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Новости Дело Чернышова
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Защита Чернышова: Информация о вреде государству на сумму более 1 млрд является фактически недостоверной

Дело Чернышова. Защита говорит об отсутствии ущерба государству

Защита вице-премьера Алексея Чернышова утверждает, что сообщение о подозрении основывается лишь на предположениях, что государству могли быть нанесены убытки.

Об этом заявил его защитник Александр Тананакин во время судебного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

На суде прокурор заявил, что Чернышов, находясь на должности министра развития громад 15 июля 2022 года, подписал приказ, которым ГП "Укркомобслуживание" признали балансодержателем целостного имущественного комплекса, который находился в пользовании предприятия "Цветы Украины", а также участка. Он относится к сфере управления Минрегиона.

Так, рыночная стоимость имущественного комплекса составляла более 644 млн грн. А согласно документам, которые должно было получить "Укркомобслуживание" не могла быть меньше стоимости земли, которая составляет более 570 млн грн.

Поэтому, утверждает обвинение, из-за выполнения договоров предприятие недополучило имущества на более 1,086 млрд грн.

Прокурор заявил, что схему реализовать до конца не удалось, поскольку вмешалась апелляционная палата ВАКС, отменив решение.

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Позиция защиты

Адвокат отметил, что приказы и распоряжения, изданные Чернышовым, остаются в силе, их не отменяли в законном порядке.

По его словам, в ходатайствах нет ни одного доказательства противоправных действий Чернышова.

Тананакин сказал, что имущественный комплекс вернули в госсобственность еще в 2022 году решением Апелляционной палаты ВАКС.

"Сообщение о подозрении основывается только на предположениях, что государству могли быть нанесены убытки. Фигурирует сумма более 1 млрд гривен, но эти цифры - лишь теория", - сказал защитник.

Другой адвокат сказал, что ущерб нанесен не был.

"Сам прокурор в сообщении о подозрении отметил, что ущерб мог быть нанесен, а ущерб не нанесен. Поэтому информация, звучащая в СМИ, что деятельность нашего подзащитного повлекла ущерб государству более чем на 1 млрд является фактически недостоверной информацией, потому что сам прокурор в подозрении утверждает об отсутствии этого ущерба.

На сегодня залог в 120 млн просится именно с учетом этого миллиарда. Раз есть миллиард, значит мы попросим 120 млн. Однако в процессуальных документах прокуроры написали, что ущерб не нанесен. То есть никакого миллиарда не существует вообще", - сказал он.

Читайте: Чернышов получил скидку на приобретение квартир в более 14 млн грн, - прокурор

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+7
Та він практично не крав!,
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27.06.2025 11:00 Ответить
+5
Прокурор САП неспромігся вимагати тримання в сізо чернишова за величезну суму збитків держави майже в мільйон. Знов кривонос похлоплтав?
Яка ганьба!
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27.06.2025 11:02 Ответить
+5
Заїбали! - так захист скаже шо держава завинила йому пару лярдів
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27.06.2025 11:04 Ответить
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Та він практично не крав!,
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27.06.2025 11:00 Ответить
так,дрібниці по кишенях тирив,1лярд навіть українських паперців то значна сума
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27.06.2025 11:04 Ответить
Звісно. Я не здивуюсь, якщо по факту ВАКС, найчесніший суд на планеті, не тільки відмиє від плям накрадене, а і подасть кдопотання президенту про нагородження чернишова-гарного злопчика в трусиках орденом Герой України. Це цілком в дусі ВАКС. Недармаж так прискіпливо їх обирали грд і міжнародники, які я підозрюю цілоспоямовано руйнуть.державне управління країни.
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27.06.2025 11:05 Ответить
Прокурор САП неспромігся вимагати тримання в сізо чернишова за величезну суму збитків держави майже в мільйон. Знов кривонос похлоплтав?
Яка ганьба!
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27.06.2025 11:02 Ответить
а як на мене добре зацікавлений аудит може до копійки виявити розподіл грошей,а ситуації де можут бути пробіли то вже є факти крадіжки,в всесвіті нічого нікуди не пропадає безслідно,головне мати мету найти докази
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27.06.2025 11:03 Ответить
Заїбали! - так захист скаже шо держава завинила йому пару лярдів
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27.06.2025 11:04 Ответить
і це ще махінацій з газом не врахували. Хтось це кришує, але так було завжди , при усіх.
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27.06.2025 11:05 Ответить
Да оставьте вы мужиков в покое. Да, коррупционеры, но если и себе и людям, то все ок. Где вы сейчас найдете умных и работящих спецов, которые будут пахать за одну, даже не маленькую зарплату. Таких в Украине уже давно нет.
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27.06.2025 11:06 Ответить
Брешеш зе-бот!
Повно чесних людей.
Просто їх до влади ніхто не допустить і на відстань гарматного пострілу.
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27.06.2025 11:09 Ответить
Та допустить то можно, но что они там нарешают? Вот в чем вопрос. Знаете пословицу "Простота хуже воровства". Вот в этом именно дело.
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27.06.2025 11:13 Ответить
"Чесний - простий"?
Знов брехливий наратив!
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27.06.2025 11:47 Ответить
Та ви заздалегідь НЕ КІПІШУЙТЕ!
Не палить контору.
Все так і було задумано:
Що би нагнати інформаційного шуму, випустити пару народу, а потім тихо та мирно справу закрити.
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27.06.2025 11:07 Ответить
от, сукі пазорниє!
оббрехали, порядну людину!
нарешті зе!шобло знайшло хайп який відволіче пустопоржні вояжи по полям гааги найдосвідченішого зе!гніди!
а ну, не мовчить!
гавкайте побільше на зеленого мародера чернишова!
головне не дивитися навкруги і віддано любити зе!лідора!
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27.06.2025 11:13 Ответить
треба виплатити йому компенсацію за моральну шкоду і нагородити
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27.06.2025 11:16 Ответить
Ну звісно. Хто би сумнівався. Репутація цього поца чиста, мов дупка немовляти
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27.06.2025 11:17 Ответить
Пригледів собі вже країну у відрядженні і за ПЕВНУ суму погодився іти за "паровоза" з гарантіями що НЕ ПОСАДЯТЬ

а решта владна шМигальня з опАМИ та верх.радами тут ні до чого
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27.06.2025 11:20 Ответить
І адвокатів саджати на ту ж саму лаву, що і чернишова...
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27.06.2025 11:27 Ответить
Обговорюємо не що він зробив-незробив, як міністр, а крав, чи не крав...
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27.06.2025 11:29 Ответить
Так воно все припущення, поки суд офіційно не "встановив істину". Зокрема, й заяви сторони захисту - не більше, ніж припущення.
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27.06.2025 11:31 Ответить
носата идишь практично не крала, так чуть чуть
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27.06.2025 11:39 Ответить
и носата юда скоро выйдет без подозрений и улетнет в родной пенат
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27.06.2025 11:41 Ответить
Він там не одина така Гнида
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27.06.2025 11:46 Ответить
100 % справу развалять та поховають він повернувся з закордону тільки тоді коли отримав гарантіі від влади що все буде гаразд ці циркові вистави схожі одна на одну як під копірку влада мародерів береже своіх та продовжує грабунок далі
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27.06.2025 11:47 Ответить
ну все, розходимось..., всі ці НАБУ, ДБР й прокурори зокрема тільки гроші проїдають..., такі "великі" люди їм не по зубам..., гарні адвокати разом з поганими суддями зроблять з цієї справи решето...
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27.06.2025 11:52 Ответить
Може хтось пояснити, для чого влаштували цей цирк з цим довгоносиком? Відволікають від чогось серйозного?😎😎😎
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27.06.2025 12:10 Ответить
Так, дійсно є не достовірною -- бо, вочевидь, йдеться про шкоду державі значно більшу за 1 млрд.
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27.06.2025 12:27 Ответить
 
 