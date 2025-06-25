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Чернышов подал ходатайство о переносе заседания ВАКС, где ему будут выбирать меру пресечения: вице-премьер должен быть в Кабмине

Чернышов вернулся в Украину

Подозреваемый в коррупции вице-премьер-министр Алексей Чернышов 24 июня подал ходатайство о переносе судебного заседания по избранию ему меры пресечения, которое было назначено на эту среду, 25 июня.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Чернышова, его ходатайство обусловлено тем, что среда - это плановый день заседания Кабинета Министров и Правительственного совещания, что предусматривает его личное участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило вице-премьеру Чернышеву о подозрении

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: Наконец-то дома: Чернышов сообщил, что вернулся в Украину

Автор: 

Кабмин (14041) мера пресечения (483) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+10
Хай той ВАКС почекає, у довгоносиків засідання...
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25.06.2025 11:02 Ответить
+7
А шо, так можна?
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25.06.2025 11:00 Ответить
+6
Ти ба який, мля, незамєнімий...
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25.06.2025 11:22 Ответить
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А шо, так можна?
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25.06.2025 11:00 Ответить
Можна, коли не встиг занести до початку засідання, але має твердий намір це зробити і в суді про це знають.
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25.06.2025 11:17 Ответить
Хай той ВАКС почекає, у довгоносиків засідання...
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25.06.2025 11:02 Ответить
А потом надо за клетчатой простынёй бежать, в одеяле сейчас жарко.
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25.06.2025 13:13 Ответить
А нах йому вже Кабмін - якшо ВАКС хоче його взяти під білі рученьки?
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25.06.2025 11:03 Ответить
Не наївсь , то не налижешся. Здавайся.
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25.06.2025 11:07 Ответить
У країні мрій зеленського варто подавати клопотання про перенесення засідання Кабінету Міністрів та Урядової наради в СІЗО.
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25.06.2025 11:20 Ответить
Ти ба який, мля, незамєнімий...
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25.06.2025 11:22 Ответить
какое еще судебное заседание?! идите накуй! занят я
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25.06.2025 11:45 Ответить
Який такий суд? Треба підчистити документацію, знищити будь який компромат та винести торби з грошима з кабінету...
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25.06.2025 11:50 Ответить
А от майно державне дерибанити часу досхочу...
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25.06.2025 12:02 Ответить
- Я ще не все вкрав, тому перенесіть засідання.
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25.06.2025 12:09 Ответить
Не клопотання про відставку, а про відкладення суду бо …. треба керувати 😂
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25.06.2025 12:18 Ответить
Треба терміново доповнювати закон України "Про кабінет міністрів України" розділом: "Порядок виконання службових обов'язків членами і членкінями Кабміну, які знаходяться під санкціями, слідством або судом, в місцях попереднього ув'язнення та під час відбування призначеного судом покарання".
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25.06.2025 12:21 Ответить
Такий трудоголік, й досі на свободі, це паплюже імідж бюрократів корупціонерів.
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25.06.2025 12:40 Ответить
Брудний шакал. Огидна істота!
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25.06.2025 12:48 Ответить
Морда,как и у всей зеленой шоблы,сзеленским и ермаком
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25.06.2025 12:51 Ответить
Дуже, дуже кортить працювати. Ніколи по судам шастати.
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25.06.2025 12:54 Ответить
 
 