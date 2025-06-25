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Новини
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Чернишов подав клопотання про перенесення засідання ВАКС, де йому обиратимуть запобіжний захід: віцепрем’єр має бути у Кабміні

Чернишов повернувся в Україну

Підозрюваний у корупції віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов 24 червня подав клопотання про перенесення судового засідання з обрання йому запобіжного заходу, яке було призначене на цю середу, 25 червня.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Чернишова, його клопотання обумовлено тим, що середа - це плановий день засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради, що передбачає його особисту участь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило віцепрем’єру Чернишову про підозру

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Нарешті вдома: Чернишов повідомив, що повернувся в Україну

Автор: 

Кабмін (14180) запобіжний захід (514) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+10
Хай той ВАКС почекає, у довгоносиків засідання...
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25.06.2025 11:02 Відповісти
+7
А шо, так можна?
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25.06.2025 11:00 Відповісти
+6
Ти ба який, мля, незамєнімий...
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25.06.2025 11:22 Відповісти
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А шо, так можна?
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25.06.2025 11:00 Відповісти
Можна, коли не встиг занести до початку засідання, але має твердий намір це зробити і в суді про це знають.
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25.06.2025 11:17 Відповісти
Хай той ВАКС почекає, у довгоносиків засідання...
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25.06.2025 11:02 Відповісти
А потом надо за клетчатой простынёй бежать, в одеяле сейчас жарко.
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25.06.2025 13:13 Відповісти
А нах йому вже Кабмін - якшо ВАКС хоче його взяти під білі рученьки?
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25.06.2025 11:03 Відповісти
Не наївсь , то не налижешся. Здавайся.
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25.06.2025 11:07 Відповісти
У країні мрій зеленського варто подавати клопотання про перенесення засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради в СІЗО.
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25.06.2025 11:20 Відповісти
Ти ба який, мля, незамєнімий...
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25.06.2025 11:22 Відповісти
какое еще судебное заседание?! идите накуй! занят я
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25.06.2025 11:45 Відповісти
Який такий суд? Треба підчистити документацію, знищити будь який компромат та винести торби з грошима з кабінету...
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25.06.2025 11:50 Відповісти
А от майно державне дерибанити часу досхочу...
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25.06.2025 12:02 Відповісти
- Я ще не все вкрав, тому перенесіть засідання.
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25.06.2025 12:09 Відповісти
Не клопотання про відставку, а про відкладення суду бо …. треба керувати 😂
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25.06.2025 12:18 Відповісти
Треба терміново доповнювати закон України "Про кабінет міністрів України" розділом: "Порядок виконання службових обов'язків членами і членкінями Кабміну, які знаходяться під санкціями, слідством або судом, в місцях попереднього ув'язнення та під час відбування призначеного судом покарання".
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25.06.2025 12:21 Відповісти
Такий трудоголік, й досі на свободі, це паплюже імідж бюрократів корупціонерів.
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25.06.2025 12:40 Відповісти
Брудний шакал. Огидна істота!
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25.06.2025 12:48 Відповісти
Морда,как и у всей зеленой шоблы,сзеленским и ермаком
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25.06.2025 12:51 Відповісти
Дуже, дуже кортить працювати. Ніколи по судам шастати.
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25.06.2025 12:54 Відповісти
 
 