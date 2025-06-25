БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відрядження Чернишова Справа Чернишова
543 6

Корупція у Мінрегіоні: Прокуратура проситиме відпустити Чернишова під заставу у 120 мільйонів

Прокуратура проситиме для Чернишова заставу у 120 мільйонів гривень

Обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначити запобіжний захід для віцепрем’єр-міністра - міністру національної єдності Олексія Чернишова у вигляді застави в 120 млн грн без арешту.

Про це прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко розповів журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

Він припустив, що скорше за все застава буде внесена.

Як повідомлялося, раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову? 

Автор: 

НАБУ (1553) застава (286) САП (273) ВАКС Антикорупційний суд (765) Чернишов Олексій (120)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це точно?
Це вже рішення нового Генпрокурора?
Чи мова йде про очільника САП?
Якщо перше,то це явно в розріз заві нового очільника ОГП, і я в це не вірю.
Якщо друге, то так це в дусі САП його очільника і в дусі всіх інших «борців» з корупцією включно с ВАКС, який є по суті судом по відмиванню вкраденого бабла і спасіню корупціонерів.
показати весь коментар
25.06.2025 14:15 Відповісти
Прокуратура має добиватись арешту та максимального покарання для злочинців,а не підробляти адвокатами та просити відпустити під заставу, чернишов тому і повернувся що свого прокурора поставили,покидьки.
показати весь коментар
25.06.2025 14:16 Відповісти
Так. Але не для того делєзняк, радіна, шабунін, гетьманцев та ними благословлені «міжнародники» наплодили купу органів по боротьбі, начебто, з корупцією, пожираючі мільярди гривень на своє утримання. Тому і саме тому, ця реформо робилась з єдиною метою - відмивання краденого бабла і ворюг через судові рішення ВАКС, аби потім накрадено становилось легальним і вільно без проблем розміщувалось в іноземних банках.
показати весь коментар
25.06.2025 14:21 Відповісти
Таки САП завжди на захисті корупуіонерів. Жодного разу не звернули з цього шляху. Саме для цього желєзняк і інші шабуніни навіть через вимоги начебто МВФ добиоися повної автономії САП.
«Справа Олексія Чернишова розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). НАБУ та САП спільно проводять розслідування звинувачень у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. »
Тож і в цьому випадку саме сапівські прокурори не вимагають арешту Чернищова, за грабіж країни майже на МІЛЬЯРД грн.
показати весь коментар
25.06.2025 14:24 Відповісти
Прокуратура проситиме відпустити Чернишова. КРАПКА !!!
показати весь коментар
25.06.2025 15:00 Відповісти
Вкрав 1 млрд грн. - попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді.

Що потім? Будуть випускати с зони на засідання уряду?
показати весь коментар
25.06.2025 16:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 