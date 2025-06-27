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Новости Дело Чернышова
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НАБУ наложило временный арест на имущество Чернышова, - защита

Дело Чернышова. Имущество вице-премьера арестовали временно

НАБУ наложило временный арест на имущество вице-премьера Алексея Чернышова.

Об этом заявил его адвокат во время судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

"Скорее всего, по решению директора НАБУ был наложен временный арест на имущество Чернышова Алексея Михайловича. Сейчас он не имеет возможности вообще распоряжаться банковским счетом. Постановление об аресте частично у нас есть. Мы инициировали вопрос, чтобы нас вызвали в судебное заседание о рассмотрении этих ходатайств, а также, чтобы нам дали решение директора о наложении ареста", - сказал он.

По словам защитника, в этом они также будут ссылаться относительно размера залога.

Читайте: НАБУ и САП просят ВАКС отстранить Чернышова от должности

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте: Совладелец "Квартал 95" Миндич, который выехал из Украины, планирует встречу с Чернышовым, - СМИ

Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (168)


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Топ комментарии
+4
Дуже страшно. Дали можливість все переоформити на інших, а тоді наклали арешт. А на самого Чернишова-кума Зеленського, немає арешту? І не буде, бо арешти можуть бути тільки по відношенню до генералів Марченко, Павловського, до директора заводу, що виготовляв катери, що виготовляв ракети..., а корупціоненрів, які заволоділи мільярдами - застава у пару копійок. Сміховисько. Фу!!!
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27.06.2025 09:43 Ответить
+2
Цирк для зебілів розпочався.
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27.06.2025 09:40 Ответить
+1
Огидне кацапське обличчя.
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27.06.2025 09:33 Ответить
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Огидне кацапське обличчя.
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27.06.2025 09:33 Ответить
Моглиб і шаблею,хай порадіє, що поки так.
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27.06.2025 09:38 Ответить
Цирк для зебілів розпочався.
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27.06.2025 09:40 Ответить
Дуже страшно. Дали можливість все переоформити на інших, а тоді наклали арешт. А на самого Чернишова-кума Зеленського, немає арешту? І не буде, бо арешти можуть бути тільки по відношенню до генералів Марченко, Павловського, до директора заводу, що виготовляв катери, що виготовляв ракети..., а корупціоненрів, які заволоділи мільярдами - застава у пару копійок. Сміховисько. Фу!!!
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27.06.2025 09:43 Ответить
Гундосий його 6 років продвигав по посадах, мав пром'єр міністром зробити. А тепер такі поблажки - арештовувати не можна, з роботи звільнити теж. За що? Гарно в ОПу заносив чи особисто кумі Лєнці передавав?
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27.06.2025 09:48 Ответить
Шось забагато про цього Чернишова: це щоб ми на інших ваших не відволікалися?
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27.06.2025 09:52 Ответить
НАБУ наклало... Звучить звичайно круто, коли НАБУ накладеє. Але варто подивитись на морду лиця Чернишова, на його кошерний ніс і стає ясно, хто і шо накого наклав...
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27.06.2025 09:53 Ответить
Порушив Закон ? В буцегарню ! І ніяких "носатих мансів " тіхонічку в лєс
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27.06.2025 10:09 Ответить
Перерахують і, можливо, допоможуть грабонути ще, бо може недотягує до клубу найбагатших мародерів. А якщо забагато, то звільнять з почестями після розрізання пирога.
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27.06.2025 10:35 Ответить
Ключове слово "тимчасово" ?
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27.06.2025 10:38 Ответить
Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3560221

Стісняюсь спитать: а хто ж отих посадовців посадовив на топ посади? ... Шо? Шо ви кажете? Та нє, такого не може бути! Це кацапське іпсо! Вони самі на ці посади всілися!
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27.06.2025 10:43 Ответить
Тимчасово шапітошний.
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27.06.2025 10:48 Ответить
Видимість бурхливої діяльності , а в результаті -- ,,ВЕЛИКИЙ ПШИК".
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27.06.2025 10:53 Ответить
Так у нього же НІЧОГО НЕМАЄ!
Все, як завжди, записано на жінку, сина, тещу, свекруху, ....
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27.06.2025 11:00 Ответить
 
 