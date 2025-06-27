Чернишову обрали запобіжний захід - застава 120 млн грн

ВАКС обрав запобіжний захід віцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Застосувати до Чернишова О.М. запобіжний захід у вигляді застави. Визначити Чернишову О.М. заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", - сказав суддя.

Термін дії обов'язків - до 27 серпня 2025 року.

Протягом 60 днів віцепрем'єр зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Під час засідання Чернишов заявив, що вважає повідомлену йому підозру такою, що не має під собою об'єктивних підстав.

Сторона обвинувачення вважає, що віцепрем'єр може виїхати за кордон та переховуватися від органів досудового розслідування.

Антикорупційні органи просили запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади.

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Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

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