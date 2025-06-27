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Новости Дело Чернышова
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У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу в случае необходимости, - прокурор

Чернышову могут помочь выехать за границу. Что говорит прокурор

Сторона обвинения считает, что вице-премьер Алексей Чернышев может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорим о том, что имеются достаточные имущественные ресурсы у Чернышова, что указывает на то, что в случае, если он примет решение о сокрытии от органов досудебного расследования и суда, то проблем с этим у него не будет", - пояснил он.

Прокурор отметил, что у Чернышова есть заграничный и дипломатический паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Чернышова 27 июня

"Он постоянно выезжает за границу, в частности - в рабочие командировки, об этом сам подозреваемый заявил только что. Кроме того, будем говорить о наличии профессиональных и социальных связей со служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине. То есть господин Чернышов будучи министром и вице-премьером ... усматривается, что существуют у него связи в органах государственной власти, которые при необходимости смогут помочь ему пересечь государственную границу, если он, все же, решит скрываться от органов досудебного расследования. Как в пунктах пропуска, так и вне пунктов пропусков", - сказал он.

Также сторона обвинения отметила, что мать Чернышова и его сестра проживают во Франции. Это означает, что он имеет социальные связи и за пределами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чернышов получил скидку на покупку квартир на сумму более 14 млн грн, - прокурор

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1228) Чернышов Алексей (174)


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Топ комментарии
+15
чернишов повернувся, що б не підставляти зе!гніду. під гарантії свободи, звісно.
зараз все затихне і тихесенько піде у ліс.
схема відпрацьована!
до речі, ніхто б і не взнав, але ж якась клята журнашлюха рознюхала та спалила весь гешефт!
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27.06.2025 12:10 Ответить
+7
у нього завжди таке хитре ****, наче у нього не те шо в органах держвлади зв'зки є, а навіть і з самим президентом.
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27.06.2025 12:21 Ответить
+5
Сьодні бенефіс Чернишова!
Інших паскуд немає!
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27.06.2025 12:07 Ответить
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Сьодні бенефіс Чернишова!
Інших паскуд немає!
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27.06.2025 12:07 Ответить
чернишов повернувся, що б не підставляти зе!гніду. під гарантії свободи, звісно.
зараз все затихне і тихесенько піде у ліс.
схема відпрацьована!
до речі, ніхто б і не взнав, але ж якась клята журнашлюха рознюхала та спалила весь гешефт!
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27.06.2025 12:10 Ответить
Звісно, жінка з синочком і награбованим баблом виїхали за кордон і тільки тоді це чучело повернулось, там договорняк 100відсотково
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27.06.2025 12:37 Ответить
Не, ну а как вы хотите, чтобы у министра никаких звязкив не было?
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27.06.2025 12:14 Ответить
Яка ганьба? Чернишов стверджує, що це все наклеп та дискредитація. Суду не було.
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27.06.2025 12:41 Ответить
в такому разі...За такий наклеп і дескридетацію ...за те шо запятнали незапятнану ..криштально чисту честь чернишова---ЧЕРНИШОВ МАЄ ВИЗВАТИ ВСІ ПАКСВІЛЯНТІВ НА ДУЕЛЬ
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27.06.2025 12:46 Ответить
у нього завжди таке хитре ****, наче у нього не те шо в органах держвлади зв'зки є, а навіть і з самим президентом.
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27.06.2025 12:21 Ответить
Лєнка - ополченка, вона ж скумбрія по 8, це вам не хухри- мухри.. .,😂😂😂
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27.06.2025 12:34 Ответить
скумбрія - риба страшніша за акулу.
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27.06.2025 12:38 Ответить
а шо робить в прокуратурі такий переляканий імпатентно-інвалідний прокурор ???????
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27.06.2025 12:28 Ответить
В САП. Нагадати чиє воно дєтіще?
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27.06.2025 14:07 Ответить
Фактично звинуватили ЗЄкодло в кришуванні корупціонерів.
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27.06.2025 12:35 Ответить
Гундосик за потреби його і вивезе... як не як кум Лєнки. Такі в нас в державі непідсудні. Он брат Єрмака уникнув покарання, а ті хто дали свідчення вже мертві.
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27.06.2025 12:37 Ответить
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27.06.2025 12:42 Ответить
Та не може такого бути!! Це наклеп!! Кордони на замку, хлопці-прикордонники ненавидять ухилянтів, вони його ні за ща не випустять! При спробі виїхати, його затримають, відправлять в Самбірський ТЦК для уточнення даних! Слава Україні - ганьба ухилянтам, ууууу!!!!
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27.06.2025 12:57 Ответить
А він українець. Чи українець єврейського походження?
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27.06.2025 13:17 Ответить
Достали вы уже этим *********************** Вором!распять!!!
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27.06.2025 13:23 Ответить
 
 