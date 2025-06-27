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Новини Справа Чернишова
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Чернишов отримав знижку на придбання квартир у понад 14 млн грн, - прокурор

Справа Чернишова. В чому підозрюють віцепрем’єра

Віцепрем'єр Олексій Чернишов отримав знижку на придбання квартир.

Про це під час судового засідання заявив прокурор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Чернишов отримав знижку на придбання інвестиційних об'єктів як для себе, так і для третіх осіб від ТОВ "Сітігазсервіс". Знижка становить 14,5 млн грн.

"З метою конспірації Чернишов визначив, що особами, на яких буде оформлено договори, фактично які отримають квартири за знижкою, будуть Дробот Ганна, Юлія Марчук та Малашко Святослав. Чернишов залучив до організації оформлення цих квартир свою радницю Марину Медведєву", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: Суд третій місяць не може заочно арештувати скандальну підприємицю Глиняну, – ЦПК

Марина Медведєва була працівницею патронатної служби Чернишова у Мінрегіону, після цього працювала із ним у "Нафтогазі" та була його особистою помічницею.

Під час обшуків у Медведєвої у неї вилучили документи, в яких є списки квартир, які мають отримати в подальшому вищезгадані особи. Також проводилось НСРД щодо Медведєвої.

Також, зазначив прокурор, 2 вересня 2021 року він отримав незаконну вигоду у вигляді раритетної книги "Собрание сочинений Сковороды" вартістю понад 36 тис. грн.

За даними прокурора, Чернишов та пов'язані з ним особи отримали 8 квартир у ЖК "Кришталеві озера" зі значною знижкою. Ринкова вартість квартир перевищувала 15 млн грн. Водночас у фонд фінансування будівництва внесли трохи більше 900 тис. грн.

Сторона обвинувачення стверджує, що Чернишов та пов'язані з ним особи отримали вигоду у 14,5 млн грн.

Читайте: НАБУ наклало тимчасовий арешт на майно Чернишова, - захист

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: НАБУ повідомило про підозру в корупції віцепрем’єру Чернишову

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2000) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+12
Бідося. Він навіть виглядає ущербним. 😁 Ну як такій людині не дати знижочку?
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27.06.2025 10:10 Відповісти
+10
А в мене знижка в АТБ! Дякую Потужному!
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27.06.2025 10:14 Відповісти
+6
Працівницею пенетральної служби)
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27.06.2025 10:15 Відповісти
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Бідося. Він навіть виглядає ущербним. 😁 Ну як такій людині не дати знижочку?
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27.06.2025 10:10 Відповісти
Дякую всім грантоїдам реформаторам, потужним борцям з коруцією, як то радіна та желєзняк партії «голос», дякую шабуніну з його ЦПК, а також ********** радам та радом всеможливих доброчесностей, а також маякам МВФ по вимозі все тогож невтомного пінчуківського прихвостня желєзняка, найактивнішого члена поховальної команди незалежності України, якими міжнародні єсперди і експердині обирають нам «найкращих» голів і найсвятіших антикорупційних органів, митниці, беб, вакс(а по суті маток по взрощуванню рясних асходів корупції і її проникнення у всі сфери нашого життя). Кривос не підвів їх очікувань. Свята людина як і сам чернишов і іже з ним.
Всі хотіли реформ від фріків. Ось їх результат! Поки желєзняки та шабуніни не дожеруть державне управління до трухи, поки ми остаточно не заплутаємось в корінні джунглів корупції, ці потвори не зупиняться, за жодних обставин.
В статі чомусь поза словом «прокурори» сором'язливо, як дівчина на виданні, не вказали, що це прокурор САП, ще одного потужного органу боротьби з корупцією склад яких обрали громадськи ради доброчесності😂😂😂 та міжнародні есперди під шаленим тиском желєзняка шабуніна обати того кого вони самі визначили.
Дякую! Су...и!
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27.06.2025 10:55 Відповісти
Марина Медведєва була працівницею патронатної служби Чернишова у Мінрегіону

Ого. У них навіть свої штатні ескортниці були. 😁
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27.06.2025 10:12 Відповісти
Працівницею пенетральної служби)
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27.06.2025 10:15 Відповісти
Угу...Де головний пенетратор-сам носатий шеф.
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27.06.2025 10:48 Відповісти
А шо такоє? У чувака є дисконтна картка.
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27.06.2025 10:13 Відповісти
А в мене знижка в АТБ! Дякую Потужному!
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27.06.2025 10:14 Відповісти
А що не так? Має бути справедливість. Вам дають можливість піти на нуль, мати 120 тисяч на місяць і купити квартиру. А ці люди на нуль не можуть - вони жінки або заброньовані. То їм шо через це без квартири лишатися?
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27.06.2025 10:17 Відповісти
Той же самий Гусаков, тільки з Будинку Уояду від шмигаля!!
Стефанішина з Верещучка, можуть, і на поруки його взяти…
Сам то він, немічний і зкалічений, грошима на посаді…!?!?
Портновські вертухаї, мабуть, уже і гроші ділять, за «мусолення справи»??
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27.06.2025 10:24 Відповісти
ось навіщо нам ГП!!!

Щоб брехати й брехати
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27.06.2025 10:25 Відповісти
свята людина з команди нових зєльоних ліц
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27.06.2025 10:26 Відповісти
Як поетично і надихаюче звучить "придбання квартир" для звичайного громадянина.
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27.06.2025 10:30 Відповісти
Скажіть дякую, що це не оформив як подарунок. Якщо перевірки провести серед держслужбовців то він буде один з найчесніших
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27.06.2025 10:33 Відповісти
Українцям фантастично повезло.
На чолі усіх цих призначенців, серед яких повно нікчем, мародерів, крадіїв, зрадників, українофобів, ухилянтів-втікачів
стоїть кристально чистий політик.
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27.06.2025 10:35 Відповісти
До того ж-найдосвідченіший.Мазл тов,українці.
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27.06.2025 10:54 Відповісти
корупція як воші.
можна чухатися а можна помитися.
ми продовжуємо чухатися.
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27.06.2025 10:39 Відповісти
Українці ще довго будуть чухатись
Анекдот:
У Києві на Майдані поставили пам'ятник хлопчику, який не пісяє.
Питають: А чому він не пісяє?
- Це український хлопчик, він - терпить!
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27.06.2025 10:46 Відповісти
Кандидат в місця не дуже далекі - чи сповзне?
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27.06.2025 10:50 Відповісти
Это же надо такое счастье, как покупают квартиры, дома, землю, машины с парко местами, то дёшево, а как продают, то дорого. Такой талант пропадает в отделе снабжения и продажи!!!!🤡🤪🥳🤣
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27.06.2025 11:23 Відповісти
А вы думаете почему квартиры такие дорогие?! Потому шо мы должны оплатить все эти квартиры "чернышовых"!!!😳
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27.06.2025 11:29 Відповісти
А потом эти квартиры продаются и деньги в карман, чистый доход!!
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27.06.2025 11:32 Відповісти
А при якому президенті не було крадіїв?Пам'ятаю ,коли Кучма вперше став президентом він показував будинок на 6сотках,розказуючи що він директор "Південмаша" ось що заробив.Потім він став паханом олігархату,"жиром"обріс.Так і ЗЕлені потвори такі ж самі.Під час війни крадуть ще більше чим до неї
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27.06.2025 11:34 Відповісти
Крадії були. І крадії будуть завжди. Для того і є антикорупційні органи (теоретично у нормальній крайні), щоб їх ловити.

Питання у тому, що при ЗЄ це набуло таких маштабів, обсягів та нахабності, що навіть за Януковича так не крали.
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27.06.2025 16:02 Відповісти
А може він один з обраних!!!!!!!!!????????
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27.06.2025 16:15 Відповісти
 
 