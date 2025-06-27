НАБУ та САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади

НАБУ та САП просять запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також антикорупційні органи звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення Чернишова від посади.

Дивіться: Ткач про підозри підлеглим Чернишова: Розгортається черговий антикорупційний серіал, а віцепрем’єр у Чехії. Це відрядження чи втеча? ВIДЕО

Окрім цього, САП також вимагає покладення на нього таких обов’язків:



- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- носити електронний засіб контролю.

Читайте також: Родина Чернишова виїхала з України,- ЗМІ

"Зауважимо, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках. Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.



У разі визначення судом указаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави впродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий", - додали там.

Читайте: ВАКС розгляне клопотання щодо запобіжного заходу для Чернишова 27 червня

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Корупція у Мінрегіоні: Прокуратура проситиме відпустити Чернишова під заставу у 120 мільйонів

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте також: Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну