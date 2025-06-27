НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышова от должности

НАБУ и САП просят меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышова в виде залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также антикоррупционные органы обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении Чернышова от должности.

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Кроме этого, САП также требует возложения на него следующих обязанностей:



- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- носить электронное средство контроля.

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"Заметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.



В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую", - добавили там.

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Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

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13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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