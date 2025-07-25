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Новости Командировка Чернішова Дело Чернышова
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ГУР и СБУ сопровождали Чернышова после возвращения, чтобы его не арестовали НАБУ и САП, - СМИ

Дело Чернышова и давление на НАБУ могут быть связаны между собой

Активная фаза непубличного противостояния между Зеленским и антикоррупционными органами началась именно с дела Алексея Чернышова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Собеседники издания в правоохранительных органах и в окружении президента рассказали, что вопросом возвращения Чернышова из-за границы по поручению Зеленского пришлось заниматься Главному управлению разведки Министерства обороны.

"Произошло это после того, как министр единства на призывы вернуться ответил: "Я не вижу своего будущего в Украине".

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С украинской стороны границы Чернышова в сопровождении гуровцев ждали сотрудники другой спецслужбы - СБУ. И первые, и вторые силовики должны были гарантировать министру, что его не арестуют детективы НАБУ и прокуроры САП на въезде в Украину и он не окажется в СИЗО", - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что маркером того, что Зеленский не только не поддерживал НАБУ и САП по делу Чернышова, но и противодействовал работе правоохранителей, появился уже во время судебного заседания, когда вице-премьеру избирали меру пресечения.

"Ведь после получения подозрения в коррупции его не просто не уволили. Наоборот: письмом на тот момент премьер-министра Дениса Шмыгаля (полностью зависимого от президента) аргументировали в суде важность пребывания Чернышова на высокой должности. Правда, ровно через две недели после этого заседания министра все равно уволили, а его Министерство единства ликвидировали при смене состава правительства.

Таким образом или президент хотел продемонстрировать публично: никакие подозрения от НАБУ и САП не могут повлиять на его решение. Или же за эти две недели Чернышов выполнил всю важную работу по вопросам единства украинцев и его должность потеряла актуальность", - пишет автор.

По данным источников УП в правоохранительных органах, в разгар скандала вокруг дела Чернышова в Офисе президента состоялся ряд совещаний с участием руководителей подконтрольных власти правоохранительных органов.

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"В частности, со стороны руководства государства звучали упреки в адрес правоохранителей в отсутствии компромата на антикоррупционные органы. После этого начались мероприятия ГБР по ДТП с участием сотрудников НАБУ, которые они вдруг решили провести в один день с мероприятиями СБУ по ликвидации российского влияния на отдельных работников антикоррупционных органов. Несмотря на то что одно из ДТП произошло в далеком 2021-м году.

Наши собеседники рассказывают, что руководителям подконтрольных Офису президента силовых ведомств поставили задачу: сделать все возможное, чтобы уничтожить влияние НАБУ / САП", - добавили там.

Читайте: Давление в течение дела Чернышова было очень серьезное, - директор НАБУ Кривонос

Дело о коррупции в Минобновления во времена Чернышова

На прошлой неделе НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывший директор госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копыстыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копыстыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингромад, а Горбатюк - советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышеву меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

2 июля 2025 года ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера - министра национального единства.

Также читайте: Чернышов нанял адвокатов за 2,2 миллиона сразу после возвращения в Украину

Автор: 

СБУ (20234) Чернышов Алексей (192) ГУР (526)


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Топ комментарии
+32
Хрипата ящірка не мала розростися до розмірів дракона
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25.07.2025 10:58 Ответить
+17
Зелена коза ностра "Картель-95"
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25.07.2025 11:03 Ответить
+16
Ті хто має боротися із такім непотрібом як чернишов його і охороняли😂 це повний пі..дец. То за це хлопці гинуть такого ганд.на як чернишов міндіч ви тварюкі позорні
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25.07.2025 11:07 Ответить
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Хрипата ящірка не мала розростися до розмірів дракона
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25.07.2025 10:58 Ответить
Треба було думати в 19-му тих, хто про це попереджав. А зараз треба ту "ящерку" знищувати, бо вона, тільки скине хвоста і через деякий час відростить нового, а для нас нічого на краще не зміниться.
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25.07.2025 11:05 Ответить
Досить вже сичити, гнида продажна. Ніхто твого зєлю не обирав
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25.07.2025 12:03 Ответить
73% виборців проголосували за ржачних клоунів.
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25.07.2025 12:10 Ответить
Навіщо вас випускають по буднім дням? І навіть зараз підтримка зеленьського серед населення бчи половина, чи плюс мінус.
Зеленьський вже надовго..
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25.07.2025 12:32 Ответить
пілять....яке гарне спостереження!!! Одразу вкраду!!!
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25.07.2025 11:48 Ответить
елітний шмат гівна елітно супроводжували елітні правопохоронці приватних оповських контор,а повинні ще були супроводжувати елітні набу,сап,так тьотки місцевих елітних борделів
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25.07.2025 10:59 Ответить
мені цікаво,що відчувають ДІЙСНІ ОФІЦЕРИ ГУР ТА СБУ здійснюючи транспортування цього лайна??невже поняття як ОФІЦЕР,ГІДНІСТЬ вже не є головними чинниками людей які там служать???я пом"ятаю часи коли ті хто хотів там служити це була честь як що їх обирали,а зараз напевно інші критерії..нажаль
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25.07.2025 11:10 Ответить
Честь ,гідність офіцера зараз залежить від суми в конверті чи на криптогаманці.
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25.07.2025 11:16 Ответить
Критерії-не бути на Сході і перечекати.
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25.07.2025 11:28 Ответить
Реальна та висока пенсія в 40 років важить значно більше ніж ваша ефімерні гідність....
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25.07.2025 11:36 Ответить
.. офіцери залишилися лежати на полях громадянської !! Замість них офіцерами став пролетарський непотріб з піснями... кто был ничем... тот станет всем ... А чи може ніщо..стати всім?
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25.07.2025 11:55 Ответить
Отака фуйня, Малюки!
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25.07.2025 12:08 Ответить
Может их тоже распустить за неправові дії!.?
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25.07.2025 11:01 Ответить
Це доречі гарний приклад, як будуть боротися з корупцією антикорупціонери, якщо вони будуть під контролем офісу.
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25.07.2025 11:45 Ответить
Потужно і незламно
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25.07.2025 11:02 Ответить
Унизили СВР, дело то большой важности.
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25.07.2025 11:02 Ответить
Зелена коза ностра "Картель-95"
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25.07.2025 11:03 Ответить
Що скаже на це, наш кавомен?
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25.07.2025 11:03 Ответить
такі дії президента, тягнуть на імпічмент?
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25.07.2025 11:04 Ответить
Ви шо, об землю вдарились? Друг Президента, а не друг України?
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25.07.2025 11:04 Ответить
Не дарма ж він очолював міністерство єдності... Всі об'єдналися для його порятунку.
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25.07.2025 11:04 Ответить
Вже ж покинули його - беріть під білі рученьки
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25.07.2025 11:05 Ответить
Що тут дивного? Забули хто Комарницького вивозив? А Чернишов просто тупий - майбутнього він не бачить, ач який. Втім, йому й не обов'язково, його мордою у віру в майбутнє не пхатимуть.
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25.07.2025 11:05 Ответить
Правильно! Тільки марафон!
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25.07.2025 11:08 Ответить
Та слав ти кого хочеш. Краще про джерела фактів розкажи. Що не дно для тебе, окрім марафону звісно?
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25.07.2025 11:26 Ответить
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25.07.2025 11:06 Ответить
брехлива тварино
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25.07.2025 11:17 Ответить
А лошары поверили.
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25.07.2025 12:13 Ответить
Ті хто має боротися із такім непотрібом як чернишов його і охороняли😂 це повний пі..дец. То за це хлопці гинуть такого ганд.на як чернишов міндіч ви тварюкі позорні
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25.07.2025 11:07 Ответить
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25.07.2025 11:09 Ответить
Чого ви дивуєтесь? Ви, коли потрапляєте в якесь "стрьомне" місце, що ви першим ділом перевіряєте і захищаєте? Правильно - свій гаманець з грошами, кредитками! При чому, ви робите все, щоб його захистити і щоб ніхто не забрав. Ну і тут все ж по тій схемі.
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25.07.2025 11:10 Ответить
Досить цього беззаконня!

ЗЕЛЕНСЬКОГО - ГЕТЬ!
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25.07.2025 11:11 Ответить
Вибори
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25.07.2025 12:07 Ответить
"зелені" - відверті вороги України і її народу.Ця влада не вирішує проблеми України і її народу,а одна за другою їх створює
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25.07.2025 11:13 Ответить
Дуже боляче і соромно за цю безсоромну владу , яка так нагло
дурить украінський народ, і обдирає до липки і це тоді ,
коли йде страшна війна в нашій краіні 😠
Ця влада повинна негайно піти ( відомо куди саме)
допоки існує Украіна !!
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25.07.2025 11:13 Ответить
А хіба їм є справа до не їхнього українського народу?
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25.07.2025 12:02 Ответить
А чого того зеленого під@ра охороняти? Всерівно "суд" його б не посадив...
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25.07.2025 11:15 Ответить
а кабальєро на мотоциклі? там як не персональна охорона, так потрібен курьер з купою памперсів
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25.07.2025 11:37 Ответить
Зеленський - відкритий корупціонер що використовує державні структури з ціллю особистого збагачення. Він знищує антикорупцію бо це загроза йому та шайці його подільників. На перспективи України йому все одно, головне - гроші що їх можна вкрасти. Він послаблює Україну, за що воїни платять життям та здоровʼям та діє в інтересах ворога. За це він має відповісти.
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25.07.2025 11:16 Ответить
Скоріше заради вічної влади
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25.07.2025 11:28 Ответить
може й так. А влада потрібна для бабла. Мотиви ниці як не крути
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25.07.2025 11:56 Ответить
я не знаю як але потрібно зробити так щоб цей президент та слідуючі не мали такого корупційного впливу на сбу-дбр-суди-адже джкркло корації і автократії завжди сиділо в кріслі президента та кріслах його оточення--друзів дитинства-бізнесів-дружини і т,д і т ,п
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25.07.2025 11:18 Ответить
Зі статті виходить, що у зе вже й ручні сбу і гур, крім прокурора?
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25.07.2025 11:29 Ответить
ГУР та СБУ давним давно обслуговують ОП.

Згадай хоча б листи, надвні цими конторами фігурантам кримінальних справ для втечі за кордон.
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25.07.2025 11:56 Ответить
Слід уточнювати, що це не та частина ГУР і СБУ, які стоять на захисті України і вірні присязі, яку давали її народу, які воюють, завдають ворогу величезних втрат і часто віддають власне здоров'я і життя у боротьбі. Чернишова супроводжквали ті, які віцну зкстріли у Львові і на Закарпатті, знищуючи матеріали справ і іншв важливі речі, ті, які службц розглядають, як бізнес, ті, хто присягу країні поміняв на присягу начальству, для якого країна - просто поле для випасу, щоб нагулювати грошовий жирок.
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25.07.2025 11:29 Ответить
Дуже цікаве відео, лше 12 хвилин! -- https://www.youtube.com/watch?v=mKojkt8FLHg ПОРОШЕНКО ДОПИТУЄ представника ОП: «Ви не знаєте, за що мене покарали?»
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25.07.2025 11:31 Ответить
цінний кадр
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25.07.2025 11:31 Ответить
носатой шиде пообещали- непосадят
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25.07.2025 11:42 Ответить
Дві сторони медалі спецслужби: з однієї-Павутина,з іншої-"супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ",причому,все офіційно.
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25.07.2025 11:54 Ответить
А ви прожовжуйте довіряти Малюку та Буданову.

Які дебіли і досі виводять в опитуваннях довіру Зеленському, Буданову, Малюку та їх аватарам типу Притули та Білецького на перші місця???

Це ж тупо лакеї Єрмака!!!
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25.07.2025 11:54 Ответить
Зеленський вирішив ціною виживання цілої країни врятувати цю корумповану мерзоту.
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25.07.2025 12:02 Ответить
Все перевернувся з ніг на голову. Честь якщо ще не втопили то яро намагаються в грошах. Один гине як недавно полковник, а інший полковник придбав не задекларував маєток багатомільйонний
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25.07.2025 12:02 Ответить
Куди дивилися що роблять їх підлеглі героїчний Малюк з не манш незламним Будановим? Гівна в рот набрали чи теж в темі?
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25.07.2025 12:07 Ответить
Скоріше хочуть виказати лояльність хриплявому чмирьку
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25.07.2025 12:09 Ответить
А те що малюк зганьбився то 100 відсотків ця ситуація багато на що вказала. Хто реально при владі ну і хто готовий її обслуговувати бл.ть це якійсь трешняк курва куди ми пливем. Країна кров'ю стікає а гандони безчинствують бл.дь дограєтеся
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25.07.2025 12:10 Ответить
Протести за НАБУ і САП треба переназвати у вимоги виборів. Бо зєлю треба геть.
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25.07.2025 12:13 Ответить
"Вибори", котрі проведе ОПа, з результатами, намальованими в ОПі, і на котрих ОПа поставить якщо не Зеленського, то Зеленського #2, про якого буде кричати, що "він вже легітимний" - такі "вибори" остаточно поховають Україну. Бо не може узурпатор провести вибори не на свою користь. Лукашенко з путіним не дадуть збрехати.
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25.07.2025 12:19 Ответить
Не рівняйте Україну і Росію з Білорусю. Навіть перемога Янека у 2010му була з шаленими фальсіфікаціями, але тільки завдяки мільярду доларів, що отримав Ющенко собі у кишеню і росписавсь за це. На виборах в Україні сьогодні перемогає Залужний з перевагою у 300% будь кого у другому турі. Адмінресурс і підкуп не може буди більше 10%
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25.07.2025 12:30 Ответить
Феєрична турбота о корупціонері!! Тепер усіх злодіїв категорії А будуть охоронять від арешту,чи тільки Чернишова??? Може забагато знає....
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25.07.2025 12:13 Ответить
Васілій з Кірілом ніяк не полишають спроб переночувати третім у бункері
,арли !
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25.07.2025 12:23 Ответить
Зелена нікчемна і злодюга зі соєю бандою вже давно грабує Україну. Які речі і обіцянки давав на стадіоні. Іде війна, яку він привів, сотні тисяч убитих, зруйнована країна, а він зі своїми дружбанами краде на крові і за ради їх спасіння готовий пожертвувати Україною. Мерзрота мстива. Це лайно має сісти надовго.
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25.07.2025 12:26 Ответить
В Малюка і Буданова була б честь, знали б як поступити. Але то не про них. Один бурштин довго кришував, другий з вагнерівцями заплямувався. Оп і співають під дудку Єрмака-Татарова.
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25.07.2025 12:29 Ответить
А хто зараз не заплямований? Тут вже не до жиру, бути би живим
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25.07.2025 12:32 Ответить
Так ось для чого ми утримуємо СБУ та структури підконтрольні президенту - щоб вони кришували злочинців!
БАНДУ - ГЕТЬ !
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25.07.2025 12:31 Ответить
 
 