази та розпорядження, видані Чернишовим, залишаються чинними, їх не скасовували у законному порядку.

За його словами, у клопотаннях немає жодного доказу протиправних дій Чернишова.

Тананакін сказав, що майновий комплекс повернули у держвласність ще у 2022 році рішенням Апеляційної палати ВАКС. 

"Повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях, що державі могли бути завдані збитки. Фігурує сума понад 1 млрд гривень, але ці цифри - лише теорія", - сказав захисник.

Інший адвокат сказав, що шкоди завдано не було.

"Сам прокурор у повідомленні про підозру зазначив, що шкоди могло бути завдано, а шкоди не завдано. Тому інформацію, що лунає в ЗМІ, що діяльність нашого підзахисного спричинила шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною інформацією, тому що сам прокурор у підозру стверджує про відсутність цієї шкоди.

На сьогодні застава в 120 млн проситься саме з урахуванням цього мільярду. Раз є мільярд, значить ми попросимо 120 млн. Однак в процесуальних документах прокурори написали, що шкоди не завдано. Тобто ніякого мільярда не існує взагалі", - сказав він.

Читайте: Чернишов отримав знижку на придбання квартир у понад 14 млн грн, - прокурор

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Родина Чернишова виїхала з України,- ЗМІ

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2000) Чернишов Олексій (302)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Та він практично не крав!,
показати весь коментар
27.06.2025 11:00 Відповісти
+5
Прокурор САП неспромігся вимагати тримання в сізо чернишова за величезну суму збитків держави майже в мільйон. Знов кривонос похлоплтав?
Яка ганьба!
показати весь коментар
27.06.2025 11:02 Відповісти
+5
Заїбали! - так захист скаже шо держава завинила йому пару лярдів
показати весь коментар
27.06.2025 11:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та він практично не крав!,
показати весь коментар
27.06.2025 11:00 Відповісти
так,дрібниці по кишенях тирив,1лярд навіть українських паперців то значна сума
показати весь коментар
27.06.2025 11:04 Відповісти
Звісно. Я не здивуюсь, якщо по факту ВАКС, найчесніший суд на планеті, не тільки відмиє від плям накрадене, а і подасть кдопотання президенту про нагородження чернишова-гарного злопчика в трусиках орденом Герой України. Це цілком в дусі ВАКС. Недармаж так прискіпливо їх обирали грд і міжнародники, які я підозрюю цілоспоямовано руйнуть.державне управління країни.
показати весь коментар
27.06.2025 11:05 Відповісти
Прокурор САП неспромігся вимагати тримання в сізо чернишова за величезну суму збитків держави майже в мільйон. Знов кривонос похлоплтав?
Яка ганьба!
показати весь коментар
27.06.2025 11:02 Відповісти
а як на мене добре зацікавлений аудит може до копійки виявити розподіл грошей,а ситуації де можут бути пробіли то вже є факти крадіжки,в всесвіті нічого нікуди не пропадає безслідно,головне мати мету найти докази
показати весь коментар
27.06.2025 11:03 Відповісти
Заїбали! - так захист скаже шо держава завинила йому пару лярдів
показати весь коментар
27.06.2025 11:04 Відповісти
і це ще махінацій з газом не врахували. Хтось це кришує, але так було завжди , при усіх.
показати весь коментар
27.06.2025 11:05 Відповісти
Да оставьте вы мужиков в покое. Да, коррупционеры, но если и себе и людям, то все ок. Где вы сейчас найдете умных и работящих спецов, которые будут пахать за одну, даже не маленькую зарплату. Таких в Украине уже давно нет.
показати весь коментар
27.06.2025 11:06 Відповісти
Брешеш зе-бот!
Повно чесних людей.
Просто їх до влади ніхто не допустить і на відстань гарматного пострілу.
показати весь коментар
27.06.2025 11:09 Відповісти
Та допустить то можно, но что они там нарешают? Вот в чем вопрос. Знаете пословицу "Простота хуже воровства". Вот в этом именно дело.
показати весь коментар
27.06.2025 11:13 Відповісти
"Чесний - простий"?
Знов брехливий наратив!
показати весь коментар
27.06.2025 11:47 Відповісти
Та ви заздалегідь НЕ КІПІШУЙТЕ!
Не палить контору.
Все так і було задумано:
Що би нагнати інформаційного шуму, випустити пару народу, а потім тихо та мирно справу закрити.
показати весь коментар
27.06.2025 11:07 Відповісти
от, сукі пазорниє!
оббрехали, порядну людину!
нарешті зе!шобло знайшло хайп який відволіче пустопоржні вояжи по полям гааги найдосвідченішого зе!гніди!
а ну, не мовчить!
гавкайте побільше на зеленого мародера чернишова!
головне не дивитися навкруги і віддано любити зе!лідора!
показати весь коментар
27.06.2025 11:13 Відповісти
треба виплатити йому компенсацію за моральну шкоду і нагородити
показати весь коментар
27.06.2025 11:16 Відповісти
Ну звісно. Хто би сумнівався. Репутація цього поца чиста, мов дупка немовляти
показати весь коментар
27.06.2025 11:17 Відповісти
Пригледів собі вже країну у відрядженні і за ПЕВНУ суму погодився іти за "паровоза" з гарантіями що НЕ ПОСАДЯТЬ

а решта владна шМигальня з опАМИ та верх.радами тут ні до чого
показати весь коментар
27.06.2025 11:20 Відповісти
І адвокатів саджати на ту ж саму лаву, що і чернишова...
показати весь коментар
27.06.2025 11:27 Відповісти
Обговорюємо не що він зробив-незробив, як міністр, а крав, чи не крав...
показати весь коментар
27.06.2025 11:29 Відповісти
Так воно все припущення, поки суд офіційно не "встановив істину". Зокрема, й заяви сторони захисту - не більше, ніж припущення.
показати весь коментар
27.06.2025 11:31 Відповісти
носата идишь практично не крала, так чуть чуть
показати весь коментар
27.06.2025 11:39 Відповісти
и носата юда скоро выйдет без подозрений и улетнет в родной пенат
показати весь коментар
27.06.2025 11:41 Відповісти
Він там не одина така Гнида
показати весь коментар
27.06.2025 11:46 Відповісти
100 % справу развалять та поховають він повернувся з закордону тільки тоді коли отримав гарантіі від влади що все буде гаразд ці циркові вистави схожі одна на одну як під копірку влада мародерів береже своіх та продовжує грабунок далі
показати весь коментар
27.06.2025 11:47 Відповісти
ну все, розходимось..., всі ці НАБУ, ДБР й прокурори зокрема тільки гроші проїдають..., такі "великі" люди їм не по зубам..., гарні адвокати разом з поганими суддями зроблять з цієї справи решето...
показати весь коментар
27.06.2025 11:52 Відповісти
Може хтось пояснити, для чого влаштували цей цирк з цим довгоносиком? Відволікають від чогось серйозного?😎😎😎
показати весь коментар
27.06.2025 12:10 Відповісти
Так, дійсно є не достовірною -- бо, вочевидь, йдеться про шкоду державі значно більшу за 1 млрд.
показати весь коментар
27.06.2025 12:27 Відповісти
 
 