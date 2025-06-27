НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышова от должности
НАБУ и САП просят меру пресечения для вице-премьера Алексея Чернышова в виде залога в размере 120 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Также антикоррупционные органы обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении Чернышова от должности.
Кроме этого, САП также требует возложения на него следующих обязанностей:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- носить электронное средство контроля.
"Заметим, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую", - добавили там.
Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?
На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.
13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.
На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.
По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
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НАБУ навіть не просить утримання під вартою!!!
І де клопотання про накладення арешту на майно?!
США, Європа!
Дайте нам грошиків! А ми з кумами їх припаркуємо і займемося імітацією боротьби з корупцією.
довбана країна
А поважному міністру Зеленського штраф та ай-яй-яй.
"За підтримки першої леді Олени Зеленської"...
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ФРОНТОВІ МЕДИКИ ПРОСЯТЬ РОЗГОЛОСУ
Відбувалася нарада за участі МОЗ з проблем купівлі та вживання синтетичного опіоїдного препарату https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=*NK-R #НАЛБУФІН .
На нараді військові лікарі, начмеди бригад , представники ДОЗ МОУ переконували МОЗ або заборонити в аптечних мережах продажі , бо препарат сумнівної якості . Або хоча б внести в перелік наркотичних засобів до таблиць контрольованих речовин згідно з постановою КМУ № 770 . Надбагато поранених військових борються з залежністю від цього препарату
Виявилося , ГОЛОВНИМИ ЛОБІСТАМИ продажі НАЛБУФІНУ по електронним рецептам , а в прифронтових зонах паперовим ( тобто фактично вільний продаж ) стали НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ЄВГЕН ГОНЧАР І ДЕРЖЛІКСЛУЖБА .
За інформацією експертів новий заступник міністр давно працює в МОЗ , ні заради пацієнтів , виключно на систему. Його цинізм зашкалює.
Намагався пояснювати , що налбуфін потрібен в прифронтових зонах , бо знеболюються онкохворі цивільні ,ЦЕ БРЕХНЯ