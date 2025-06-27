Чернышов получил скидку на покупку квартир на сумму более 14 млн грн, - прокурор

Вице-премьер Алексей Чернышов получил скидку на приобретение квартир.

Об этом во время судебного заседания заявил прокурор, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, Чернышов получил скидку на приобретение инвестиционных объектов как для себя, так и для третьих лиц от ООО "Ситигазсервис". Скидка составляет 14,5 млн грн.

"С целью конспирации Чернышов определил, что лицами, на которых будут оформлены договоры, фактически которые получат квартиры по скидке, будут Дроботи Анна, Юлия Марчук и Малашко Святослав. Чернышов привлек к организации оформления этих квартир свою советницу Марину Медведеву", - сказал он.

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Марина Медведева была сотрудницей патронатной службы Чернышова в Минрегионе, после этого работала с ним в "Нафтогазе" и была его личной помощницей.

Во время обысков у Медведевой у нее изъяли документы, в которых есть списки квартир, которые должны получить в дальнейшем вышеупомянутые лица. Также проводилось НСРД в отношении Медведевой.

Также, отметил прокурор, 2 сентября 2021 года он получил незаконную выгоду в виде раритетной книги "Собрание сочинений Сковороды" стоимостью более 36 тыс. грн.

По данным прокурора, Чернышев и связанные с ним лица получили 8 квартир в ЖК "Кришталеві озера" со значительной скидкой. Рыночная стоимость квартир превышала 15 млн. грн. В то же время в фонд финансирования строительства внесли чуть более 900 тыс. грн.

Сторона обвинения утверждает, что Чернышев и связанные с ним лица извлекли выгоду в 14,5 млн грн.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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