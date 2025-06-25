Корупція у Мінрегіоні: Прокуратура проситиме відпустити Чернишова під заставу у 120 мільйонів
Обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначити запобіжний захід для віцепрем’єр-міністра - міністру національної єдності Олексія Чернишова у вигляді застави в 120 млн грн без арешту.
Про це прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко розповів журналістам, передає Інтерфакс-Україна.
Він припустив, що скорше за все застава буде внесена.
Як повідомлялося, раніше Чернишов попросив перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді, яке має відбутися в середу. ВАКС відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.
Нагадаємо, 23 червня НАБУ та САП повідомили чинному віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.
За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.
Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?
Раніше НАБУ повідомило про підозру у справі про цю корупційну оборудку в будівельній сфері п'яти особам.
Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали ексчлен правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.
Детальніше читайте у матеріалі: Одинадцять квартир в обмін на землю під забудову: За що оголосили підозру Чернишову?
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Це вже рішення нового Генпрокурора?
Чи мова йде про очільника САП?
Якщо перше,то це явно в розріз заві нового очільника ОГП, і я в це не вірю.
Якщо друге, то так це в дусі САП його очільника і в дусі всіх інших «борців» з корупцією включно с ВАКС, який є по суті судом по відмиванню вкраденого бабла і спасіню корупціонерів.
«Справа Олексія Чернишова розслідується Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). НАБУ та САП спільно проводять розслідування звинувачень у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. »
Тож і в цьому випадку саме сапівські прокурори не вимагають арешту Чернищова, за грабіж країни майже на МІЛЬЯРД грн.
Що потім? Будуть випускати с зони на засідання уряду?