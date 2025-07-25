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Новини Відрядження Чернишова Справа Чернишова
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ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ

Справа Чернишова та тиск на НАБУ можуть бути пов’язані між собою

Активна фаза непублічного протистояння між Зеленським та антикорупційними органами розпочалася саме зі справи Олексія Чернишова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та в оточенні президента розповіли, що питанням повернення Чернишова з-за кордону за дорученням Зеленського довелося займатись Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

"Сталося це після того, як міністр єдності на заклики повернутися відповів: "Я не бачу свого майбутнього в Україні".

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З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби – СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати міністрові, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну і він не опиниться в СІЗО", - йдеться в матеріалі.

Журналісти зазначають, що маркером того, що Зеленський не лише не підтримував НАБУ і САП у справі Чернишова, а й протидіяв роботі правоохоронців, з'явився вже під час судового засідання, коли віцепрем'єру обирали запобіжний захід.

"Адже після отримання підозри в корупції його не просто не звільнили. Навпаки: листом на той момент прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (повністю залежного від президента) аргументували в суді важливість перебування Чернишова на високій посаді. Щоправда, рівно за два тижні після цього засідання міністра все одно звільнили, а його Міністерство єдності ліквідували під час зміни складу уряду.

Таким чином або президент хотів продемонструвати публічно: жодні підозри від НАБУ і САП не можуть вплинути на його рішення. Або ж за ці два тижні Чернишов виконав всю важливу роботу з питань єдності українців і його посада втратила актуальність", - пише автор.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, у розпал скандалу довкола справи Чернишова в Офісі президента відбулася низка нарад за участю керівників підконтрольних владі правоохоронних органів.

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"Зокрема, з боку керівництва держави лунали закиди до правоохоронців у відсутності компромату на антикорупційні органи. Після цього почались заходи ДБР щодо ДТП за участі співробітників НАБУ, які вони раптом вирішили провести в один день із заходами СБУ з ліквідації російського впливу на окремих працівників антикорупційних органів. Попри те що одне з ДТП відбулося в далекому 2021-му році.

Наші співрозмовники розповідають, що керівникам підконтрольних Офісу президента силових відомств поставили задачу: зробити все можливе, щоб знищити вплив НАБУ / САП", - додали там.

Читайте: Тиск протягом справи Чернишова був дуже серйозний, - директор НАБУ Кривонос

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

Минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

2 липня 2025 року ВАКС не відсторонив Чернишова від посади віцепрем'єра - міністра національної єдності.

Також читайте: Чернишов найняв адвокатів за 2,2 мільйона одразу після повернення в Україну

Автор: 

СБУ (13171) Чернишов Олексій (333) ГУР (606)


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Топ коментарі
+16
Хрипата ящірка не мала розростися до розмірів дракона
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25.07.2025 10:58 Відповісти
+8
Ті хто має боротися із такім непотрібом як чернишов його і охороняли😂 це повний пі..дец. То за це хлопці гинуть такого ганд.на як чернишов міндіч ви тварюкі позорні
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25.07.2025 11:07 Відповісти
+6
Зелена коза ностра "Картель-95"
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25.07.2025 11:03 Відповісти
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Хрипата ящірка не мала розростися до розмірів дракона
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25.07.2025 10:58 Відповісти
Треба було думати в 19-му тих, хто про це попереджав. А зараз треба ту "ящерку" знищувати, бо вона, тільки скине хвоста і через деякий час відростить нового, а для нас нічого на краще не зміниться.
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25.07.2025 11:05 Відповісти
елітний шмат гівна елітно супроводжували елітні правопохоронці приватних оповських контор,а повинні ще були супроводжувати елітні набу,сап,так тьотки місцевих елітних борделів
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25.07.2025 10:59 Відповісти
мені цікаво,що відчувають ДІЙСНІ ОФІЦЕРИ ГУР ТА СБУ здійснюючи транспортування цього лайна??невже поняття як ОФІЦЕР,ГІДНІСТЬ вже не є головними чинниками людей які там служать???я пом"ятаю часи коли ті хто хотів там служити це була честь як що їх обирали,а зараз напевно інші критерії..нажаль
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25.07.2025 11:10 Відповісти
Честь ,гідність офіцера зараз залежить від суми в конверті чи на криптогаманці.
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25.07.2025 11:16 Відповісти
Критерії-не бути на Сході і перечекати.
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25.07.2025 11:28 Відповісти
Может их тоже распустить за неправові дії!.?
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25.07.2025 11:01 Відповісти
Потужно і незламно
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25.07.2025 11:02 Відповісти
Унизили СВР, дело то большой важности.
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25.07.2025 11:02 Відповісти
Зелена коза ностра "Картель-95"
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25.07.2025 11:03 Відповісти
Що скаже на це, наш кавомен?
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25.07.2025 11:03 Відповісти
такі дії президента, тягнуть на імпічмент?
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25.07.2025 11:04 Відповісти
Ви шо, об землю вдарились? Друг Президента, а не друг України?
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25.07.2025 11:04 Відповісти
Не дарма ж він очолював міністерство єдності... Всі об'єдналися для його порятунку.
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25.07.2025 11:04 Відповісти
Вже ж покинули його - беріть під білі рученьки
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25.07.2025 11:05 Відповісти
Що тут дивного? Забули хто Комарницького вивозив? А Чернишов просто тупий - майбутнього він не бачить, ач який. Втім, йому й не обов'язково, його мордою у віру в майбутнє не пхатимуть.
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25.07.2025 11:05 Відповісти
Прикольно як з, точно такої як усі інші корупційної шарашки, НАБУ ліплять світлий образ захисника закону і порядку. А упячка як джерело "фактів" з неназваних "джерел" це взагалі дно...
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25.07.2025 11:05 Відповісти
А з якою метою тоді цей ресурс цитується Цензором?
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25.07.2025 11:07 Відповісти
Правильно! Тільки марафон!
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25.07.2025 11:08 Відповісти
Нє, тільки Руслан Сєнтябрєвіч Мегаметрасулов, директор регіонального управління НАБУ, який торгує конопльою на роботі і ні в зуб ногою українською.
Оце наш зразковий борець з ко-ко-корупційой.
Славімо його...
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25.07.2025 11:19 Відповісти
Та слав ти кого хочеш. Краще про джерела фактів розкажи. Що не дно для тебе, окрім марафону звісно?
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25.07.2025 11:26 Відповісти
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25.07.2025 11:06 Відповісти
брехлива тварино
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25.07.2025 11:17 Відповісти
Ті хто має боротися із такім непотрібом як чернишов його і охороняли😂 це повний пі..дец. То за це хлопці гинуть такого ганд.на як чернишов міндіч ви тварюкі позорні
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25.07.2025 11:07 Відповісти
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25.07.2025 11:09 Відповісти
Чого ви дивуєтесь? Ви, коли потрапляєте в якесь "стрьомне" місце, що ви першим ділом перевіряєте і захищаєте? Правильно - свій гаманець з грошами, кредитками! При чому, ви робите все, щоб його захистити і щоб ніхто не забрав. Ну і тут все ж по тій схемі.
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25.07.2025 11:10 Відповісти
Досить цього беззаконня!

ЗЕЛЕНСЬКОГО - ГЕТЬ!
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25.07.2025 11:11 Відповісти
"зелені" - відверті вороги України і її народу.Ця влада не вирішує проблеми України і її народу,а одна за другою їх створює
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25.07.2025 11:13 Відповісти
Дуже боляче і соромно за цю безсоромну владу , яка так нагло
дурить украінський народ, і обдирає до липки і це тоді ,
коли йде страшна війна в нашій краіні 😠
Ця влада повинна негайно піти ( відомо куди саме)
допоки існує Украіна !!
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25.07.2025 11:13 Відповісти
А чого того зеленого під@ра охороняти? Всерівно "суд" його б не посадив...
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25.07.2025 11:15 Відповісти
Зеленський - відкритий корупціонер що використовує державні структури з ціллю особистого збагачення. Він знищує антикорупцію бо це загроза йому та шайці його подільників. На перспективи України йому все одно, головне - гроші що їх можна вкрасти. Він послаблює Україну, за що воїни платять життям та здоровʼям та діє в інтересах ворога. За це він має відповісти.
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25.07.2025 11:16 Відповісти
Скоріше заради вічної влади
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25.07.2025 11:28 Відповісти
я не знаю як але потрібно зробити так щоб цей президент та слідуючі не мали такого корупційного впливу на сбу-дбр-суди-адже джкркло корації і автократії завжди сиділо в кріслі президента та кріслах його оточення--друзів дитинства-бізнесів-дружини і т,д і т ,п
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25.07.2025 11:18 Відповісти
Зі статті виходить, що у зе вже й ручні сбу і гур, крім прокурора?
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25.07.2025 11:29 Відповісти
Слід уточнювати, що це не та частина ГУР і СБУ, які стоять на захисті України і вірні присязі, яку давали її народу, які воюють, завдають ворогу величезних втрат і часто віддають власне здоров'я і життя у боротьбі. Чернишова супроводжквали ті, які віцну зкстріли у Львові і на Закарпатті, знищуючи матеріали справ і іншв важливі речі, ті, які службц розглядають, як бізнес, ті, хто присягу країні поміняв на присягу начальству, для якого країна - просто поле для випасу, щоб нагулювати грошовий жирок.
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25.07.2025 11:29 Відповісти
 
 