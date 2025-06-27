У Чернышова есть связи в органах госвласти, которые помогут ему выехать за границу в случае необходимости, - прокурор

Сторона обвинения считает, что вице-премьер Алексей Чернышев может выехать за границу и скрываться от органов досудебного расследования.

Об этом во время заседания заявил прокурор САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорим о том, что имеются достаточные имущественные ресурсы у Чернышова, что указывает на то, что в случае, если он примет решение о сокрытии от органов досудебного расследования и суда, то проблем с этим у него не будет", - пояснил он.

Прокурор отметил, что у Чернышова есть заграничный и дипломатический паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Чернышова 27 июня

"Он постоянно выезжает за границу, в частности - в рабочие командировки, об этом сам подозреваемый заявил только что. Кроме того, будем говорить о наличии профессиональных и социальных связей со служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине. То есть господин Чернышов будучи министром и вице-премьером ... усматривается, что существуют у него связи в органах государственной власти, которые при необходимости смогут помочь ему пересечь государственную границу, если он, все же, решит скрываться от органов досудебного расследования. Как в пунктах пропуска, так и вне пунктов пропусков", - сказал он.

Также сторона обвинения отметила, что мать Чернышова и его сестра проживают во Франции. Это означает, что он имеет социальные связи и за пределами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чернышов получил скидку на покупку квартир на сумму более 14 млн грн, - прокурор

Что известно о коррупции в Минобновления во времена Чернышова?

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства и находится за границей.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ наложило временный арест на имущество Чернышова, - защита