ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ

Активна фаза непублічного протистояння між Зеленським та антикорупційними органами розпочалася саме зі справи Олексія Чернишова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та в оточенні президента розповіли, що питанням повернення Чернишова з-за кордону за дорученням Зеленського довелося займатись Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

"Сталося це після того, як міністр єдності на заклики повернутися відповів: "Я не бачу свого майбутнього в Україні".

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З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби – СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що маркером того, що Зеленський не лише не підтримував НАБУ і САП у справі Чернишова, а й протидіяв роботі правоохоронців, з'явився вже під час судового засідання, коли віцепрем'єру обирали запобіжний захід.

"Адже після отримання підозри в корупції його не просто не звільнили. Навпаки: листом на той момент прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (повністю залежного від президента) аргументували в суді важливість перебування Чернишова на високій посаді. Щоправда, рівно за два тижні після цього засідання міністра все одно звільнили, а його Міністерство єдності ліквідували під час зміни складу уряду.

Таким чином або президент хотів продемонструвати публічно: жодні підозри від НАБУ і САП не можуть вплинути на його рішення. Або ж за ці два тижні Чернишов виконав всю важливу роботу з питань єдності українців і його посада втратила актуальність", - пише автор.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, у розпал скандалу довкола справи Чернишова в Офісі президента відбулася низка нарад за участю керівників підконтрольних владі правоохоронних органів.

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"Зокрема, з боку керівництва держави лунали закиди до правоохоронців у відсутності компромату на антикорупційні органи. Після цього почались заходи ДБР щодо ДТП за участі співробітників НАБУ, які вони раптом вирішили провести в один день із заходами СБУ з ліквідації російського впливу на окремих працівників антикорупційних органів. Попри те що одне з ДТП відбулося в далекому 2021-му році.

Наші співрозмовники розповідають, що керівникам підконтрольних Офісу президента силових відомств поставили задачу: зробити все можливе, щоб знищити вплив НАБУ / САП", - додали там.

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Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

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