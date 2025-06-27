НАБУ та САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади
НАБУ та САП просять запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також антикорупційні органи звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади.
Окрім цього, САП також вимагає покладення на нього таких обов’язків:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- носити електронний засіб контролю.
"Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.
У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий", - додали там.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
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НАБУ навіть не просить утримання під вартою!!!
І де клопотання про накладення арешту на майно?!
США, Європа!
Дайте нам грошиків! А ми з кумами їх припаркуємо і займемося імітацією боротьби з корупцією.
довбана країна
А поважному міністру Зеленського штраф та ай-яй-яй.
"За підтримки першої леді Олени Зеленської"...
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ФРОНТОВІ МЕДИКИ ПРОСЯТЬ РОЗГОЛОСУ
Відбувалася нарада за участі МОЗ з проблем купівлі та вживання синтетичного опіоїдного препарату https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%BD?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUfRaCzRBRH7DIw7tECdjTJjnAjsbRPPhqVQ6V4n3zW2nyIds79V3AkHmfaXY5ORc-jVMij9Ot6nsiUTktTnrMRZZ-MCcXeWXFUAnt49EsTBYjPpqzyBrDXTH169q60tI_eE9ldYslREyCoDzYjVjB0gJfjhrAZtJ-Y52TOgFBkt8shOsw7MSNzLbwNmk40rImCE2vpyuOL00ps0dwy5lCn&__tn__=*NK-R #НАЛБУФІН .
На нараді військові лікарі, начмеди бригад , представники ДОЗ МОУ переконували МОЗ або заборонити в аптечних мережах продажі , бо препарат сумнівної якості . Або хоча б внести в перелік наркотичних засобів до таблиць контрольованих речовин згідно з постановою КМУ № 770 . Надбагато поранених військових борються з залежністю від цього препарату
Виявилося , ГОЛОВНИМИ ЛОБІСТАМИ продажі НАЛБУФІНУ по електронним рецептам , а в прифронтових зонах паперовим ( тобто фактично вільний продаж ) стали НОВИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ ЄВГЕН ГОНЧАР І ДЕРЖЛІКСЛУЖБА .
За інформацією експертів новий заступник міністр давно працює в МОЗ , ні заради пацієнтів , виключно на систему. Його цинізм зашкалює.
Намагався пояснювати , що налбуфін потрібен в прифронтових зонах , бо знеболюються онкохворі цивільні ,ЦЕ БРЕХНЯ