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Новини Справа Чернишова
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НАБУ наклало тимчасовий арешт на майно Чернишова, - захист

Справа Чернишова. Майно віцепрем’єра арештували тимчасово

НАБУ наклало тимчасовий арешт на майно віцепрем'єра Олексія Чернишова.

Про це заявив його адвокат під час судового засідання, передає Цензор.НЕТ.

"Скоріш за все, за рішенням директора НАБУ було накладено тимчасовий арешт на майно Чернишова Олексія Михайловича. Зараз він не має можливості взагалі розпоряджатися банківським рахунком. Ухвала про арешт частково в нас є. Ми ініціювали питання, щоб нас викликали в судове засідання про розгляд цих клопотань, а також, щоб нам дали рішення директора про накладення арешту", - сказав він.

За словами захисника, в цьому вони також посилатимуться щодо розміру застави.

Читайте: НАБУ та САП просять ВАКС відсторонити Чернишова від посади

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Читайте: Співвласник "Квартал 95" Міндіч, який виїхав з України, планує зустріч із Чернишовим, - ЗМІ

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2000) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+6
Дуже страшно. Дали можливість все переоформити на інших, а тоді наклали арешт. А на самого Чернишова-кума Зеленського, немає арешту? І не буде, бо арешти можуть бути тільки по відношенню до генералів Марченко, Павловського, до директора заводу, що виготовляв катери, що виготовляв ракети..., а корупціоненрів, які заволоділи мільярдами - застава у пару копійок. Сміховисько. Фу!!!
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27.06.2025 09:43 Відповісти
+3
Цирк для зебілів розпочався.
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27.06.2025 09:40 Відповісти
+2
Гундосий його 6 років продвигав по посадах, мав пром'єр міністром зробити. А тепер такі поблажки - арештовувати не можна, з роботи звільнити теж. За що? Гарно в ОПу заносив чи особисто кумі Лєнці передавав?
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27.06.2025 09:48 Відповісти
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Огидне кацапське обличчя.
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27.06.2025 09:33 Відповісти
Моглиб і шаблею,хай порадіє, що поки так.
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27.06.2025 09:38 Відповісти
Цирк для зебілів розпочався.
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27.06.2025 09:40 Відповісти
Дуже страшно. Дали можливість все переоформити на інших, а тоді наклали арешт. А на самого Чернишова-кума Зеленського, немає арешту? І не буде, бо арешти можуть бути тільки по відношенню до генералів Марченко, Павловського, до директора заводу, що виготовляв катери, що виготовляв ракети..., а корупціоненрів, які заволоділи мільярдами - застава у пару копійок. Сміховисько. Фу!!!
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27.06.2025 09:43 Відповісти
Гундосий його 6 років продвигав по посадах, мав пром'єр міністром зробити. А тепер такі поблажки - арештовувати не можна, з роботи звільнити теж. За що? Гарно в ОПу заносив чи особисто кумі Лєнці передавав?
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27.06.2025 09:48 Відповісти
Шось забагато про цього Чернишова: це щоб ми на інших ваших не відволікалися?
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27.06.2025 09:52 Відповісти
НАБУ наклало... Звучить звичайно круто, коли НАБУ накладеє. Але варто подивитись на морду лиця Чернишова, на його кошерний ніс і стає ясно, хто і шо накого наклав...
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27.06.2025 09:53 Відповісти
Порушив Закон ? В буцегарню ! І ніяких "носатих мансів " тіхонічку в лєс
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27.06.2025 10:09 Відповісти
Перерахують і, можливо, допоможуть грабонути ще, бо може недотягує до клубу найбагатших мародерів. А якщо забагато, то звільнять з почестями після розрізання пирога.
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27.06.2025 10:35 Відповісти
Ключове слово "тимчасово" ?
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27.06.2025 10:38 Відповісти
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3560221

Стісняюсь спитать: а хто ж отих посадовців посадовив на топ посади? ... Шо? Шо ви кажете? Та нє, такого не може бути! Це кацапське іпсо! Вони самі на ці посади всілися!
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27.06.2025 10:43 Відповісти
Тимчасово шапітошний.
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27.06.2025 10:48 Відповісти
Видимість бурхливої діяльності , а в результаті -- ,,ВЕЛИКИЙ ПШИК".
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27.06.2025 10:53 Відповісти
Так у нього же НІЧОГО НЕМАЄ!
Все, як завжди, записано на жінку, сина, тещу, свекруху, ....
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27.06.2025 11:00 Відповісти
Шоу з довгоносиком...
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27.06.2025 11:59 Відповісти
 
 