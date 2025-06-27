Чернишов отримав знижку на придбання квартир у понад 14 млн грн, - прокурор

Віцепрем'єр Олексій Чернишов отримав знижку на придбання квартир.

Про це під час судового засідання заявив прокурор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Чернишов отримав знижку на придбання інвестиційних об'єктів як для себе, так і для третіх осіб від ТОВ "Сітігазсервіс". Знижка становить 14,5 млн грн.

"З метою конспірації Чернишов визначив, що особами, на яких буде оформлено договори, фактично які отримають квартири за знижкою, будуть Дробот Ганна, Юлія Марчук та Малашко Святослав. Чернишов залучив до організації оформлення цих квартир свою радницю Марину Медведєву", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: Суд третій місяць не може заочно арештувати скандальну підприємицю Глиняну, – ЦПК

Марина Медведєва була працівницею патронатної служби Чернишова у Мінрегіону, після цього працювала із ним у "Нафтогазі" та була його особистою помічницею.

Під час обшуків у Медведєвої у неї вилучили документи, в яких є списки квартир, які мають отримати в подальшому вищезгадані особи. Також проводилось НСРД щодо Медведєвої.

Також, зазначив прокурор, 2 вересня 2021 року він отримав незаконну вигоду у вигляді раритетної книги "Собрание сочинений Сковороды" вартістю понад 36 тис. грн.

За даними прокурора, Чернишов та пов'язані з ним особи отримали 8 квартир у ЖК "Кришталеві озера" зі значною знижкою. Ринкова вартість квартир перевищувала 15 млн грн. Водночас у фонд фінансування будівництва внесли трохи більше 900 тис. грн.

Сторона обвинувачення стверджує, що Чернишов та пов'язані з ним особи отримали вигоду у 14,5 млн грн.

Читайте: НАБУ наклало тимчасовий арешт на майно Чернишова, - захист

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: НАБУ повідомило про підозру в корупції віцепрем’єру Чернишову