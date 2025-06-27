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Новини Справа Чернишова
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Чернишову обрали запобіжний захід - застава 120 млн грн

Олексію Чернишову обрали запобіжний захід

ВАКС обрав запобіжний захід віцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Застосувати до Чернишова О.М. запобіжний захід у вигляді застави.  Визначити Чернишову О.М. заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", - сказав суддя.

Термін дії обов'язків - до 27 серпня 2025 року.

Протягом 60 днів віцепрем'єр зобов’язаний прибувати на вимогу, не залишати межі України, утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Під час засідання Чернишов заявив, що вважає повідомлену йому підозру такою, що не має під собою об'єктивних підстав.

Сторона обвинувачення вважає, що віцепрем'єр може виїхати за кордон та переховуватися від органів досудового розслідування.

Антикорупційні органи просили запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади.

Читайте: У Чернишова є зв’язки в органах держвлади, які допоможуть йому виїхати за кордон за потреби, - прокурор

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

Також читайте: Чернишов: Підозра мені не має об’єктивних підстав, жодних знижок на квартири не отримував

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2009) запобіжний захід (514) Чернишов Олексій (302)


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Топ коментарі
+20
Для цього треба вкрасти телефон. А люди, які крадуть мільйонами, споконвіку у нас рахуються успішними бізнесменами.
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27.06.2025 18:47 Відповісти
+12
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27.06.2025 19:37 Відповісти
+10
так вкрав же на мільярд!
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27.06.2025 18:43 Відповісти
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так вкрав же на мільярд!
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27.06.2025 18:43 Відповісти
А ще про Чернишова буде?
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27.06.2025 18:44 Відповісти
Будет обязательно. О том, как он пересек границу
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27.06.2025 18:51 Відповісти
" Хто його посадить, він же пам'ятник!..."...
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27.06.2025 18:44 Відповісти
він кум лєнки зеленськой . як можна посадити такого ..національного єднатєля..
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27.06.2025 19:37 Відповісти
шото он ленке носом щекотал
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27.06.2025 21:16 Відповісти
Як посадити-нема питань! Під цього носатого чорта ціле міністерство з штатом дармоїдів придумали.То чому б тюрму-санаторій не збудувати? До закінчення війни посидить відпочине,а там зенелохиабарани знову проголосують за квартальну шоблу-і амністія!
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27.06.2025 22:41 Відповісти
Знущаються, падлюки? Він має гнити до кінця днів своїх у вʼязниці!
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27.06.2025 18:44 Відповісти
Для цього треба вкрасти телефон. А люди, які крадуть мільйонами, споконвіку у нас рахуються успішними бізнесменами.
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27.06.2025 18:47 Відповісти
А может - сразу в Мадрид ?
Мадрид - хороший город!!!
Я его так полюбила с недавних пор...
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27.06.2025 18:50 Відповісти
А це далеко від Жмеринки?
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27.06.2025 19:01 Відповісти
Значить далеко.
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27.06.2025 19:12 Відповісти
Може й присадять - але посадити такого чмура?
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27.06.2025 18:50 Відповісти
Оце маже як Червинському. Тільки друзяка родини Zе Чернишов с14здив 1 мільярд тім самим вбиваючи солдата цівільних України, а Червинський служив та заїхищав народ України.
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27.06.2025 18:56 Відповісти
120 лямів? Це пару раз повечеряти....🤡🤡🤡
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27.06.2025 18:59 Відповісти
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27.06.2025 19:00 Відповісти
Дивіться які у них схеми ,на мільярди кидають Україну оббирають в 120 лямів і цивільний!
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27.06.2025 19:04 Відповісти
Оскільки суди тепер повністю Єрмаківські - то це ПРимітвивний збір на виборчу компанію сладкай парачкі . Все, що давав Єрмак заробити отаким Чернишовим , це він просто типу відкладав в кубишку на чорний день
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27.06.2025 19:26 Відповісти
Тобто вже навіть не арештовують?
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27.06.2025 19:06 Відповісти
ти чув про таке слово як МАФІЯ? загугли
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27.06.2025 19:28 Відповісти
3 міл бакосів, сміх, а скільки в нього нєдвіги за останні роки появилось тут і за кордоном, на його рідні?
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27.06.2025 19:09 Відповісти
Вже багато українців хочуть повернутись, якщо сам міністр воз'єднався...
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27.06.2025 19:10 Відповісти
Оце ідійоти73% наобирали собі "слуг" на чолі з Головним Слугою!

Весь Світ дивиться на ЗЕ-Україну та крутить пальцем у скроні.
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27.06.2025 19:21 Відповісти
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27.06.2025 19:37 Відповісти
Запобіжний засіб - цепок добрячій на ногу з ядром 80-100 кг. Замість електронного браслету...
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27.06.2025 19:38 Відповісти
До політики Чернишов працював у приватному бізнесі, а також концерні "АВЕК", засновником якого є впливовий харківський бізнесмен та політик Олександр Фельдман.
Y 2017 році Олексій Чернишов викупив частку в концерні, ставши керівним партнером і акціонером АВЕКа.

Фельдман - власник найбільшого у Харкові ринку «Барабашово».
У 2008 році став президентом «Українського єврейського комітету» - неурядової організації, до складу якої входять українські політики і бізнесмени, діяльність яких декларована, як зміцнення україно-ізраїльської дружби, захист прав євреїв в Україні і допомога Ізраїлю.
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27.06.2025 19:43 Відповісти
Я певен, що він заввиграшки зможе пояснити законне походження тих 120 млн.
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27.06.2025 19:45 Відповісти
Десятину верни. А далі як буде. Оце правосуддя куди там європейцям навчайтеся. Вкрав мільяд віддав 100муліків і все тіп топ
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27.06.2025 19:52 Відповісти
Генерал Драпатий подав у відставку тільки тому, що не добився виконання свого наказу. А тут цілий Міністр, національної єдности, не зупинив грубі порушення, і невинними очима дивиться в очі посполитим, і ні граму сорому, докорів сумління. І ми хочемо поваги у партнерів? Це ж не міністра проблема, це проблема правлячої партії. Соромно!
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27.06.2025 20:49 Відповісти
Жаби зелені
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27.06.2025 20:58 Відповісти
"Антикорупційні органи просили запобіжний захід для віцепрем'єра Олексія Чернишова у вигляді застави в розмірі 120 млн грн"

Немає такого запобіжного заходу згідно КПК. Є арешт, з можливістью внесення застави. Знову писаки з цензора позоряться.
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27.06.2025 21:12 Відповісти
Якщо повернувся, знач з тататоровим вже порішано ))
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27.06.2025 21:19 Відповісти
Чекайте... А хіба застава - це не альтернатива запобіжному заходу? І якщо так, то який запобіжний захід? Що йому зроблять, якщо він НЕ заплатить заставу
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27.06.2025 21:49 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!!!!!!
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27.06.2025 22:10 Відповісти
тобто військовики за недоведені провини сидять за гратами, а це носате-уйобище-друг-зеленого-їбаната буде на волі й ходитиме спокійнісінько на роботу!!
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27.06.2025 22:14 Відповісти
А я кажу вам - він хароший. Ну спі*див трохи, ну так 120 же назад віддасть.
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27.06.2025 22:18 Відповісти
Стерненко тепер повинен терміново об'явити збір на заставу!
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27.06.2025 23:00 Відповісти
А причём тут ЗЕЛЕНСКИЙ.
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27.06.2025 23:45 Відповісти
... все парєшають...
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27.06.2025 23:55 Відповісти
 
 