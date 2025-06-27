Защита Чернышова: Информация о вреде государству на сумму более 1 млрд является фактически недостоверной

Защита вице-премьера Алексея Чернышова утверждает, что сообщение о подозрении основывается лишь на предположениях, что государству могли быть нанесены убытки.

Об этом заявил его защитник Александр Тананакин во время судебного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

На суде прокурор заявил, что Чернышов, находясь на должности министра развития громад 15 июля 2022 года, подписал приказ, которым ГП "Укркомобслуживание" признали балансодержателем целостного имущественного комплекса, который находился в пользовании предприятия "Цветы Украины", а также участка. Он относится к сфере управления Минрегиона.

Так, рыночная стоимость имущественного комплекса составляла более 644 млн грн. А согласно документам, которые должно было получить "Укркомобслуживание" не могла быть меньше стоимости земли, которая составляет более 570 млн грн.

Поэтому, утверждает обвинение, из-за выполнения договоров предприятие недополучило имущества на более 1,086 млрд грн.

Прокурор заявил, что схему реализовать до конца не удалось, поскольку вмешалась апелляционная палата ВАКС, отменив решение.

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Позиция защиты

Адвокат отметил, что приказы и распоряжения, изданные Чернышовым, остаются в силе, их не отменяли в законном порядке.

По его словам, в ходатайствах нет ни одного доказательства противоправных действий Чернышова.

Тананакин сказал, что имущественный комплекс вернули в госсобственность еще в 2022 году решением Апелляционной палаты ВАКС.

"Сообщение о подозрении основывается только на предположениях, что государству могли быть нанесены убытки. Фигурирует сумма более 1 млрд гривен, но эти цифры - лишь теория", - сказал защитник.

Другой адвокат сказал, что ущерб нанесен не был.

"Сам прокурор в сообщении о подозрении отметил, что ущерб мог быть нанесен, а ущерб не нанесен. Поэтому информация, звучащая в СМИ, что деятельность нашего подзащитного повлекла ущерб государству более чем на 1 млрд является фактически недостоверной информацией, потому что сам прокурор в подозрении утверждает об отсутствии этого ущерба.

На сегодня залог в 120 млн просится именно с учетом этого миллиарда. Раз есть миллиард, значит мы попросим 120 млн. Однако в процессуальных документах прокуроры написали, что ущерб не нанесен. То есть никакого миллиарда не существует вообще", - сказал он.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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