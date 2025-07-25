ГУР и СБУ сопровождали Чернышова после возвращения, чтобы его не арестовали НАБУ и САП, - СМИ

Активная фаза непубличного противостояния между Зеленским и антикоррупционными органами началась именно с дела Алексея Чернышова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Собеседники издания в правоохранительных органах и в окружении президента рассказали, что вопросом возвращения Чернышова из-за границы по поручению Зеленского пришлось заниматься Главному управлению разведки Министерства обороны.

"Произошло это после того, как министр единства на призывы вернуться ответил: "Я не вижу своего будущего в Украине".

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С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении гуровцев ждали сотрудники другой спецслужбы - СБУ. И первые, и вторые силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП на въезде в Украину и он не окажется в СИЗО", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что маркером того, что Зеленский не только не поддерживал НАБУ и САП по делу Чернышова, но и противодействовал работе правоохранителей, появился уже во время судебного заседания, когда вице-премьеру избирали меру пресечения.

"Ведь после получения подозрения в коррупции его не просто не уволили. Наоборот: письмом на тот момент премьер-министра Дениса Шмыгаля (полностью зависимого от президента) аргументировали в суде важность пребывания Чернышова на высокой должности. Правда, ровно через две недели после этого заседания министра все равно уволили, а его Министерство единства ликвидировали при смене состава правительства.

Таким образом или президент хотел продемонстрировать публично: никакие подозрения от НАБУ и САП не могут повлиять на его решение. Или же за эти две недели Чернышов выполнил всю важную работу по вопросам единства украинцев и его должность потеряла актуальность", - пишет автор.

По данным источников УП в правоохранительных органах, в разгар скандала вокруг дела Чернышова в Офисе президента состоялся ряд совещаний с участием руководителей подконтрольных власти правоохранительных органов.

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"В частности, со стороны руководства государства звучали упреки в адрес правоохранителей в отсутствии компромата на антикоррупционные органы. После этого начались мероприятия ГБР по ДТП с участием сотрудников НАБУ, которые они вдруг решили провести в один день с мероприятиями СБУ по ликвидации российского влияния на отдельных работников антикоррупционных органов. Несмотря на то что одно из ДТП произошло в далеком 2021-м году.

Наши собеседники рассказывают, что руководителям подконтрольных Офису президента силовых ведомств поставили задачу: сделать все возможное, чтобы уничтожить влияние НАБУ / САП", - добавили там.

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Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

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