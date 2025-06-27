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Новости Дело Чернышова
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НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышова от должности

Дело Чернышова. Что просят НАБУ и ВАКС

НАБУ и САП просят меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышова в виде залога в размере 120 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также антикоррупционные органы обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении Чернышова от должности.

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Кроме этого, САП также требует возложения на него следующих обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- носить электронное средство контроля.

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"Заметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую", - добавили там.

Читайте: ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Чернышева 27 июня

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

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13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Автор: 

НАБУ (4240) САП (2082) Чернышов Алексей (168)


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Топ комментарии
+23
На кума намагаються наїхати, демони

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27.06.2025 08:41 Ответить
+10
Нормально, вкрав у платників податків на сотні мільйони , а застава на 120 млн! Це що то за клоунада! Але лохотрат буде казати, що то пєрємога!
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27.06.2025 08:42 Ответить
+9
Серед посадовців від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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27.06.2025 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
НАБУ та САП лягли і просять
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27.06.2025 08:38 Ответить
Максимум-тихо в ліс піде
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27.06.2025 08:39 Ответить
На кума намагаються наїхати, демони

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27.06.2025 08:41 Ответить
Еврейська молода команда знов наіпала українців
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27.06.2025 10:26 Ответить
О лапшу вішав!!!!
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27.06.2025 10:49 Ответить
Нормально, вкрав у платників податків на сотні мільйони , а застава на 120 млн! Це що то за клоунада! Але лохотрат буде казати, що то пєрємога!
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27.06.2025 08:42 Ответить
Десятую часть от десятины левиты, в свою очередь, отчисляли на содержание первосвященника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB Чис. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0#18:21 18:21-32). Десятину натурой дозволялось заменять и деньгами для удобства в пути и на месте купить замену десятины, чтобы натурой нести в храм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Втор. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5#14:24 14:24-26).
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27.06.2025 09:55 Ответить
Десятина від власного прибутку, а тут крадуть в народа , але не дивно, що себе малюють в образах цезаря, наполєона, чи росіянських гаспадінів!
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27.06.2025 10:12 Ответить
Ну так ці підари считають прибутком усе,що змогли вкрасти.Ну і ще "первосвященнику" не забувають в ОПу занести.
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27.06.2025 10:42 Ответить
Особливо тяжкий злочин! Збитків майже на лярд.
НАБУ навіть не просить утримання під вартою!!!
І де клопотання про накладення арешту на майно?!

США, Європа!
Дайте нам грошиків! А ми з кумами їх припаркуємо і займемося імітацією боротьби з корупцією.
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27.06.2025 08:43 Ответить
Яке відсторонення? В нього ще одна "командировка" на носі...З кінцями.
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27.06.2025 08:47 Ответить
Ніс у цього Дуремара довгий, "командіровок" багато влізе.
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27.06.2025 08:59 Ответить
справа чернишова дістанеться у спадок наступноу генеральному прокурору. Буде як із справою голови АМКУ, там вже менше року залишилось, і справу закриють по терміну давнини.
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27.06.2025 08:47 Ответить
Нелюди!😢
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27.06.2025 08:51 Ответить
що значить - "просять"?

довбана країна
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27.06.2025 08:54 Ответить
Не плутайте країну і державу
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27.06.2025 09:10 Ответить
згоден
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27.06.2025 09:15 Ответить
І відправити послом в якусь Мумбу-юмбу...
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27.06.2025 08:55 Ответить
Серед посадовців від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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27.06.2025 08:55 Ответить
А довгоносики просяться "тихенько в ліс"...
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27.06.2025 08:59 Ответить
Клав він і на НАБУ та САП, якщо ОП є кришею.
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27.06.2025 09:00 Ответить
Це військових треба у клітці маринувати за будь-якою підозрою.

А поважному міністру Зеленського штраф та ай-яй-яй.
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27.06.2025 09:02 Ответить
І шось з носом тра робити!
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27.06.2025 09:02 Ответить
Посадити разом з власником
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27.06.2025 09:11 Ответить
Тут, як мінімум, потрібно відсторонювати і мигаля, і тих, хто мав затримати чернишова після оголошення підозри!
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27.06.2025 09:03 Ответить
Нікуя тому маланцю не буде. У нього дах в опі. Якби йому не дали гарантій, той поц не повернувся би в Україну
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27.06.2025 09:11 Ответить
Тихесенько піде в ліс (за границю).... Ще й вікно спеціально створять....На границі.
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27.06.2025 09:13 Ответить
Бо Безбар'єрність!
"За підтримки першої леді Олени Зеленської"...
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27.06.2025 09:14 Ответить
Якщо цей чернишов порушив законодавство, чому його не арештували, чому ПРОСЯТЬ відсторонення? Він не такий як усі?
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27.06.2025 09:14 Ответить
Ось так. А пересічного за крадіжку старого велосипеда - зразу на тюрму.
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27.06.2025 09:28 Ответить
Посадити на швабру та освітити у інтернеті,хай світ знає героїв України.
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27.06.2025 09:34 Ответить
Ще треба МОЗ у вʼязницю
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська
ФРОНТОВІ МЕДИКИ ПРОСЯТЬ РОЗГОЛОСУ

Відбувалася нарада за участі МОЗ з проблем купівлі та вживання синтетичного опіоїдного препарату https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=*NK-R #НАЛБУФІН .

На нараді військові лікарі, начмеди бригад , представники ДОЗ МОУ переконували МОЗ або заборонити в аптечних мережах продажі , бо препарат сумнівної якості . Або хоча б внести в перелік наркотичних засобів до таблиць контрольованих речовин згідно з постановою КМУ № 770 . Надбагато поранених військових борються з залежністю від цього препарату

Виявилося , ГОЛОВНИМИ ЛОБІСТАМИ продажі НАЛБУФІНУ по електронним рецептам , а в прифронтових зонах паперовим ( тобто фактично вільний продаж ) стали НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ЄВГЕН ГОНЧАР І ДЕРЖЛІКСЛУЖБА .

За інформацією експертів новий заступник міністр давно працює в МОЗ , ні заради пацієнтів , виключно на систему. Його цинізм зашкалює.

Намагався пояснювати , що налбуфін потрібен в прифронтових зонах , бо знеболюються онкохворі цивільні ,ЦЕ БРЕХНЯ
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27.06.2025 09:39 Ответить
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27.06.2025 09:41 Ответить
Нізя відсторонювати, хіба не знають, що це кум Зеленського? Краще вже нагородити якимось орденом і запустити його портрети для вишивання бісером, нарід 73% вже готовий його вишивати, бо один Лідор абдристович, якого вишивали втік, а "святе" місце пустим не буває. наріду потрібен герой.
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27.06.2025 09:47 Ответить
Без мін'єду України не існуватиме, бо роз'єднається. Ніяк ніззя.
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27.06.2025 09:48 Ответить
Треба визнати НАБУ і САП іноземними агентами, які розповсюджують вороже іпсо. І Порошенко заарештувати. Превентивно
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27.06.2025 09:53 Ответить
Мінус ще один потужний менеджер ЗЕленського.Скільки ж у нього залишилось?Єрмак за всіх справиться.Взагалі вони всі "Слуги" такі.Думаю,що і "Найдосвідченіший" нічим не відрізняється Одним словом ШОБЛО.ДУМАЙ-ТЕ!
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27.06.2025 10:27 Ответить
Жиди не потонуть. Зелений поплавок витягне. Два яневтіка. Щоб ви вже виздихали, сволоти!
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27.06.2025 10:51 Ответить
Фігею... Чувак закрався до такої наглості, що це вже стало видно всім. Але зельоне шобло його залишало на посаді, і нічого не збиралось робити. А от їх просять, ну хоч відсторонитиь його на якийсь час
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27.06.2025 10:52 Ответить
 
 