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Новини Справа Чернишова
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НАБУ та САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади

Справа Чернишова. Що просять НАБУ та ВАКС

НАБУ та САП просять запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також антикорупційні органи звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади.

Дивіться: Ткач про підозри підлеглим Чернишова: Розгортається черговий антикорупційний серіал, а віцепрем’єр у Чехії. Це відрядження чи втеча? ВIДЕО

Окрім цього, САП також вимагає покладення на нього таких обов’язків:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- носити електронний засіб контролю.

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"Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий", - додали там.

Читайте: ВАКС розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Чернишова 27 червня

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

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13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Автор: 

НАБУ (5111) САП (2247) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+20
На кума намагаються наїхати, демони

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27.06.2025 08:41 Відповісти
+9
Серед посадовців від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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27.06.2025 08:55 Відповісти
+8
Нормально, вкрав у платників податків на сотні мільйони , а застава на 120 млн! Це що то за клоунада! Але лохотрат буде казати, що то пєрємога!
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27.06.2025 08:42 Відповісти
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НАБУ та САП лягли і просять
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27.06.2025 08:38 Відповісти
Максимум-тихо в ліс піде
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27.06.2025 08:39 Відповісти
На кума намагаються наїхати, демони

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27.06.2025 08:41 Відповісти
Еврейська молода команда знов наіпала українців
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27.06.2025 10:26 Відповісти
О лапшу вішав!!!!
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27.06.2025 10:49 Відповісти
Нормально, вкрав у платників податків на сотні мільйони , а застава на 120 млн! Це що то за клоунада! Але лохотрат буде казати, що то пєрємога!
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27.06.2025 08:42 Відповісти
Десятую часть от десятины левиты, в свою очередь, отчисляли на содержание первосвященника (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB Чис. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0#18:21 18:21-32). Десятину натурой дозволялось заменять и деньгами для удобства в пути и на месте купить замену десятины, чтобы натурой нести в храм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Втор. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5#14:24 14:24-26).
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27.06.2025 09:55 Відповісти
Десятина від власного прибутку, а тут крадуть в народа , але не дивно, що себе малюють в образах цезаря, наполєона, чи росіянських гаспадінів!
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27.06.2025 10:12 Відповісти
Ну так ці підари считають прибутком усе,що змогли вкрасти.Ну і ще "первосвященнику" не забувають в ОПу занести.
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27.06.2025 10:42 Відповісти
Особливо тяжкий злочин! Збитків майже на лярд.
НАБУ навіть не просить утримання під вартою!!!
І де клопотання про накладення арешту на майно?!

США, Європа!
Дайте нам грошиків! А ми з кумами їх припаркуємо і займемося імітацією боротьби з корупцією.
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27.06.2025 08:43 Відповісти
Яке відсторонення? В нього ще одна "командировка" на носі...З кінцями.
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27.06.2025 08:47 Відповісти
Ніс у цього Дуремара довгий, "командіровок" багато влізе.
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27.06.2025 08:59 Відповісти
справа чернишова дістанеться у спадок наступноу генеральному прокурору. Буде як із справою голови АМКУ, там вже менше року залишилось, і справу закриють по терміну давнини.
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27.06.2025 08:47 Відповісти
Нелюди!😢
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27.06.2025 08:51 Відповісти
що значить - "просять"?

довбана країна
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27.06.2025 08:54 Відповісти
Не плутайте країну і державу
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27.06.2025 09:10 Відповісти
згоден
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27.06.2025 09:15 Відповісти
І відправити послом в якусь Мумбу-юмбу...
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27.06.2025 08:55 Відповісти
Серед посадовців від «слуг з городу» - корупціонер кожен п'ятий, як і чотири попередні !

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27.06.2025 08:55 Відповісти
А довгоносики просяться "тихенько в ліс"...
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27.06.2025 08:59 Відповісти
Клав він і на НАБУ та САП, якщо ОП є кришею.
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27.06.2025 09:00 Відповісти
Це військових треба у клітці маринувати за будь-якою підозрою.

А поважному міністру Зеленського штраф та ай-яй-яй.
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27.06.2025 09:02 Відповісти
І шось з носом тра робити!
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27.06.2025 09:02 Відповісти
Посадити разом з власником
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27.06.2025 09:11 Відповісти
Тут, як мінімум, потрібно відсторонювати і мигаля, і тих, хто мав затримати чернишова після оголошення підозри!
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27.06.2025 09:03 Відповісти
Нікуя тому маланцю не буде. У нього дах в опі. Якби йому не дали гарантій, той поц не повернувся би в Україну
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27.06.2025 09:11 Відповісти
Тихесенько піде в ліс (за границю).... Ще й вікно спеціально створять....На границі.
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27.06.2025 09:13 Відповісти
Бо Безбар'єрність!
"За підтримки першої леді Олени Зеленської"...
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27.06.2025 09:14 Відповісти
Якщо цей чернишов порушив законодавство, чому його не арештували, чому ПРОСЯТЬ відсторонення? Він не такий як усі?
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27.06.2025 09:14 Відповісти
Ось так. А пересічного за крадіжку старого велосипеда - зразу на тюрму.
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27.06.2025 09:28 Відповісти
Посадити на швабру та освітити у інтернеті,хай світ знає героїв України.
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27.06.2025 09:34 Відповісти
Ще треба МОЗ у вʼязницю
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська
ФРОНТОВІ МЕДИКИ ПРОСЯТЬ РОЗГОЛОСУ

Відбувалася нарада за участі МОЗ з проблем купівлі та вживання синтетичного опіоїдного препарату https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=*NK-R #НАЛБУФІН .

На нараді військові лікарі, начмеди бригад , представники ДОЗ МОУ переконували МОЗ або заборонити в аптечних мережах продажі , бо препарат сумнівної якості . Або хоча б внести в перелік наркотичних засобів до таблиць контрольованих речовин згідно з постановою КМУ № 770 . Надбагато поранених військових борються з залежністю від цього препарату

Виявилося , ГОЛОВНИМИ ЛОБІСТАМИ продажі НАЛБУФІНУ по електронним рецептам , а в прифронтових зонах паперовим ( тобто фактично вільний продаж ) стали НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ЄВГЕН ГОНЧАР І ДЕРЖЛІКСЛУЖБА .

За інформацією експертів новий заступник міністр давно працює в МОЗ , ні заради пацієнтів , виключно на систему. Його цинізм зашкалює.

Намагався пояснювати , що налбуфін потрібен в прифронтових зонах , бо знеболюються онкохворі цивільні ,ЦЕ БРЕХНЯ
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27.06.2025 09:39 Відповісти
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27.06.2025 09:41 Відповісти
Нізя відсторонювати, хіба не знають, що це кум Зеленського? Краще вже нагородити якимось орденом і запустити його портрети для вишивання бісером, нарід 73% вже готовий його вишивати, бо один Лідор абдристович, якого вишивали втік, а "святе" місце пустим не буває. наріду потрібен герой.
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27.06.2025 09:47 Відповісти
Без мін'єду України не існуватиме, бо роз'єднається. Ніяк ніззя.
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27.06.2025 09:48 Відповісти
Треба визнати НАБУ і САП іноземними агентами, які розповсюджують вороже іпсо. І Порошенко заарештувати. Превентивно
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27.06.2025 09:53 Відповісти
Мінус ще один потужний менеджер ЗЕленського.Скільки ж у нього залишилось?Єрмак за всіх справиться.Взагалі вони всі "Слуги" такі.Думаю,що і "Найдосвідченіший" нічим не відрізняється Одним словом ШОБЛО.ДУМАЙ-ТЕ!
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27.06.2025 10:27 Відповісти
 
 