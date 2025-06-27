Захист Чернишова: Інформація про шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною

Захист віцепрем'єра Олексія Чернишова стверджує, що повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях, що державі могли бути завдані збитки.

Про це заявив його захисник Олександр Тананакін під час судового засідання, інформує Цензор.НЕТ.

На суді прокурор заявив, що Чернишов, перебуваючи на посаді міністра розвитку громад 15 липня 2022 року, підписав наказ, яким ДП "Укркомобслуговування" визнали балансоутримувачем цілісного майнового комплексу, яке перебувало у користуванні підприємства "Квіти України", а також ділянки. Він належить до сфери управління Мінрегіону.

Так, ринкова вартість майнового комплексу становила понад 644 млн грн. А згідно з документами, які мало отримати "Укркомобслуговування" не могла бути меншою за вартість землі, яка скаладє понад 570 млн грн.

Відтак, стверджує обвинувачення, через виконання договорів підприємство недоотримало майна на понад 1,086 млрд грн.

Прокурор заявив, що схему реалізувати до кінця не вдалося, оскільки втрутилася апеляційна палата ВАКС, скасувавши рішення.

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Позиція захисту

Адвокат зауважив, що накази та розпорядження, видані Чернишовим, залишаються чинними, їх не скасовували у законному порядку.

За його словами, у клопотаннях немає жодного доказу протиправних дій Чернишова.

Тананакін сказав, що майновий комплекс повернули у держвласність ще у 2022 році рішенням Апеляційної палати ВАКС.

"Повідомлення про підозру ґрунтується лише на припущеннях, що державі могли бути завдані збитки. Фігурує сума понад 1 млрд гривень, але ці цифри - лише теорія", - сказав захисник.

Інший адвокат сказав, що шкоди завдано не було.

"Сам прокурор у повідомленні про підозру зазначив, що шкоди могло бути завдано, а шкоди не завдано. Тому інформацію, що лунає в ЗМІ, що діяльність нашого підзахисного спричинила шкоду державі на понад 1 млрд є фактично недостовірною інформацією, тому що сам прокурор у підозру стверджує про відсутність цієї шкоди.

На сьогодні застава в 120 млн проситься саме з урахуванням цього мільярду. Раз є мільярд, значить ми попросимо 120 млн. Однак в процесуальних документах прокурори написали, що шкоди не завдано. Тобто ніякого мільярда не існує взагалі", - сказав він.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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