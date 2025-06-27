У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор

Сторона обвинувачення вважає, що віцепрем'єр Олексій Чернишов може виїхати за кордон та переховуватися від органів досудового розслідування.

Про це під час засідання заявив прокурор САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоримо про те, що наявні достатні майнові ресурси у Чернишова, що вказує на те, що у разі, якщо він ухвалить рішення про переховування від органів досудового розслідування та суду, то проблем із у нього не буде", - пояснив він.

Прокурор зауважив, що у Чернишова є закордонний та дипломатичний паспорти.

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"Він постійно виїжджає за кордон, зокрема у робочі відрядження, про це сам підозрюваний заявив щойно. Крім того, говоритимемо про наявність професійних та соціальних зв'язків зі службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. Тобто пан Чернишов будучи міністром та віцепрем'єром ... вбачається, що існують у нього зв'язки в органах державної влади, які за необхідності зможуть допомогти йому перетнути державний кордон, якщо він все ж вирішить переховуватися від органів досудового розслідування. Як у пунктах пропуску, так і поза пунктами пропусків", - сказав він.

Також сторона обвинувачення зауважила, що мати Чернишова та його сестра проживають у Франції. Це означає, що він має соціальні зв'язки і за межами України.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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