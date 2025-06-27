РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10811 посетитель онлайн
Новости Дело Чернышова
2 810 22

Чернышов получил скидку на покупку квартир на сумму более 14 млн грн, - прокурор

Дело Чернышова. В чем подозревают вице-премьера

Вице-премьер Алексей Чернышов получил скидку на приобретение квартир.

Об этом во время судебного заседания заявил прокурор, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Чернышов получил скидку на приобретение инвестиционных объектов как для себя, так и для третьих лиц от ООО "Ситигазсервис". Скидка составляет 14,5 млн грн.

"С целью конспирации Чернышов определил, что лицами, на которых будут оформлены договоры, фактически которые получат квартиры по скидке, будут Дроботи Анна, Юлия Марчук и Малашко Святослав. Чернышов привлек к организации оформления этих квартир свою советницу Марину Медведеву", - сказал он.

Также читайте: НАБУ наложило временный арест на имущество Чернышова, - защита

Марина Медведева была сотрудницей патронатной службы Чернышова в Минрегионе, после этого работала с ним в "Нафтогазе" и была его личной помощницей.

Во время обысков у Медведевой у нее изъяли документы, в которых есть списки квартир, которые должны получить в дальнейшем вышеупомянутые лица. Также проводилось НСРД в отношении Медведевой.

Также, отметил прокурор, 2 сентября 2021 года он получил незаконную выгоду в виде раритетной книги "Собрание сочинений Сковороды" стоимостью более 36 тыс. грн.

По данным прокурора, Чернышев и связанные с ним лица получили 8 квартир в ЖК "Кришталеві озера" со значительной скидкой. Рыночная стоимость квартир превышала 15 млн. грн. В то же время в фонд финансирования строительства внесли чуть более 900 тыс. грн.

Сторона обвинения утверждает, что Чернышев и связанные с ним лица извлекли выгоду в 14,5 млн грн.

Читайте также: НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышова от должности

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: НАБУ сообщило о подозрении в коррупции вице-премьеру Чернышеву

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Бідося. Він навіть виглядає ущербним. 😁 Ну як такій людині не дати знижочку?
показать весь комментарий
27.06.2025 10:10 Ответить
+9
А в мене знижка в АТБ! Дякую Потужному!
показать весь комментарий
27.06.2025 10:14 Ответить
+6
Працівницею пенетральної служби)
показать весь комментарий
27.06.2025 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідося. Він навіть виглядає ущербним. 😁 Ну як такій людині не дати знижочку?
показать весь комментарий
27.06.2025 10:10 Ответить
Дякую всім грантоїдам реформаторам, потужним борцям з коруцією, як то радіна та желєзняк партії «голос», дякую шабуніну з його ЦПК, а також ********** радам та радом всеможливих доброчесностей, а також маякам МВФ по вимозі все тогож невтомного пінчуківського прихвостня желєзняка, найактивнішого члена поховальної команди незалежності України, якими міжнародні єсперди і експердині обирають нам «найкращих» голів і найсвятіших антикорупційних органів, митниці, беб, вакс(а по суті маток по взрощуванню рясних асходів корупції і її проникнення у всі сфери нашого життя). Кривос не підвів їх очікувань. Свята людина як і сам чернишов і іже з ним.
Всі хотіли реформ від фріків. Ось їх результат! Поки желєзняки та шабуніни не дожеруть державне управління до трухи, поки ми остаточно не заплутаємось в корінні джунглів корупції, ці потвори не зупиняться, за жодних обставин.
В статі чомусь поза словом «прокурори» сором'язливо, як дівчина на виданні, не вказали, що це прокурор САП, ще одного потужного органу боротьби з корупцією склад яких обрали громадськи ради доброчесності😂😂😂 та міжнародні есперди під шаленим тиском желєзняка шабуніна обати того кого вони самі визначили.
Дякую! Су...и!
показать весь комментарий
27.06.2025 10:55 Ответить
Марина Медведєва була працівницею патронатної служби Чернишова у Мінрегіону

Ого. У них навіть свої штатні ескортниці були. 😁
показать весь комментарий
27.06.2025 10:12 Ответить
Працівницею пенетральної служби)
показать весь комментарий
27.06.2025 10:15 Ответить
Угу...Де головний пенетратор-сам носатий шеф.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:48 Ответить
А шо такоє? У чувака є дисконтна картка.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:13 Ответить
А в мене знижка в АТБ! Дякую Потужному!
показать весь комментарий
27.06.2025 10:14 Ответить
А що не так? Має бути справедливість. Вам дають можливість піти на нуль, мати 120 тисяч на місяць і купити квартиру. А ці люди на нуль не можуть - вони жінки або заброньовані. То їм шо через це без квартири лишатися?
показать весь комментарий
27.06.2025 10:17 Ответить
Той же самий Гусаков, тільки з Будинку Уояду від шмигаля!!
Стефанішина з Верещучка, можуть, і на поруки його взяти…
Сам то він, немічний і зкалічений, грошима на посаді…!?!?
Портновські вертухаї, мабуть, уже і гроші ділять, за «мусолення справи»??
показать весь комментарий
27.06.2025 10:24 Ответить
ось навіщо нам ГП!!!

Щоб брехати й брехати
показать весь комментарий
27.06.2025 10:25 Ответить
свята людина з команди нових зєльоних ліц
показать весь комментарий
27.06.2025 10:26 Ответить
Як поетично і надихаюче звучить "придбання квартир" для звичайного громадянина.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:30 Ответить
Скажіть дякую, що це не оформив як подарунок. Якщо перевірки провести серед держслужбовців то він буде один з найчесніших
показать весь комментарий
27.06.2025 10:33 Ответить
Українцям фантастично повезло.
На чолі усіх цих призначенців, серед яких повно нікчем, мародерів, крадіїв, зрадників, українофобів, ухилянтів-втікачів
стоїть кристально чистий політик.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:35 Ответить
До того ж-найдосвідченіший.Мазл тов,українці.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:54 Ответить
корупція як воші.
можна чухатися а можна помитися.
ми продовжуємо чухатися.
показать весь комментарий
27.06.2025 10:39 Ответить
Українці ще довго будуть чухатись
Анекдот:
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!
показать весь комментарий
27.06.2025 10:46 Ответить
Кандидат в місця не дуже далекі - чи сповзне?
показать весь комментарий
27.06.2025 10:50 Ответить
Это же надо такое счастье, как покупают квартиры, дома, землю, машины с парко местами, то дёшево, а как продают, то дорого. Такой талант пропадает в отделе снабжения и продажи!!!!🤡🤪🥳🤣
показать весь комментарий
27.06.2025 11:23 Ответить
А вы думаете почему квартиры такие дорогие?! Потому шо мы должны оплатить все эти квартиры "чернышовых"!!!😳
показать весь комментарий
27.06.2025 11:29 Ответить
А потом эти квартиры продаются и деньги в карман, чистый доход!!
показать весь комментарий
27.06.2025 11:32 Ответить
А при якому президенті не було крадіїв?Пам'ятаю ,коли Кучма вперше став президентом він показував будинок на 6сотках,розказуючи що він директор "Південмаша" ось що заробив.Потім він став паханом олігархату,"жиром"обріс.Так і ЗЕлені потвори такі ж самі.Під час війни крадуть ще більше чим до неї
показать весь комментарий
27.06.2025 11:34 Ответить
 
 